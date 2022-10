BEST Express đánh dấu cột mốc 3 năm cống hiến cho logistics Việt

Đơn vị còn là một trong những doanh nghiệp logistics tiên phong triển khai mô hình bưu cục nhượng quyền, trao quyền làm chủ, hỗ trợ nhiều đối tác khởi nghiệp thành công. Hiện toàn hệ thống BEST Express có hơn 800 bưu cục, bao gồm cả các đối tác nhượng quyền. BEST đã mang lại cơ hội khởi nghiệp cho hàng trăm đối tác trên cả nước. Chị Lâm Thị Kim Lến, một trong những đối tác nhượng quyền, vừa dạy học, vừa kinh doanh bưu cục. Chị cho biết BEST giúp chị hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp, đồng thời trang trải thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình.