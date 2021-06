BEST Express chung tay cải thiện hạ tầng giao thông tại ĐBSCL

Với sự chung tay của BEST Express Việt Nam và Quỹ Hy vọng, 10 cây cầu bê tông sẽ thay thế những cây cầu tạm, xuống cấp, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Nâng bước em đến trường" do quỹ Hy vọng khởi xướng, BEST Express Việt Nam đồng hành ủng hộ 1 tỷ đồng, nhằm cải thiện hạ tầng giao thông tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ.

Theo đó, những cây cầu gỗ lót ván, cầu tạm, cầu hư hỏng hoặc xuống cấp trầm trọng sẽ được khảo sát để lên kế hoạch xây mới bằng những cây cầu bê tông với chiều rộng tối thiểu 3,5 m và khả năng chịu tải trọng lớn.

Cây cầu xuống cấp tại Tri Tôn, An Giang sẽ được xây mới trong thời gian tới để đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: CTV.

Đơn vị đồng hành - BEST Express Việt Nam – bày tỏ mong muốn những cây cầu kiên cố không chỉ giúp các em học sinh đến lớp an toàn, người dân địa phương di chuyển dễ dàng, mà sẽ góp phần kết nối hoạt động vận chuyển hàng hoá, thúc đẩy sự giao thương của địa phương với khu vực lân cận, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế tại địa phương.

"Là doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, ngoài mục tiêu đóng góp cho sự phát triển của ngành chuyển phát nhanh, chúng tôi cũng mong muốn chung tay với các hoạt động vì cộng đồng, góp sức để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, mang đến giá trị lâu dài và thiết thực", đại diện BEST ExpressViệt Nam, Tổng Giám Đốc Nelson Wu chia sẻ.

Dự kiến, 10 cây cầu với sự đồng hành của BEST Express Việt Nam và Quỹ Hy vọng sẽ khởi công trong quý 3 và khánh thành trong quý 4 năm nay, hướng đến mục tiêu hoàn thiện 200 cây cầu Hy vọng tại đồng bằng sông Cửu Long vào tháng 4/2022.

Được phát động từ năm 2018, chương trình "Nâng bước em đến trường" đã khởi công và khánh thành hơn 150 cây cầu Hy vọng tại đồng bằng sông Cửu Long, góp phần thay đổi diện mạo địa phương, cải thiện đời sống của người dân.

Gần 10 chuyến hàng tiếp sức tâm dịch của Quỹ Hy vọng có sự đồng hành của BEST Express.

Hiện BEST Express Việt Nam cũng đồng hành cùng Quỹ Hy vọng với vai trò nhà tài trợ vận chuyển hàng hoá mặt đất duy nhất trong các chương trình nhân ái như Tết Hy vọng, Tiếp sức cho tâm dịch... Nhờ đó, nhiều tấn hàng chở vật tư y tế, nhu yếu phẩm đã kịp thời gửi đến các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống Covid-19 tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang trong thời gian qua.

Quỹ Hy vọng là một quỹ xã hội - từ thiện hoạt động vì cộng đồng, không vì lợi nhuận, được vận hành bởi Báo điện tử VnExpress và Công ty cổ phần FPT. Quỹ Hy vọng theo đuổi hai mục tiêu: hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và tạo động lực phát triển. Thành lập năm 2017, Quỹ hiện triển khai các chương trình gồm Ánh sáng học đường, Nâng bước em đến trường, Mặt trời hy vọng, Tiếp sức cho tâm dịch, Tết Hy vọng... Tìm hiểu thêm các hoạt động của Quỹ tại đây.

Quỹ Hy vọng