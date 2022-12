BEST Express đánh dấu một năm nỗ lực vì khách hàng Việt

BEST Express trong năm 2022 không ngừng đổi mới sáng tạo, tích cực nâng cấp, bổ sung tính năng, dịch vụ đa tiện ích, đáp ứng tối đa du cầu của đối tác, khách hàng.

Bất chấp những biến động thị trường trong năm 2022, BEST Express vẫn kiên định với những chiến lược đầu tư công nghệ và dịch vụ của mình. Trong năm qua, đơn vị không ngừng ứng dụng công nghệ, gia tăng hiệu suất vận hành trên toàn mạng lưới dịch vụ.

BEST còn tích cực mở rộng vùng phủ, kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, mang đến những lợi ích tối ưu cho khách hàng Việt. 2022 là cột mốc quan trọng, đánh dấu hành trình phát triển mạng lưới, công nghệ, nhân sự lẫn chất lượng dịch vụ của đơn vị.

Đồng thời, nhằm tiếp tục rút ngắn thời gian vận chuyển, hướng đến mục tiêu giao hàng tuyến Bắc - Nam trong ngày hoặc hôm sau, BEST Express đã công bố hợp tác Swift247, tối ưu thời gian vận chuyển toàn trình. Đến nay, lượng bưu kiện vận chuyển hàng không của BEST đã vượt hơn một tấn.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đầu tư mạnh vào hạ tầng vận tải. Tính đến Quý IV/2022, đơn vị sở hữu gần 200 phương tiện vận tải, liên tục trung chuyển giữa các tỉnh, thành trên toàn quốc. Trong đó, hơn 100 xe tải loại nhỏ chuyên vận chuyển tuyến ngắn; 83 xe lớn trên 8 tấn, xe đầu kéo, container... tập trung các tuyến dài.

Năng suất chuyên chở mỗi chuyến lên đến hàng chục tấn, giúp gia tăng hiệu suất, rút ngắn thời gian giao vận. Sắp tới, BEST dự kiến đưa vào vận hành thêm 100 phương tiện vận tải trong năm 2023, nâng cao năng lực phục vụ giao vận đường bộ, đáp ứng tiêu chuẩn thời hiệu toàn trình.

BEST không ngừng nâng cấp hạ tầng công nghệ, vận tải để tối ưu chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian giao hàng liên tỉnh, Bắc - Nam. Ảnh: BEST Express

Tính đến cuối năm 2022, công ty có thêm 6 trung tâm phân loại quy mô nhỏ, tập trung tại các vùng trọng điểm kinh tế, giáp biên giới, nhiều tiềm năng vận chuyển hàng hóa như như Lào Cai, Lạng Sơn... Năng lực xử lý đơn hàng tăng đáng kể.

Hiện 36 trung tâm phân loại trên toàn quốc của BEST cho hiệu suất xử lý hơn 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Trong đó, hai điểm tại Từ Sơn (Bắc Ninh) và Củ Chi (TP HCM) có quy mô lớn nhất của tập đoàn BEST Inc. ở Đông Nam Á. Tổng diện tích hai trung tâm khoảng 85.000 m2. Tổng vốn đầu tư hơn 13 triệu USD.

Các trung tâm phân loại quy mô nhỏ khác có mặt khắp các trung tâm vận tải - kinh tế từ Bắc vào Nam gồm: Sơn La, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Quảng Bình, Phú Yên, Bình Thuận, Lâm Đồng, Kon Tum, Trà Vinh, Cà Mau... Chuỗi trung tâm giúp nâng tổng diện tích khai thác của BEST tại Việt Nam lên hơn 100.000 m2.

Hệ thống tự động tại các trung tâm của BEST thay thế hình thức truyền thống cho thấy hiệu quả gia tăng năng suất hoạt động đáng kể. Với hệ thống phân loại đai chéo, chỉ mất 0,5 giây hoàn tất xử lý một kiện hàng dưới 3 kg. Các kiện lớn hơn với kích thước phức tạp cũng chỉ mất 2 giây nhờ công nghệ ma trận đa tầng.

Trung bình mỗi kiện hàng xử lý tự động có hiệu suất cao gấp 4 lần phương pháp thủ công, độ chính xác đạt đến 99%. Tỷ lệ hư hỏng khi phân loại cũng được kiểm soát ở mức nhỏ hơn 0,01% nhờ hệ thống khí nén trợ lực.

Hiện đơn vị có mặt tại 63 tỉnh, thành trên cả nước, phủ dịch vụ ở cả các vùng sâu, vùng xa, giao vận qua những tuyến đường núi, biên giới, hải đảo... Ngoài tập trung cải thiện tốc độ giao hàng, đảm bảo chất lượng bưu kiện, BEST Express còn đầu tư công cụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng toàn diện, gia tăng chất lượng, uy tín thương hiệu trong lòng khách hàng, đối tác. Hiện đội ngũ chăm sóc khách hàng BEST Express có gần 100 nhân viên trên toàn quốc, hoạt động liên tục trong giờ hành chính, đảm bảo hỗ trợ khách hàng kịp thời, nhanh chóng.

Năm nay đơn vị còn triển khai kênh livechat. Khách hàng có thể tương tác trực tiếp với nhân viên hỗ trợ, phản hội trong 20 giây. Tổng đài chăm sóc khách hàng luôn sẵn sàng tiếp nhận vấn đề, giải đáp thắc mắc suốt thời gian làm việc trong ngày, kể cả thứ 7, Chủ nhật và những ngày lễ, Tết. Ngoài những yêu cầu tư vấn, thông tin dịch vụ, kiểm tra hành trình đơn hàng... cần giải quyết gấp, những vấn đề cần xử lý chuyên sâu được BEST triển khai giải quyết trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận.

Trong năm nay, BEST còn liên tục cùng các đối tác triển khai các hình thức hỗ trợ khách đa kênh giúp tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng hơn. Cụ thể, ngoài fanpage trên Facebook tiếp nhận tin nhắn, giải đáp thắc mắc, tư vấn dịch vụ, người nhận hàng có thể theo dõi chi tiết đơn hàng trên Zalo nếu số điện thoại nhận hàng có đăng ký tài khoản.

Các thông tin về giao vận, COD, cách thức liên lạc shipper... đều hiển thị trên tin nhắn. Phần phản hồi hiện còn cho phép người dùng tương tác trực tiếp với nhân viên BEST khi có vấn đề về đơn hàng. Người gửi như các shop online cũng có thể nhận thông báo về đơn hàng như số lượng hàng đã giao, đang giao, COD đã thu trong ngày... chi tiết, rõ ràng.

Đội ngũ chăm sóc khách hàng của BEST túc trực trong suốt thời gian làm việc, đảm bảo giải đáp thắc mắc, xử lý vấn đề nhanh chóng. Ảnh: BEST Express

Để đáp ứng tối đa nhu cầu tất cả nhóm khách, BEST Express liên tục nghiên cứu và nâng cao những tính năng trải nghiệm thông minh. Điển hình với ứng dụng giao hàng trên điện thoại, đơn vị nâng cấp loạt tính năng hữu ích như cập nhật đầy đủ 8 trạng thái đơn hàng, cho phép các khách hàng, đối tác nắm rõ chi tiết về hành trình đơn hàng.

Nhiều chủ shop online hài lòng với dịch vụ BEST cung cấp trong suốt thời gian hợp tác. Đơn vị còn nâng cấp chức năng quản lý, đối soát COD, giúp các chủ shop chủ động theo dõi dòng tiền. Việc hiển thị rõ giá cước giúp người dùng dễ lựa chọn dịch vụ theo nhu cầu, minh bạch về chi phí.

Bên cạnh đó, trong năm nay mạng lưới nhượng quyền của đơn vị đã phát triển đến có số 600 bưu cục, nâng tổng số bưu cục tại Việt Nam lên 800 trên toàn quốc. Mạng lưới bưu cục nhượng quyền đã góp phần gia tăng hiệu quả chia chọn, vận chuyển cho đơn vị lên mức đáng kể.

Ngoài phát triển chất lượng dịch vụ, đội ngũ nhân sự lành nghề, được đào tạo bài bản là điểm mạnh giúp dịch vụ BEST nhanh chóng phát triển. Quy mô dịch vụ không ngừng tăng trưởng không chỉ góp phần thúc đẩy ngành logistics trong nước mà còn tạo ra hàng chục nghìn việc làm cho lao động trên toàn quốc. Đến nay, đơn vị có hơn 13.000 nhân viên đang hoạt động tại văn phòng, các trung tâm phân loại trên toàn quốc. Đồng thời, lực lượng giao hàng cũng gia tăng lên hơn 7.000 nhân lực, đáp ứng nhu cầu giao vận khắp các tỉnh, thành.

Hành trình "Nâng bước em đến trước" và "Cơm no đến trường" của BEST Express đã giúp đỡ nhiều trẻ hoàn cảnh khó khăn có điều kiện ăn học, theo đuổi ước mơ tri thức. Ảnh: BEST Express

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, BEST Express còn tích cực đồng hành cùng các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, cải thiện đời sống dân sinh, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân trên cả nước. Đơn vị đã phối hợp cùng Quỹ Hy Vọng xây 10 cầu bê tông nhằm cải thiện hạ tầng giao thông tại Đồng bằng sông Cửu Long trong chương trình "Nâng bước em đến trường". Đơn vị còn giúp chuyên chở máy tính, sữa, bánh trung thu... góp phần cải thiện cuộc sống của học sinh khó khăn.

Trong năm 2022, BEST Express mang hành trình "Cơm no đến trường" với gần 20 tấn gạo hỗ trợ hàng nghìn học sinh khó khăn tại TP HCM và 5 tỉnh ĐBSCL cùng khu vực miền núi Tây Bắc. Năm qua, BEST Express Việt Nam còn đạt nhiều giải thưởng như: lọt top 10 doanh nghiệp "Dẫn đầu về ứng dụng công nghệ tự động" tại Lễ công bố và vinh danh các Doanh nghiệp FDI tiêu biểu tăng trưởng xanh năm 2022, thuộc khuôn khổ "Giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 21"; giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2021; Top 10 giải "Tin dùng Việt Nam 2022" trong nhóm ngành thương mại điện tử và những giải thưởng về chất lượng dịch vụ của các đối tác thương mại điện tử khác trao tặng.

"Chúng tôi khép lại năm 2022 với nhiều bước phát triển vượt bậc, tạo đà vươn lên trong năm 2023. BEST sẽ tiếp tục tập trung vào nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng, đối tác; mở rộng mạng lưới nhượng quyền, hỗ trợ các đối tác vận hành bưu cục tốt hơn. BEST Express cũng cam kết tiếp tục phát triển những công nghệ hiện đại, giúp ngành logistics tiến xa hơn nữa. Đồng thời, kèm theo các chiến lược kinh doanh là những đóng góp trong các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, góp phần cải thiện đời sống dân sinh tại Việt Nam", đại diện đơn vị chia sẻ.

