BEST Express chia sẻ bí quyết giao hàng chu toàn mùa sale

Theo đại diện BEST, doanh nghiệp cần chủ động lên kế hoạch vận hành và phương án dự phòng nhân sự, phương tiện vận tải dịp cao điểm nhằm đảm bảo việc giao nhận hàng hoá liền mạch.

11/11 là một trong những đợt sale lớn dịp cuối năm với lượng hàng mua sắm trên các kênh thương mại điện tử tăng cao. Ngoài việc tìm kiếm những sản phẩm chất lượng với giá phải chăng, người tiêu dùng cũng mong muốn trải nghiệm quá trình giao hàng trọn vẹn. Đa số người dùng đều yêu cầu hàng hóa còn nguyên vẹn, an toàn và được giao tận tay trong thời gian cam kết.

Shipper BEST Express xuất phát giao hàng từ sáng sớm với mục tiêu tăng hiệu suất giao hàng dịp cao điểm. Ảnh: BEST Express

Là đối tác chuyển phát nhanh của các sàn thương mại điện tử và hàng chục nghìn shop online trên toàn quốc, các bưu cục BEST Express chủ động lên kế hoạch vận hành và phương án dự phòng về nhân sự cùng phương tiện vận tải trong những ngày cao điểm nhằm đảm bảo việc giao nhận hàng hoá được tiến hành liền mạch, hiệu quả.

Mới tham gia vận hành gần một tháng, bưu cục BEST Express Phú Yên (Phú Yên) đã định hướng rõ tầm quan trọng của việc xử lý hàng hoá đúng thời gian quy định. Từ sáng ngày 10/11 bưu cục đã cho toàn bộ nhân viên vào ca sớm hơn và tăng ca đến chiều muộn để giao phát dứt điểm hàng hoá ngày hôm trước nhằm dồn lực đón đợt hàng tăng đột biến của ngày 11/11. Đội ngũ nhân viên sẵn sàng làm việc tăng ca để giao nhận hàng hoá ngoài giờ và đến shop hỗ trợ đóng hàng khi có yêu cầu. Đổi lại, bưu cục đưa ra những chính sách thưởng khuyến khích cho shipper có thành tích giao hàng xuất sắc.

Nhân viên bưu cục đang hỗ trợ đóng hàng và dán vận đơn, chia sẻ áp lực cùng đối tác shop online. Ảnh: BEST Express

Bưu cục BEST Express Hưng Dũng (Nghệ An) thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn và cập nhật quy trình xử lý hàng hoá mới giúp đội ngũ shipper nắm rõ cách quản lý đơn hàng và tối ưu hóa các tuyến đường để rút ngắn thời gian giao, nhanh chóng đưa hàng đến tay người nhận. Nhờ được đào tạo kỹ lưỡng, đội ngũ nhân viên của bưu cục luôn nắm vững quy trình vận hành và kịp thời ứng phó nhanh chóng trước những tình huống bất ngờ phát sinh dịp cao điểm.

Bưu cục BEST Express Thuận Phước (Đà Nẵng) chuẩn bị nhân lực cho chiến dịch 11/11 kỹ lưỡng với 20 shipper chính thức đồng thời đã dự tính mức tăng sản lượng và sắp xếp đội ngũ cộng tác viên sẵn sàng tham gia xử lý hàng hoá khi được yêu cầu. Toàn đội ngũ nhân viên bưu cục đưa ra quyết tâm giao phát hàng thành công ngay trong ngày, không để tồn hàng qua ngày tiếp theo để hàng hoá đến tay người nhận sớm nhất.

Trong khi đó, tại Bưu cục BEST Express Thắng Lợi (Kon Tum), trưởng bưu cục và đội ngũ nhân viên tổng hợp luôn sẵn sàng tăng ca để hỗ trợ shipper giao hàng nhằm hoàn tất dứt điểm lượng hàng cần giao trong ngày.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ vận hành đến nhân lực, vật lực, các bưu cục BEST Express có thể phát huy tối đa hiệu suất giao nhận, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng và đối tác trong mùa mua sắm cao điểm 11/11.

Những giỏ hàng đầy ắp được shipper nhanh chóng đưa đến tay người nhận. Ảnh: BEST Express

Gia nhập thị trường Việt Nam năm 2019, BEST nhanh chóng giới thiệu đến người dùng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express và mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục. Đến nay, dịch vụ BEST Express đã mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh thành với 700 bưu cục, 39 trung tâm phân loại tự động, 100.000 m2 kho bãi cùng hơn 7.500 nhân viên giao nhận, là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử và hàng chục ngàn shop online trên toàn quốc.

Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh, khách hàng có thể chọn dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, vận chuyển hàng hóa BEST Cargo (FTL và LTL), chuỗi cung ứng kiêm kho bãi thông minh BEST Supplychain.

Thế Đan