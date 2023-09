BEST đạt hơn 40.000 đơn thu hộ thanh toán bằng QR sau 2 tháng

Hình thức thanh toán bằng mã QR được nhiều khách hàng đánh giá tích cực vì sự tiện lợi, nhanh chóng, nhất là giới trẻ.

Chị Trang, nhân viên kế toán tại quận 8, TP HCM hưởng ứng hình thức thanh toán đơn thu hộ bằng mã QRngay từ những ngày đầu BEST triển khai. Làm nghề kế toán, hiểu áp lực thu giữ và đối soát lượng tiền mặt lớn mỗi ngày, nên chị ủng hộ phương thức thanh toán không tiền mặt của BEST. Chị cho biết, khi mua sắm trên các sàn thương mại điện tử, trừ những đơn đồng kiểm cần kiểm hàng rồi mới thanh toán, đa số chị đều thanh toán trước.

"Thanh toán trực tuyến nhanh gọn lại đỡ phải lỉnh kỉnh tiền mặt", chị Trang nói.

Chị Trang đang quét mã QR thanh toán phí thu hộ cho đơn hàng. Ảnh: BEST Express

Chi Trần, nhân viên tổ chức sự kiện của một công ty tại quận Phú Nhuận, có lần chuyển khoản cho shipper nhưng sơ suất chuyển dư, sau đó phải liên hệ shipper nhờ hỗ trợ hoàn lại tiền. May mắn là shipper giao hàng cố định tại tòa nhà nơi chị làm việc nên không khó để xin lại khoản thừa.

Với những người như chị Chi, thanh toán bằng mã QR khiến chị yên tâm hẳn vì chỉ cần quét mã là mã đơn hàng, số tiền COD và tài khoản nhận thanh toán được liệt kê chi tiết, không cần phải tự nhập thông tin. Khoản thu hộ cũng được chuyển thẳng về tài khoản của đơn vị vận chuyển nên loại trừ các nguy cơ thất thoát hay chuyển nhầm.

Nhân viên đưa mã QR cho khách quét thanh toán khi giao hàng. Ảnh: BEST Express

Không chỉ người nhận hàng, các chủ shop cũng bày tỏ sự ủng hộ tích cực với phương thức này của BEST Express.

Anh Hiếu - chủ shop mắt kính thời trang online tại TP HCM cho biết, tỷ lệ đơn COD cửa cửa hàng chiếm gần 80%, do đó, phải có nhân sự theo dõi đối soát với các đơn vị chuyển phát nhanh. Chưa kể việc người nhận hàng thanh toán COD chủ yếu bằng tiền mặt nên mất nhiều thời gian để đơn vị chuyển phát nhanh thu hộ và chuyển tiền về shop.

"Từ khi BEST Express đẩy mạnh giao hàng không tiền mặt, dòng tiền về shop được đối soát và thanh toán nhanh hơn. Chúng tôi cũng giảm bớt áp lực trong quá trình theo dõi các đơn COD", anh Hiếu chia sẻ.

Anh Hiếu ủng hộ với phương thức thanh toán COD không tiền mặt của BEST. Ảnh: BEST Express

Hợp tác với VNPAY và Techcombank để trển khai hình thức giao hàng không tiền mặt từ tháng 7/2023, đến nay thanh toán bằng mã QR đã được BEST Express triển khai trên toàn quốc. Theo đó, khách hàng không phải chuẩn bị tiền mặt để giao dịch đồng thời tiết kiệm thời gian khi thanh toán chỉ trong vài thao tác đơn giản. Chỉ cần mở app ngân hàng, quét mã QR trên điện thoại của nhân viên giao hàng, người nhận sẽ xem được toàn bộ thông tin thanh toán bao gồm số tiền thu hộ, mã đơn hàng. Khi nhấn nút xác nhận, số tiền thanh toán sẽ được chuyển ngay đến tài khoản của BEST Express đồng thời thông báo xác nhận thanh toán thành công cũng sẽ được gửi về ứng dụng giao hàng.

"Hình thức thanh toán không tiền mặt đang là xu hướng tất yếu của ngành logistics thế giới và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Việc phát triển hình thức giao hàng không tiền mặt mà BEST đang triển khai không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng đang sử dụng các dịch vụ mà còn giúp khách hàng cảm thấy an tâm hơn khi sử dụng dịch vụ của đơn vị", đại diện BEST cho biết.

Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục thúc đẩy hình thức thanh toán không tiền mặt rộng rãi hơn để khách hàng thêm chủ động trong việc thanh toán đơn COD.

Tuệ Anh