Berbatov: 'Benzema là một trong năm tiền đạo hay nhất'

Cựu tiền đạo Dimitar Berbatov ca ngợi thành công của Karim Benzema sau khi thoát khỏi cái bóng Cristiano Ronaldo.

"Benzema là một trong năm tiền đạo hay nhất thế giới. Cậu ấy không may khi bị so sánh với Ronaldo quá lâu. Từ khi Ronaldo rời Real, Benzema đã cho thấy bản thân là một cầu thủ xuất sắc như thế nào. Những người am hiểu bóng đá đều thừa nhận điều đó. Có lẽ vấn đề của Benzema là không sở hữu những nhân viên truyền thông như Ronaldo", Berbatov nói với tờ AS (Tây Ban Nha) hôm 5/8.

Benzema trở thành cầu thủ ghi bàn hay nhất cho Real sau khi Ronaldo ra đi. Ảnh: Reuters.

Ở La Liga mùa vừa qua, Benzema ghi 21 bàn cho Real, kém Vua phá lưới Messi bốn bàn. Màn trình diễn xuất sắc của Benzema góp công lớn vào chức vô địch cho Real, đội bóng phải chờ danh hiệu quốc gia từ năm 2017.

Tháng này, Benzema còn cơ hội đua tranh ở Champions League. Hôm nay 7/8, Real sẽ đấu trận lượt về vòng 1/8 trên sân của Man City.

Real đang phải chịu thiệt thòi lớn do thiếu Sergio Ramos, trung vệ đội trưởng nhận thẻ đỏ ở trận lượt đi. Điều này khiến nhiệm vụ lật ngược tỷ số thua 1-2 thêm phần khó khăn đối với nhà vô địch La Liga.

"Ramos là hòn đá tảng của Real. Không có cậu ấy, Real sẽ rất khác. Đây là cơ hội tuyệt vời để Man City loại một đối thủ lớn khỏi đấu trường châu Âu. Nếu họ bỏ lỡ cơ hội này, họ không xứng đáng vô địch Champions League", Berbatov nhấn mạnh.

Thanh Quý (theo AS)