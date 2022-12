BEST Express cùng KiotViet ưu đãi hàng triệu đồng cho shop online

Hai đơn vị hợp tác mang đến ưu đãi trị giá hơn 2 triệu đồng cho khách hàng sử dụng dịch vụ, áp dụng đến hết 31/1.

Ưu đãi nhằm tri ân khách hàng của BEST Express và KiotViet - công ty phần mềm quản lý bán hàng - đồng thời kích cầu mua sắm, đón dịp sale lớn cuối năm 2022. Cụ thể, từ đây đến hết 31/1/2023, khách hàng chưa có phần mềm KiotViet hoặc có nhưng chưa sử dụng tính năng giao hàng qua phần mềm này trên toàn quốc, sẽ có cơ hội nhận ưu đãi theo số lượng đơn hàng phát sinh trong vòng một tháng.

Tùy theo mốc đơn hàng tích lũy trong một tháng kể từ ngày đăng ký, khách hàng sẽ nhận ưu đãi tương ứng. Các mốc đơn dao động từ 100-3.000 đơn. Tích càng nhiều đơn, gói quà tặng càng giá trị. Ưu đãi lớn nhất là miễn phí một năm sử dụng phần mềm của KiotViet kèm 30 đơn hàng miễn phí vận chuyển qua BEST Express, không giới hạn khu vực, kích cỡ hàng. Tổng giá trị mỗi gói ưu đãi đến hơn 2 triệu đồng.

Chương trình ưu đãi của BEST Express và KiotViet triển khai cho khách hàng đăng ký đến hết ngày 31/1/2023. Ảnh: BEST Express

"KiotViet và BEST Express đều là lấy giá trị công nghệ làm nền tảng mang đến hệ sinh thái lợi ích toàn diện cho người dùng. Chúng tôi hy vọng chương trình khuyến mãi sẽ giúp khách hàng của đôi bên, nhất là các chủ shop online, có cơ hội trải nghiệm tiện ích hiện đại, tối ưu thời gian quản lý bán hàng, tiết kiệm chi phí, nhân lực trong các dịp sale khi lượng đơn hàng quá lớn", đại diện BEST Express chia sẻ.

Thời gian qua, BEST Express nhiều lần hợp tác với các sàn thương mại điện tử, SAAS... mang đến nhiều chương trình ưu đãi cho người dùng. Trong năm nay, đơn vị còn mang đến những tiện ích mới giúp các chủ shop dễ dàng kinh doanh.

Cụ thể, mới đây, BEST Express hợp tác cùng Swift247, mở rộng hình thức giao hàng bằng đường hàng không, hướng đến mục tiêu rút ngắn thời gian vận chuyển toàn trình còn phân nửa so với trước đây. Các đơn hàng liên tỉnh Bắc - Nam có thể giao trong ngày.

Đơn vị còn hỗ trợ các đối tác, khách hàng theo dõi việc kinh doanh hiệu quả bằng dịch vụ báo thông tin đơn hàng qua tin nhắn. Chủ shop lẫn người mua đều được cập nhật liên tục về tiến trình giao vận kèm thông tin đơn hàng, số điện thoại shipper, số tiền COD cần thanh toán nếu có.

BEST Express gia tăng hệ sinh thái dịch vụ nhằm tối ưu lợi ích cho khách hàng Việt. Ảnh: BEST Express

Tương tác với người bán lẫn người mua qua nền tảng online giúp việc giao hàng thuận tiện, kịp thời tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh. Ngoài ra, giải pháp này cũng góp phần giảm thiểu tình trạng đánh cắp, giả mạo thông tin đơn hàng của shop.

BEST Express mới đây còn triển khai hỗ trợ đa kênh. Trong đó, tính năng phản hồi nhanh trong 20 giây trên website và ứng dụng của BEST trong suốt thời gian làm việc, kể cả cuối tuần và dịp lễ, Tết cũng nhận phản hồi tích cực, được các chủ shop đánh giá cao. Nhân viên BEST còn chủ động hỗ trợ đóng gói, lấy hàng linh hoạt ngoài thời gian thông báo, chăm sóc khách hàng riêng vào những ngày cao điểm mua sắm... giúp chủ shop tiết kiệm chi phí nhân công.

KiotViet hiện là đơn vị cung cấp phần mềm quản lý bán hàng cho hơn 150.000 khách hàng trên 63 tỉnh, thành cả nước. Ứng dụng công nghệ của nền tảng này, các shop có thể quản lý đơn hàng đa kênh thuận lợi, nhanh chóng hơn. Việc theo dõi hiệu quả kinh doanh, doanh thu... của cửa hàng cũng dễ dàng, chi tiết hơn.

Cẩn Y