Berlin có bến tàu điện mang tên Đồng Xuân

ĐứcChính quyền Berlin chấp thuận đặt tên một bến tàu điện ở thành phố này là "Đồng Xuân" theo nguyện vọng của cộng đồng người Việt tại đây.

Chính quyền thành phố Berlin và quận Lichtenberg chấp thuận đặt tên bến tàu điện nằm trước cổng chính của Trung tâm Thương mại (TTTM) Đồng Xuân là Đồng Xuân, Tổng Công ty Giao thông Công cộng Berlin (BVG) xác nhận ngày 8/1.

Bến tàu điện Herzbergstrasse/Industriegebiet (Phố Herzberg/Khu công nghiệp) được đổi tên thành Herzbergstrasse/Dong Xuan (Phố Herzberg/Đồng Xuân) từ ngày 8/1. Đây là bến có các tuyến tàu điện huyết mạch M8, 18 và 21 chạy qua.

TTTM Đồng Xuân, hay còn gọi là chợ Đồng Xuân Berlin, được thành lập cách đây hơn 20 năm, là điểm đến quen thuộc, không gian văn hóa, ẩm thực của người Việt, người Đức và các cộng đồng khác khi ghé thăm Berlin.

Ga tàu điện Herzbergstrasse/Dong Xuan đối diện chợ Đồng Xuân ở Berlin, ngày 8/1. Ảnh: Google Maps

Martin Patzold, chính trị gia của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) tại Lichtenberg, đã theo đuổi mục tiêu đổi tên bến tàu điện này từ lâu. Hồi tháng 1/2015, ban quản lý chợ Đồng Xuân đã đề xuất với ông Patzold, khi đó là nghị sĩ quốc hội, đổi tên bến thành "Dong Xuan Center".

Tháng 2 cùng năm, ông Patzold bắt đầu thu thập chữ ký ủng hộ. Đến tháng 3, đại diện cộng đồng người Việt đã tới quốc hội gặp ông và trao 3.000 chữ ký. Ông Patzold sau đó đề xuất tên gọi "Dong Xuan Haus" với Tổng Công ty Giao thông Công cộng Berlin.

Theo truyền thông Đức, Tổng Công ty Giao thông Công cộng Berlin nhiều tháng qua đã tranh luận gay gắt về việc đổi tên bến tàu thành Đồng Xuân. Theo quy định của ngành giao thông công cộng Berlin, các bến tàu điện ngầm thường không được đặt tên mang tính thương mại.

Một số thành viên còn cho rằng việc đổi tên cần nhiều chi phí để thay đổi bản đồ, bảng biểu, buộc hành khách phải làm quen lại, nên trên nguyên tắc chỉ được thực hiện rất hạn chế.

Chợ Đồng Xuân ở quận Lichtenberg, Berlin. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, nỗ lực thúc đẩy đổi tên bến tàu điện theo nguyện vọng của cộng đồng người Việt tại Đức cuối cùng đã được chấp thuận. Anh Đặng Thế Sáng, thành viên Hội người Việt Nam tại Đức, cho hay việc bến tàu mang tên Đồng Xuân là trường hợp đặc biệt, gần như chưa có tiền lệ, thể hiện sự trân trọng của giới chức Berlin đối với giá trị văn hóa, cộng đồng mà Trung tâm Thương mại Đồng Xuân đại diện.

"Đây không chỉ là sự ghi nhận đặc biệt của chính quyền sở tại đối với Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, mà còn là minh chứng rõ nét cho vị thế, sự hội nhập và đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt trong đời sống kinh tế, xã hội nước Đức", anh Sáng nói.

Đức Trung (Theo Tagesspiegel, DW, Bild)