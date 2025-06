BEST được đề cử hai giải thưởng về dịch vụ logistics

Đơn vị được đề cử hai hạng mục quan trọng tại giải thưởng The BEST of Việt Nam năm 2025, là "Công ty cung ứng dịch vụ logistics hàng đầu" và "Top dịch vụ chuyển phát nhanh chất lượng".