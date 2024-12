Bespoke AI - hệ sinh thái gia dụng thông minh của Samsung

Robot hút bụi Samsung Bespoke Jet Bot có đầy đủ tính năng lau, hút, dock sạc tự động gom rác và giặt giẻ thông minh. Sản phẩm có thiết kế tối giản, đúng triết lý dòng gia dụng Bespoke của Samsung như với tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát.

Robot có lực hút là 6.000 Pa, hệ thống cảm biến LDS quét bản đồ dạng 3D, nhận diện vật thể, đồ nội thất trong nhà. Trạm sạc có thể giặt giẻ bằng nước nóng 50-60 độ C, hơi nước nóng 100 độ C và sấy khô bằng khí nóng 55 độ C. Dung tích túi chứa bụi là 2,5 lít, đủ để dùng trong khoảng 2-3 tháng.

Đại diện Samsung Vina cho biết, hãng phát triển dòng sản phẩm Bespoke AI nhằm đơn giản hóa việc nhà, giúp người dùng có thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống. "Samsung kỳ vọng Bespoke AI sẽ trở thành trung tâm của cuộc cách mạng nhà thông minh, mang lại trải nghiệm cá nhân hóa toàn diện và cải thiện chất lượng sống của người dùng trên toàn cầu”, đại diện hãng nói. “Điều này khẳng định tầm nhìn tạo ra một thế giới kết nối, bền vững và tiện nghi hơn cho tất cả mọi người".

Samsung ra mắt dòng sản phẩm gia dụng Bespoke lần đầu vào năm 2021. Đến năm nay, hãng này tiếp tục đổi mới hệ sinh thái gia dụng bằng việc ứng dụng AI giúp tối ưu trải nghiệm, nâng cao cuộc sống tiện nghi cho người dùng.