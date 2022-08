BEST Express cùng đối tác nhượng quyền chia sẻ bí quyết bứt phá doanh thu

Ông Kris Chen, Phó tổng giám đốc BEST Inc. Việt Nam nhận định miền Bắc luôn là một trong những thị trường lớn với lượng đơn luôn xếp đầu trên cả nước. Từ ngày đầu BEST vào Việt Nam, ông đã gặp gỡ nhiều đối tác shop online và nhận thấy tiềm năng thương mại điện tử to lớn của thị trường này.

“Chúng tôi mong lần họp mặt và lắng nghe ý kiến đối tác nhượng quyền này có thể giúp nâng cao chất lượng dịch vụ của đôi bên. Chúng ta cùng nhau trải qua những thời kỳ khó khăn do đại dịch nhưng vẫn trụ vững. Các bưu cục đã có đóng góp không nhỏ, giúp thương hiệu BEST Express có thể vươn xa, tiếp cận hàng triệu khách hàng chỉ trong vài năm. Chúng tôi trân trọng điều đó và sẵn sàng cùng các đối tác đồng hành trên mọi chặng đường phát triển lâu dài, chinh phục những thành công mới”, vị lãnh đạo phát biểu trong hội nghị.