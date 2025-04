Bếp ăn tập thể được cảnh báo cẩn trọng với thực phẩm bẩn

Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, khuyến cáo các bếp ăn tập thể chọn nguyên liệu đầu vào an toàn trong bối cảnh công an phát hiện nhiều thực phẩm giả, kém chất lượng.