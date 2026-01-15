Béo phì gây bệnh tim mạch

như thế nào? Nguy cơ mắc bệnh mạch vành, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp,

suy tim tăng nếu chỉ số BMI vượt mức bình thường.

Bệnh tim mạch thường gặp

Bệnh tim mạch thường gặp ở người béo phì Tăng huyết áp Tăng huyết áp Tăng áp lực lên tim và

hệ thống mạch máu Tăng huyết áp,

suy tim Rối loạn mỡ máu Rối loạn mỡ máu Hình thành

mảng xơ vữa Bệnh mạch vành Bệnh mạch vành Bệnh mạch vành Tăng phản ứng viêm

trong cơ thể Xơ vữa động mạch,

huyết khối tĩnh mạch Huyết khối

gây thuyên tắc mạch Huyết khối

gây thuyên tắc mạch Tăng đông Hình thành

huyết khối Thuyên tắc mạch,

bệnh mạch máu

ngoại biên Rối loạn

nhịp tim Rối loạn nhịp tim Tổn thương hệ thống điện của tim Rối loạn nhịp tim,

rung nhĩ

Điều gì xảy ra khi BMI tăng? Tăng 4%

nguy cơ thiếu máu cơ tim Tăng 6%

nguy cơ đột quỵ xuất huyết Tăng nguy cơ suy tim lên

5% (ở nam giới) và

7% (ở nữ giới) Tăng 4%

nguy cơ rung nhĩ

Lợi ích khi giảm cân Giảm 5-10% trọng lượng cơ thể Huyết áp tâm thu và

tâm trương trung bình

giảm 5 mmHg Cải thiện

HDL cholesterol Giảm triglyceride

trung bình 40 mg/dl Ngăn ngừa tiến triển

đái tháo đường type 2 Giảm >10% trọng lượng cơ thể Nguy cơ tái phát

rung nhĩ

thấp hơn 6% Giảm 21% nguy cơ

tử vong

do bệnh tim mạch Cải thiện suy tim