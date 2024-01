Berbatov: 'Sancho sẽ không dám chống đối nếu ở thời Ferguson'

Theo cựu tiền đạo Dimitar Berbatov, việc Jadon Sancho mâu thuẫn và thiếu tôn trọng HLV Erik ten Hag sẽ không bao giờ xảy ra dưới thời Sir Alex Ferguson.

Trên báo Anh Sportmail, Berbatov thừa nhận Sancho đã sai khi công khai đáp trả, từ chối xin lỗi, thiếu tôn trọng với Ten Hag và đáng chịu mọi trừng phạt từ HLV Hà Lan. Nhưng cựu tiền đạo Man Utd cũng cho rằng Ten Hag khó giải quyết mâu thuẫn theo cách khắc nghiệt như vậy khi không có quyền lực như Ferguson.

"Ten Hag mới làm HLV Man Utd một mùa và quyền lực sẽ không giống như Ferguson, phải không?", danh thủ người Bulgaria nói. "Vậy là có sự khác biệt. Nếu Ferguson còn tại vị, Sancho có làm những gì cậu ấy đã làm không? Tôi không nghĩ vậy. Sancho sẽ không bao giờ cho phép bản thân làm điều gì đó như thế".

HLV Ten Hag chỉ đạo Sancho trong trận Man Utd - Newcastle trên sân Old Trafford ở Ngoại hạng Anh ngày 16/10/2022. Ảnh: Reuters

Theo Berbatov, Ten Hag đề cao tính kỷ luật và được thể hiện nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với Cristiano Ronaldo chỉ trong nửa năm đầu tiếp quản ghế nóng tại sân Old Trafford. Đầu mùa 2022-2023, HLV Hà Lan đẩy Ronaldo lên ghế dự bị vì lỡ giai đoạn tiền mùa giải, giải thích việc không dùng anh ở trận thua Man City 3-6 vì "sự tôn trọng" và phạt vì bỏ về sớm ở trận gặp Tottenham.

Berbatov bình luận thêm rằng Ferguson dễ dàng kiểm soát mọi thứ hơn nhờ quyền uy và bề dày thành tích tại Old Trafford. Ferguson là HLV thành công nhất lịch sử Man Utd khi giành 37 danh hiệu, trong đó có kỷ lục 13 lần vô địch Ngoại hạng Anh và hai danh hiệu Champions League, trong 27 năm nắm quyền.

"Ferguson dễ dàng kiểm soát mọi thứ hơn vì ông ấy là Ferguson, với mọi thứ đã giành được tại CLB", Berbatov bày tỏ. "Ten Hag rõ ràng đang nỗ lực để được như Ferguson. Nhưng việc xảy ra mâu thuẫn với Sancho cho thấy quyền lực của Ten Hag không mạnh đến vậy chỉ sau một năm cầm quyền".

Khi còn chơi cho Dortmund, từ năm 2017 đến 2021, Sancho là một trong những cầu thủ trẻ hay nhất châu Âu. Trong 137 trận, tiền đạo cánh người Anh ghi 50 bàn và kiến tạo 64 lần cho đội bóng Đức. Tuy nhiên, từ khi gia nhập Man Utd với giá 93 triệu USD năm 2021, Sancho chưa bao giờ đạt phong độ tốt. Trong 82 trận, anh chỉ ghi 12 bàn và kiến tạo sáu lần.

Sancho ngừng chơi cho Man Utd từ ngày 26/8/2023, sau khi công khai phản đối Ten Hag trên mạng xã hội, ám chỉ HLV Hà Lan đã nói dối về việc anh không tập luyện tốt. Đáp lại, HLV 54 tuổi cấm Sancho tương tác với đội một, không cho anh sử dụng cơ sở vật chất đội bóng, nếu không xin lỗi. Sancho cự tuyệt giải pháp này và bị trục xuất khỏi đội một.

Hôm 11/1, Dortmund hoàn tất thương vụ mượn Sancho từ Man Utd đến hết mùa 2023-2024. CLB Bundesliga sẽ trả khoảng 4 triệu USD và trả một phần tiền lương cho Sancho. Hợp đồng giữa đôi bên không có điều khoản mua đứt, và tiền vệ người Anh sẽ trở lại sân Old Trafford vào mùa hè.

Sancho tập buổi đầu cùng đội một Dortmund Sancho tập buổi đầu cùng đội một Dortmund ngày 11/1.

Theo Berbatov, việc Sancho trở lại Dortmund là điều tốt vì cầu thủ người Anh không còn tương lai ở sân Old Trafford chừng nào Ten Hag còn tại vị. "Vì vậy, tốt hơn hết là Sancho nên rời đi để lấy lại phong độ. Và còn nơi nào tốt hơn khi được vào một môi trường an toàn, nơi mà bạn hiểu rõ và từng thi đấu tốt", cựu tiền đạo 42 tuổi nói thêm, và chúc Sancho may mắn.

Trong khi đó, dù chỉ trích những phản ứng thiếu tôn trọng của Sancho, Chris Sutton cho rằng tiền vệ người Anh sẽ gắn bó với Man Utd lâu hơn Ten Hag. "Hợp đồng với Dortmund không có điều khoản mua đứt và Sancho sẽ trở lại Man Utd. Nếu Ten Hag tiếp tục làm việc như hiện tại, tôi nghĩ ông ấy sẽ bị sa thải vào cuối mùa", Sutton nói trên kênh podcast It's All Kicking Off!.

