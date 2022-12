BEST Express cùng Quỹ Hope mang đến cơ hội sống tốt hơn cho người dân

BEST hỗ trợ vận chuyển trang thiết bị y tế, xây cầu khi nhận vai trò nhà tài trợ phương tiện vận chuyển mặt đất duy nhất của Quỹ Hope.

Đơn vị bắt đầu hợp tác với Quỹ Hope (quỹ Hy vọng) từ tháng 5/2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Việt Nam, vận chuyển những chuyến hàng cứu trợ đến những bệnh viện, trung tâm điều trị....để hỗ trợ bác sĩ và bệnh nhân an tâm chiến đấu với dịch bệnh. BEST Express đồng hành cùng mọi hành trình cứu trợ của Quỹ từ tháng 5 đến khi dịch bệnh tạm ổn định.

BEST Express hỗ trợ vận chuyển trang thiết bị y tế cùng Quỹ Hope trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng. Ảnh: BEST Express

Cũng trong thời điểm dịch bệnh, khi các học sinh không thể đến trường và chuyển sang hình thức học online, Quỹ Hope cùng các mạnh thường quân đã tài trợ máy tính cho nhiều trường học tại các tỉnh Nam Bộ, Trung Bộ... có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thiết bị trong việc giảng dạy. BEST Express đã vận chuyển toàn bộ trang thiết bị này từ Hà Nội đến từng điểm trường, giúp các em tiếp tục hành trình tri thức toàn diện và dễ dàng nhất. Bên cạnh đó, nhà vận chuyển này cũng tham gia chuyên chở sữa cho các bệnh nhi ung thư nhằm động viên tinh thần lạc quan cho các em.

Thêm vào đó, trong năm 2022, nghe lời kêu gọi của Quỹ Hy vọng, BEST Express tiếp tục đồng hành trên hành trình phối hợp cùng các đơn vị đưa quà tặng đến các em nhỏ trong dịp Tết, nhằm san sẻ một phần sự khó khăn và động viên các em vững vàng trong hành trình trưởng thành sắp tới.

Nổi bật nhất trong giải đoạn 2021-2022 là dự án "Nâng bước em đến trường" do BEST Express hợp tác cùng Quỹ Hy vọng, mang 10 cầu bê tông vững chắc đến các em nhỏ và người dân các khu vực còn khó khăn tại ĐBSCL, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng. Hành trình tham gia hỗ trợ xây dựng cầu Hy vọng tại các tỉnh ĐBSCL của BEST Express bắt đầu từ cuối tháng 6/2021 với hy vọng hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào hoạt động vào tháng 4/2022. Chương trình nhằm hỗ trợ khắc phục những cây cầu tạm cũ, không đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, giao thương tại các tỉnh trong vùng. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, việc thi công gián đoạn thời gian dài. Đến tháng 11 năm nay, 10 cầu mới có thể chính thức đưa vào hoạt động đầy đủ, phục vụ bà con ĐBSCL.

Lễ khánh thành cầu Hy Vọng tại ĐBSCL. Ảnh: BEST Express

Loạt cầu Hy Vọng do BEST tài trợ gồm cầu số 180,157,169, 158, 172, 173, 140 tại các tỉnh Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp. Ba cầu còn lại gồm cầu 168 tại An Giang và cầu 159, 161 lần lượt tại các huyện An Hòa và Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) vừa hoàn công vào ngày 4/11.

Sau khi hoàn công, 10 cầu Hy Vọng dự kiến giúp hơn 20.000 người dân sống dọc bờ kênh tại các huyện, xã thuộc tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp... an cư, lạc nghiệp. Giao thương trong vùng cũng dễ dàng hơn, giúp kinh tế và đời sống phát triển.

Nhân dịp Quỹ Hy vọng kỷ niệm 5 năm thành lập, ông Nguyễn Quốc Việt – Quản lý nhượng quyền khu vực ĐBSCL đại diện BEST Express chia sẻ: "Từ khi xây dựng những cây cầu vững chắc, cuộc sống của người dân ĐBSCL đã được cải thiện đáng kể, các em học sinh đến trường cũng an toàn hơn. Nhìn thấy niềm vui của người dân địa phương, đội ngũ nhân viên BEST Express chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc". Nhà vận chuyển này cũng bày tỏ sẽ tiếp tục hỗ trợ các hành trình thiện nguyện ý nghĩa cùng Quỹ trong tương lai, giúp cải thiện dân sinh toàn diện.

Quỹ Hy vọng (Hope Foundation) kỷ niệm 5 năm thành lập. Ảnh: BEST Express

Ngày 16/12 vừa qua, Quỹ Hy vọng (Hope Foundation) kỷ niệm 5 năm thành lập tại FPT Tower, Hà Nội. Buổi lễ có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cá nhân đồng hành cùng Quỹ.

Quỹ Hy vọng là quỹ xã hội từ thiện hoạt động vì cộng đồng, phi lợi nhuận, do Bộ Nội Vụ cấp phép từ 2017, được vận hành bởi Báo VnExpress và Công ty Cổ phần FPT. Quỹ theo đuổi hai mục tiêu: Hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và tạo động lực phát triển. Quỹ tin rằng thúc đẩy công nghệ thông tin, phát triển tri thức bền vững và kết nối những tấm lòng nhân ái sẽ tạo ra một xã hội bình đẳng và tiến bộ.

Thanh Thư