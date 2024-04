BEST chia sẻ chiến lược kinh doanh đến đối tác miền Trung

Ông Devin dự kiến nhu cầu vận tải trong 2024 của doanh nghiệp sẽ tăng 30-40%, khi các dịch vụ mới như vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, chuỗi cung ứng BEST Supplychain, vận tải BEST Cargo và phần mềm hỗ trợ quản lý bán hàng BEST Software đang trên đà mở rộng quy mô.

“Theo đà tăng trưởng này, đơn vị sẽ tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng vận tải để nâng cao năng lực vận chuyển, dự kiến trong năm 2024, chi phí đầu tư cho vận tải sẽ đạt mốc 4 triệu USD”, ông Devin nói thêm.