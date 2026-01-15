×

Béo phì gây bệnh tim mạch
như thế nào?

Nguy cơ mắc bệnh mạch vành, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp,
suy tim tăng nếu chỉ số BMI vượt mức bình thường.

Bệnh tim mạch thường gặp
ở người béo phì

Rê chuột vào để xem chi tiết

click để xem chi tiết

Tăng huyết áp

Tăng huyết áp

Tăng áp lực lên tim và
hệ thống mạch máu

Tăng huyết áp,
suy tim

Rối loạn mỡ máu

Rối loạn mỡ máu

Hình thành
mảng xơ vữa

Bệnh mạch vành

Bệnh mạch vành

Bệnh mạch vành

Tăng phản ứng viêm
trong cơ thể

Xơ vữa động mạch,
huyết khối tĩnh mạch

Huyết khối
gây thuyên tắc mạch

Huyết khối
gây thuyên tắc mạch

Tăng đông

Hình thành
huyết khối

Thuyên tắc mạch,
bệnh mạch máu
ngoại biên

Rối loạn
nhịp tim

Rối loạn nhịp tim

Tổn thương hệ thống điện của tim

Rối loạn nhịp tim,
rung nhĩ

Điều gì xảy ra khi BMI tăng?

Tăng 4%
nguy cơ thiếu máu cơ tim

Tăng 6%
nguy cơ đột quỵ xuất huyết

Tăng nguy cơ suy tim lên
5% (ở nam giới) và
7% (ở nữ giới)

Tăng 4%
nguy cơ rung nhĩ

Lợi ích khi giảm cân

Giảm 5-10% trọng lượng cơ thể

Huyết áp tâm thu và
tâm trương trung bình
giảm 5 mmHg

Cải thiện
HDL cholesterol

Giảm triglyceride
trung bình 40 mg/dl

Ngăn ngừa tiến triển
đái tháo đường type 2

Giảm >10% trọng lượng cơ thể

Nguy cơ tái phát
rung nhĩ
thấp hơn 6%

Giảm 21% nguy cơ
tử vong
do bệnh tim mạch

Cải thiện suy tim

Phòng tránh béo phì

Tránh

Thức ăn chiên rán,
thức ăn nhanh

Rượu bia,
thức uống có cồn

Tăng cường

Ăn ngũ cốc nguyên hạt,
rau xanh, trái cây, chất béo tốt

Vận động đều đặn
150-300 phút/tuần

Ngủ trước 23h, tránh
stress, không ăn khuya

Giảm cân bằng thuốc
theo toa bác sĩ

* Nội dung được tư vấn bởi
ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều
Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch,
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM
Thiết kế: Ngân Hà - Bá Sơn

Trang chủ

Bệnh tim mạch thường
gặp ở người béo phì

Điều gì xảy ra khi
BMI tăng?

Lợi ích khi giảm cân

Phòng tránh béo phì

 
×
 