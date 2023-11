BEST củng cố hạ tầng vận tải phục vụ dịp 11/11

BEST bổ sung đội xe vận tải, đa dạng hóa các tuyến vận chuyển nhằm đáp ứng nhu cầu logistics dự kiến tăng mạnh dịp cuối năm.

Vận tải là yếu tố then chốt trong dây chuyền vận chuyển hàng hóa. Chất lượng của dịch vụ chuyển phát nhanh phụ thuộc không nhỏ vào hoạt động này. Trong thời điểm hàng hóa tăng cao, các doanh nghiệp giao hàng phải đảm bảo kịp thời tăng cường phương tiện để điều phối hàng hóa lưu thông mà không ảnh hưởng đến chi phí vận hành, không tăng giá.

Bài toán này đặt ra yêu cầu cho đơn vị vận chuyển phải biết tổ chức, phối hợp giữa các phương thức vận tải, thời gian gửi và nhận hàng hóa để đảm bảo vận hành ổn định.

Tài xế BEST trên đường giao hàng. Ảnh: BEST Express

Tại BEST, để thiết lập lộ trình vận chuyển hợp lý và tối ưu, bộ phận vận tải của đơn vị ứng dụng công nghệ để thu thập và phân tích dữ liệu thông qua các ứng dụng quản lý như hệ thống BEST Trucker, ­V9, Seaman, BI... Tất cả thông tin về đặc điểm và yêu cầu của hàng hóa được thu thập và phân tích chi tiết nhằm xác định phương thức vận chuyển và trọng tải xe phù hợp. Hệ thống này cũng cho phép quản lý thông tin vận hành xe toàn diện theo thời gian thực, thống kê đầy đủ thời gian xe tải đi/ đến kho/ bưu cục, đảm bảo các phương tiện vận hành theo kế hoạch, từ đó, giúp đội ngũ điều phối dễ dàng cập nhật các sự cố cũng như kiểm soát các vấn đề bất thường xảy ra trong quá trình vận chuyển.

Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển cao thời điểm cuối năm đơn vị cũng đã gia tăng số lượng xe vận tải để dễ dàng chủ động vận hành khi phát sinh nhu cầu đột biến.

Xe vận chuyển hàng ra vào kho. Ảnh: BEST Express

Tính đến quý III, BEST Việt Nam sở hữu hơn 200 xe đa dạng loại như xe tải nhỏ, xe tải trên 8 tấn, xe đầu kéo và xe container, trong đó gần 80 đầu kéo cỡ lớn với thùng chứa CIMC 109 m3, liên tục trung chuyển hàng hóa giữa các tỉnh, thành trên toàn quốc. Đội xe của đơn vị có mặt khắp 63 tỉnh, thành trên cả nước, phủ dịch vụ ở cả các vùng sâu, vùng xa, giao vận qua những tuyến đường núi, biên giới, hải đảo. Tổng số vốn đơn vị đã đầu tư vào đội xe vận tải là hơn 5 triệu USD... Năng suất chuyên chở mỗi chuyến lên đến hàng chục tấn, giúp gia tăng hiệu, rút ngắn thời gian giao vận. Mạng lưới hơn 600 bưu cục đang hoạt động toàn quốc cũng góp phần gia tăng hiệu suất xử lý hàng hóa của đơn vị.

"Kể cả vào mùa cao điểm với các đợt lễ hội mua sắm, BEST vẫn đủ tài nguyên để tăng chuyến, đảm bảo hàng hóa lưu thông liên tục", ông Mai Hoài Nam, trưởng phòng quản lý vận tải BEST Việt Nam cho biết thêm.

Khi hàng hóa gia tăng, tùy theo nhu cầu vận chuyển, BEST tư vấn cho khách hàng hình thức vận chuyển phù hợp. Đơn vị đang triển khai các loại hình vận chuyển như vận chuyển đường hàng không cho các đơn hỏa tốc cần giao trong vòng 12h, tuyến vận tải linehaul với các chuyến hàng cỡ lớn giữa các trung tâm phân loại hay hay tuyến trung chuyển cho hàng hóa từ trung tâm phân loại về bưu cục để chuẩn bị đi phát.

"Để đảm bảo vận chuyển hàng hóa đúng giờ, các khâu từ lên lịch, điều xe đến khi xuất phát đều phải được tính toán hợp lý, đảm bảo độ chính xác, không ảnh hưởng đến những chuyến hàng sau. Hiện nay, với tuyến Bắc - Nam, chúng tôi đang duy trì thời gian giao vận giữa các kho muộn nhất là hai ngày", ông Nam nói thêm.

Xe vận chuyển hàng của BEST trên một cung đường ở vùng núi. Ảnh: BEST Express

Dịp 11/11 sắp tới, đội xe vận tải của BEST sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng, đối tác với cam kết đảm bảo hiệu suất vận chuyển. Doanh nghiệp mong muốn nâng cao năng lực phục vụ giao vận đường bộ, rút ngắn thời gian giao hàng, từ đó, góp phần nâng cao trải nghiệm của khách hàng, đối tác.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express có hơn 600 bưu cục hoạt động trên cả nước, với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Bên cạnh đó, đơn vị cũng giới thiệu mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo.

Tuệ Anh