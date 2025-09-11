Best Buy chọn FedEx làm đối tác vận chuyển chính

Best Buy chọn FedEx là đơn vị vận chuyển bưu kiện chính trên toàn nước Mỹ, nhằm tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

CEO Corie Barry cho biết FedEx có lợi thế với dịch vụ giao hàng chủ nhật, giúp Best Buy rút ngắn thời gian giao sản phẩm đến tay khách hàng. Ngoài ra, hệ thống theo dõi đơn hàng theo thời gian thực của FedEx sẽ được tích hợp vào thông báo gửi khách, cung cấp thông tin kịp thời và chính xác hơn, từ đó giảm số cuộc gọi hỗ trợ, tỷ lệ hủy và chi phí giao lại.

"Việc tích hợp dữ liệu theo dõi trực tiếp từ FedEx sẽ giúp chúng tôi mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng", bà Barry nói.

Trước khi chọn FedEx làm đối tác chủ lực, Best Buy phân phối đơn hàng qua nhiều kênh như Bưu điện Mỹ (USPS), OnTrac, Shipt, DoorDash và Roadie. UPS từng nằm trong danh sách này, song hiện không còn là đơn vị vận chuyển chính thức, dù một số nhà bán hàng trên marketplace mới ra mắt của Best Buy vẫn có thể sử dụng.

FedEx nhiều lần khẳng định giao hàng Chủ nhật là lợi thế cạnh tranh so với UPS. Tháng ba vừa qua, hãng cho biết đã mở rộng dịch vụ này đến gần hai phần ba dân số Mỹ, nhờ nhu cầu từ các khách hàng lớn.

Song song, Best Buy cũng tăng cường năng lực hoàn thiện đơn hàng nhờ mô hình "sourcing dựa trên dữ liệu", lựa chọn kho hàng tối ưu để xử lý đơn trực tuyến. Quý vừa qua, 40% sản phẩm giao đến nhà được xử lý qua mô hình mới, giúp tiết kiệm chi phí và cải thiện tốc độ giao đúng hạn.

"Chúng tôi đặt mục tiêu 70% đơn hàng áp dụng mô hình này trước mùa lễ hội và đạt 100% vào đầu năm 2026", bà Barry nhấn mạnh.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)