BEST Express cùng Quỹ Hope khánh thành ba cầu Hy Vọng tại ĐBSCL

BEST Express cùng quỹ Hy Vọng chính thức khánh thành ba cầu cuối cùng trong khuôn khổ chương trình “Nâng bước em đến trường” tại ĐBSCL, ngày 4/11.

Hành trình tham gia hỗ trợ xây dựng cầu Hy Vọng tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long của BEST Express bắt đầu từ cuối tháng 6/2021. Chương trình "Nâng bước em đến trường" do Quỹ Hy Vọng phát động nhằm hỗ trợ khắc phục những cây cầu tạm cũ, không đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, giao thương tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Đơn vị thấu hiểu việc thiếu hụt những cây cầu kiên cố tại khu vực có gần 4.000 sông ngòi, kênh, rạch bao phủ đã gây không ít khó khăn và nguy hiểm trong sinh hoạt hàng ngày cho bà con nơi đây.

Ba cây cầu cuối cùng trong chuỗi chương trình trước đó được gấp rút khởi công từ 7/2021 với hy vọng hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào hoạt động vào tháng 4/2022. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh, việc thi công gián đoạn thời gian dài. Tháng 11 năm nay mới có thể chính thức đưa vào hoạt động đầy đủ 10 cầu phục vụ bà con ĐBSCL.

Cầu Hy Vọng 159, còn gọi là cầu An Hoài tại Đồng Nai. Ảnh: BEST Express

Cầu bê tông mới sẽ thay cho cầu tạm bằng gỗ, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương tại các tỉnh, huyện vùng sâu, vùng xa, tập trung nhiều hộ gia đình khó khăn, khu vực gần biên giới... BEST Express tài trợ tổng cộng một tỷ đồng cho dự án. Phần chi phí còn lại do Quỹ Hy Vọng, nguồn ngân sách quốc gia... phụ trách.

Loạt cầu Hy Vọng do BEST tài trợ gồm cầu số 180,157,169, 158, 172, 173, 140 tại Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp. Đến tháng 8 năm nay đều đã đưa vào hoạt động. Ba cầu còn bao gồm cầu 168 tại An Giang và cầu 159, 161 lần lượt tại An Hòa và Châu Thành (Đồng Tháp) vừa hoàn công vào ngày 4/11.

Đại diện BEST Express cùng lãnh đạo tỉnh trong lễ khánh thành cầu An Hòa. Ảnh: BEST Express

Tham dự lễ khánh thành ba cầu Hy Vọng ngày 4/11, bà Lương Tiểu My, đại diện BEST Express Việt Nam bày tỏ sự vui mừng khi có thể giúp các hộ dân nơi đây có cầu mới thuận tiện đi lại, góp phần đảm bảo an toàn cho cả người già, trẻ nhỏ. Đơn vị cũng mong rằng bà con địa phương có thể an cư, yên tâm giao thương trên những cây cầu mới.

"Trẻ em là đối tượng chính mà đơn vị quan tâm, giúp đỡ, đồng thời đặt làm trọng tâm trong những chiến dịch thiện nguyện của BEST. Với những cây cầu bê tông kiên cố, chúng tôi hy vọng sẽ giúp ‘nâng bước’ các em đến trường, hướng đến tương lai tươi sáng. 10 cầu bê tông mới sẽ đồng hành với các em nhỏ an tâm đến tường kể cả trong thời điểm mưa lũ", bà My chia sẻ.

Bà My chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Gia. Ảnh: BEST Express

Ngoài ra, bà My cũng gửi lời cảm ơn đến Quỹ Hy Vọng, các cơ quan lãnh đạo, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương đã giúp đơn vị kết nối, chung tay gấp rút hoàn thành 10 cây cầu bê tông tại Đồng bằng sông Cửu Long sớm. Dự kiến sau khi đi vào hoạt động, 3 cầu mới sẽ hỗ trợ khoảng 6.000 hộ gia đình hai bờ kênh có cuộc sống sinh hoạt thuận tiện hơn.

Trong năm 2021-2022, BEST Express đã tích cực triển khai các hoạt động thiện nguyện như chuyên chở nhu yếu phẩm tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch, vận chuyển máy tính hỗ trợ trẻ em nghèo đến trường, hành trình "Cơm no đến trường" giúp hàng nghìn trẻ em khó khăn tại ĐBSCL, vùng núi Tây Bắc cải thiện thể chất... Sắp tới, đơn vị cho biết sẽ tiếp tục góp sức xây dựng xã hội Việt Nam vững mạnh, hỗ trợ dân sinh.

Nguyệt Di