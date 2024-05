BEST Express bàn giao 10 xe máy cho đối tác xuất sắc

10 bưu cục bưu cục sale kiện xuất sắc và vận hành ổn định tại ba miền được BEST Express trao thưởng xe máy phục vụ hoạt động giao phát hàng.

Tuần đầu tháng 5, BEST đã vận chuyển 10 xe máy nhãn hiệu Honda đến các tỉnh thành để bàn giao cho các đối tác xuất sắc. Trong đó bốn xe máy được trao thưởng cho bưu cục xuất sắc miền Nam và sáu xe còn lại chia đều cho miền Trung và miền Bắc.

Anh Lê Minh Hải - chủ bưu cục BEST Express Biên Hòa là một trong những đối tác được bàn giao xe sớm nhất. Trước đó, tại Hội nghị Đối tác Nhượng quyền khu vực miền Nam do BEST Express tổ chức, bưu cục anh được vinh danh là "bưu cục sale kiện tăng trưởng nhanh" với thành tích phát triển hoạt động sale kiện và gia tăng số lượng khách hàng mới sử dụng dịch vụ.

Anh Lê Minh Hải (bên trái) - chủ bưu cục BEST Express Biên Hòa là một trong những đối tác được bàn giao xe sớm nhất. Ảnh: BEST Express

Tại miền Trung, đại diện các Bưu cục BEST Express Hưng Nguyên và bưu cục BEST Express Thiên Ấn (Đà Nẵng) cũng đã được nhân viên đơn vị bàn giao xe.

Bưu cục Hưng Nguyên được vinh danh "Bưu cục sale kiện xuất sắc" nhờ sản lượng đơn sale đứng đầu khu vực. Tuy thời gian hoạt động chưa lâu, bưu cục này đã nhanh chóng xây dựng chính sách phát triển kinh doanh, tăng cường sale shop (hoạt động sale thu hút shop mới sử dụng dịch vụ) để thu hút các đối tác kinh doanh online trong khu vực sử dụng dịch vụ của bưu cục mình.

Chủ bưu cục Hưng Nguyên (bên trái) được vinh danh "Bưu cục sale kiện xuất sắc" nhờ sản lượng đơn sale đứng đầu khu vực. Ảnh: BEST Express

Trong khi đó, bưu cục Thiên Ấn được vinh danh "Bưu cục sale kiện tăng trưởng nhanh" với thành tích cải thiện chất lượng dịch vụ, phát triển hoạt động sale kiện và gia tăng số lượng khách hàng mới sử dụng dịch vụ. Thành tích vượt trội trong hoạt động phát triển kinh doanh và tự khai thác bưu kiện sử dụng dịch vụ BEST Express, bưu cục Thiên Ấn đã đóng góp tích cực vào việc củng cố mạng lưới dịch vụ tại khu vực miền Trung trong năm 2023.

Bưu cục Thiên Ấn (bên phải) được vinh danh "Bưu cục sale kiện tăng trưởng nhanh". Ảnh: BEST Express

Anh Trần Văn Nội - chủ bưu cục BEST Express Lào Cai có mặt tại trung tâm phân loại Bắc Ninh để nhận thưởng xe máy cho thành tích sale kiện xuất sắc tại miền Bắc. Vượt qua trở ngại về địa hình đồi núi, tuyến đường giao phát không thuận lợi và thời tiết khắc nghiệt vùng Tây Bắc, bưu cục anh giao hơn 50.000 đơn và phát triển sale hơn 100.000 đơn hàng mỗi tháng, trở thành bưu cục dẫn đầu hệ thống BEST Express tại khu vực này. Ngoài bưu cục Lào Cai, cuối năm 2023 doanh nghiệp anh cũng vừa mở thêm một điểm bưu cục mới để nâng cao năng lực xử lý hàng hóa.

Anh Trần Văn Nội - chủ bưu cục BEST Express Lào Cai. Ảnh: BEST Express

Năm 2023 là một năm khó khăn chung của nền kinh tế, bất chấp bối cảnh đó toàn hệ thống bưu cục nhượng quyền BEST Express đã nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quy mô hoạt động, ổn định chất lượng vận hành và phát triển sale kiện (lượng bưu kiện do bưu cục tự khai thác). Toàn hệ thống ghi nhận sự tăng trưởng về số lượng bưu cục phát lên gần 650 bưu cục và lượng đơn xử lý tăng 110%, độ phủ dịch vụ tăng 36%.

Để kịp thời ghi nhận và động viên những nỗ lực của đối tác nhượng quyền, tại chuỗi sự kiện Hội nghị Đối tác Nhượng quyền tổ chức tại TP HCM, Đà Nẵng và Hà Nội cuối tháng tư vừa qua, BEST Express đã vinh danh 76 bưu cục xuất sắc toàn quốc. Trong đó 11 bưu cục xuất sắc toàn diện về cả vận hành và kinh doanh được trao thưởng lớn với 10 xe máy nhãn hiệu Honda và một xe tải 1,9 tấn nhãn hiệu JAC. Đơn vị mong muốn giải thưởng này sẽ góp phần giúp bưu cục nâng cao năng suất xử lý hàng hóa và tiếp thêm động lực cổ vũ các bưu cục trên toàn hệ thống tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2024.

Thế Đan