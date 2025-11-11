ĐứcBếp robot Fresh & Smart thực hiện toàn bộ quy trình, từ lấy nguyên liệu đến nấu nướng, bày món và vệ sinh mà không cần con người can thiệp.

Theo Interesting Engineering, khách hàng tại siêu thị REWE ở Dusseldorf (Đức) đang trải nghiệm nhà bếp hoàn toàn tự động, chế biến món ăn tươi ngon không cần bất kỳ đầu bếp nào. Mô hình mới mang tên Fresh & Smart, sử dụng hệ thống robot CA-1 Series 4 do Circus SE chế tạo cùng phần mềm độc quyền, đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới robot AI nấu ăn trực tiếp ở siêu thị.

Bếp robot AI phục vụ 120 món ăn mỗi giờ Bếp robot tại siêu thị REWE ở Dusseldorf (Đức). Video: RTL WEST

Mỗi món ăn có giá 7 USD trở lên, được chế biến khoảng vài phút. Theo Circus SE, robot có thể nấu 120 món ăn mỗi giờ không mệt mỏi, đảm bảo chất lượng đồng đều.

CA-1 Series 4 nhẹ hơn và nhanh hơn các nguyên mẫu trước đó. Đội kỹ sư đã thiết kế lại cấu trúc hệ thống để giảm gần 450 kg, bổ sung tay gắp và cải tiến hệ thống gia nhiệt cảm ứng để làm nóng nồi ở vị trí chính xác. Theo TechEBlog, tốc độ khuấy của robot sẽ tự điều chỉnh theo món ăn, trong khi cảm biến tích hợp nhận biết sự thay đổi của nguyên liệu theo thời gian thực.

Giữa các lần nấu, CA-1 Series 4 cũng tự làm sạch, khử trùng nhờ máy rửa bát tích hợp. Mọi hoạt động diễn ra phía sau tấm kính trong suốt, cho phép khách quan sát cánh tay robot xúc, khuấy, nêm gia vị và bày món ăn.

CA-1 Series 4 sử dụng các thuật toán dự đoán để nấu đúng những gì cần thiết, giúp giảm lãng phí thực phẩm - một vấn đề khó giải quyết khi nấu số lượng lớn. Khách có thể tương tác với robot qua màn hình cảm ứng hoặc đặt hàng bằng giọng nói, sau đó hệ thống AI sẽ xử lý phần còn lại.

REWE dự kiến triển khai thêm hai cơ sở thử nghiệm bếp robot. Trong khi đó, Circus SE cũng đang nghiên cứu đưa hệ thống vào những môi trường khác như bệnh viện, trường đại học, nhà máy.

Khác với nhân viên con người, robot không mệt, không nghỉ ốm và nấu ăn với độ chính xác cao. Nhưng dù giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động, bếp robot cũng đặt ra câu hỏi về tương lai của đầu bếp hay nhân viên phục vụ truyền thống.

Thu Thảo