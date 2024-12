Bespoke AI - hệ sinh thái gia dụng mang DNA cá nhân hóa từ Samsung

Từ chiếc tủ lạnh Bespoke đầu tiên ra đời 2019, Samsung thêm AI trên các thiết bị gia dụng nhằm tạo trải nghiệm thông minh, cá nhân hóa theo từng sở thích.

Tại thời điểm ra mắt, Bespoke là bộ sưu tập các thiết bị gia dụng có thiết kế độc đáo từ chất liệu đến màu sắc, hướng tới người dùng trẻ, đặc biệt là thế hệ Millennials, những người thích sở hữu các sản phẩm thể hiện cá tính và trải nghiệm cá nhân hóa. Sau 5 năm, dải sản phẩm này liên tục được Samsung cải tiến và mở rộng danh mục.

Đại diện Samsung Vina cho biết, hãng phát triển dòng sản phẩm Bespoke AI nhằm đơn giản hóa việc nhà, giúp người dùng có thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống. "Samsung kỳ vọng Bespoke AI sẽ trở thành trung tâm của cuộc cách mạng nhà thông minh, mang lại trải nghiệm cá nhân hóa toàn diện và cải thiện chất lượng sống của người dùng trên toàn cầu", đại diện hãng nói. "Điều này khẳng định tầm nhìn tạo ra một thế giới kết nối, bền vững và tiện nghi hơn cho tất cả mọi người".

Định hướng "Do Less. Live More"

"Do less. Live More" (Bớt âu lo việc nhà, thêm khoảnh khắc thư thái) là tinh thần thương hiệu muốn truyền tải khi giới thiệu hệ sinh thái Bespoke AI.

Ông Jed Jongwoo Lee - Giám đốc Điều hành Điện lạnh Gia dụng, Samsung chia sẻ trong sự kiện trải nghiệm "Welcome to Bespoke AI" tại Vạn Hạnh Mall, TP HCM. Ảnh: Samsung

Theo ông Jed Jongwoo Lee, Giám đốc Điều hành Điện lạnh gia dụng Samsung, tinh thần này xuất phát từ đánh giá về tiềm năng của AI, có thể thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn. Thương hiệu muốn đóng vai trò tích cực trong việc định hình tương lai, nơi trải nghiệm gia dụng được cá nhân hóa và hỗ trợ bởi công nghệ này.

Cụ thể hóa tinh thần trên, thương hiệu từ Hàn Quốc đã mạnh tay đưa AI vào hàng loạt tính năng trên các sản phẩm như máy giặt sấy, tủ lạnh, máy rửa chén, bếp từ, máy hút mùi, lò nướng, máy hút bụi...

Chẳng hạn, AI Vision Inside bên trong tủ lạnh Bespoke AI Family Hub - sản phẩm mới nhất trong hệ sinh thái vừa được Samsung ra mắt tại Việt Nam, có khả năng tự động nhận diện các nguyên liệu trên các kệ tủ lạnh nhờ camera bên trong, từ đó lập danh sách thực phẩm và nhắc nhở người dùng về hạn sử dụng.

Tủ lạnh Bespoke với tính năng AI Vision Inside. Ảnh: Samsung

Trong khi đó, máy giặt sấy bơm nhiệt Bespoke AI Heatpump cung cấp trải nghiệm giặt sấy tối ưu với AI. Khi giặt, AI tính toán độ bẩn, từ đó đề xuất chu trình giặt phù hợp, tính toán lượng nước giặt - xả, thời gian tối ưu. Công nghệ còn nhận biết độ mỏng, dày của áo quần để điều chỉnh tốc độ quay vắt phù hợp, bảo vệ sợi vải tối ưu. Với chu trình sấy, cảm biến độ ẩm để điều chỉnh nhiệt độ, thời gian và lưu lượng khí sấy phù hợp. Khi quần áo đã khô, AI sẽ nhận biết để tự động kết thúc chu trình sớm hơn.

Máy giặt sấy tích hợp Bespoke AI Heatpump. Ảnh: Samsung

Trạm điều khiển AI Home trên máy giặt sấy có thể cung cấp thông tin, gợi ý chế độ giặt. Ngoài ra, màn hình này có thể kết nối và điều khiển các thiết bị thông minh trong gia đình, truy cập internet, nghe nhạc, xem video trực tuyến.

Với robot hút bụi Jet Bot, Samsung trang bị công nghệ AI Floor Detect, giúp tự động nhận diện các loại mặt sàn khác nhau và điều chỉnh lực hút, lực lau phù hợp nhất. Khi robot gặp thảm, nó tự động nâng miếng lau hoặc tháo giẻ ra, tránh làm ướt thảm và tối ưu hiệu quả làm sạch trên từng bề mặt. Máy cũng có cảm biến để di chuyển thông minh, tránh va chạm.

Trí tuệ nhân tạo trên các thiết bị gia dụng Samsung còn có khả năng phân tích thói quen của người dùng để tạo ra các chương trình phù hợp từ đó mang đến trải nghiệm ngày càng tiện lợi hơn. Tính năng AI Energy trên một số sản phẩm còn có thể giúp tiết kiệm đến 60% điện năng. Điểm chung của các thiết bị là có thể kết nối và điều khiển thông qua SmartThings. Ứng dụng giúp người dùng nắm bắt thông tin và điều khiển toàn diện hệ sinh thái gia dụng chỉ bằng vài điểm chạm. Người dùng có thể bật điều hòa, máy giặt trước khi về đến nhà tạo trải nghiệm tiện lợi hơn.

Chế độ AI Energy giúp nâng cao khả năng tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Samsung

Thương hiệu cho rằng, với sự trợ giúp của AI, nhà thông minh sẽ trở thành khái niệm ngày càng phổ biến. Công nghệ này giúp cuộc sống dễ dàng, thú vị và giảm tác động đến môi trường. Với danh mục sản phẩm đa dạng, Samsung tiên phong trong phát triển nhà thông minh khi cung cấp các giải pháp sáng tạo, thay đổi cách sống và tận hưởng của người dùng. "Với sự hỗ trợ của các công nghệ như AI, một cuộc sống thảnh thơi đúng nghĩa có thể trở thành hiện thực", đại diện nhãn hàng nói.

Phát triển AI có trách nhiệm

Đây là cam kết Samsung đưa ra trong quá trình phát triển các sản phẩm AI, dựa trên các nguyên tắc công bằng - minh bạch và trách nhiệm.

Trong đó, hãng nhấn mạnh khả năng cá nhân hóa của AI song phải đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật. Để đáp ứng điều này, hãng cho biết các thiết bị Bespoke AI sẽ được cập nhật bảo mật bằng Knox Matrix, tăng cường bảo mật trên toàn bộ trải nghiệm đa thiết bị, tránh rủi ro về dữ liệu, quyền riêng tư.

Knox Matrix hoạt động như một trung tâm quản lý, nơi người dùng có thể theo dõi trạng thái bảo mật của tất cả các thiết bị. Nền tảng cho phép chuyển dữ liệu giữa các thiết bị một cách an toàn. Tất cả thông tin được mã hóa và bảo vệ bằng các lớp bảo mật, đảm bảo dữ liệu cá nhân không bị xâm phạm.

Nhìn nhận tương lai của các thiết bị gia dụng, thương hiệu từ Hàn Quốc khẳng định AI sẽ tiếp tục mở ra những trải nghiệm cá nhân hóa mới lạ và hữu ích hơn. Xu hướng này sẽ trở thành chủ đạo và dần phổ biến với mọi người dân. Với Samsung, đơn vị cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, cải tiến trí tuệ nhân tạo, không chỉ tập trung yếu tố công nghệ, mà chú trọng đến trải nghiệm con người.

"Không có thời điểm nào tốt hơn hiện tại để nắm bắt tiềm năng của AI cá nhân hóa cùng Samsung. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới và tạo ra những trải nghiệm giúp cuộc sống trở nên phong phú hơn", đại diện nhãn hàng nói.

Năm nay, các sản phẩm trong hệ sinh thái Bespoke AI như máy giặt, tủ lạnh, máy rửa chén, máy hút bụi được đề cử ở nhiều hạng mục tại vòng chung kết Tech Awards 2024. Dải sản phẩm của Samsung nhận được nhiều lượt bình chọn từ độc giả, cộng đồng. Kết quả được công bố trong đêm trao giải tại TP HCM, ngày 10/1.

Hoài Phương