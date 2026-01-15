Béo phì gây bệnh tim mạch
như thế nào?
Nguy cơ mắc bệnh mạch vành, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp,
suy tim tăng nếu chỉ số BMI vượt mức bình thường.
Bệnh tim mạch thường gặp
ở người béo phì
Tăng huyết áp
Tăng huyết áp
Tăng áp lực lên tim và
hệ thống mạch máu
Tăng huyết áp,
suy tim
Rối loạn mỡ máu
Rối loạn mỡ máu
Hình thành
mảng xơ vữa
Bệnh mạch vành
Bệnh mạch vành
Bệnh mạch vành
Tăng phản ứng viêm
trong cơ thể
Xơ vữa động mạch,
huyết khối tĩnh mạch
Huyết khối
gây thuyên tắc mạch
Huyết khối
gây thuyên tắc mạch
Tăng đông
Hình thành
huyết khối
Thuyên tắc mạch,
bệnh mạch máu
ngoại biên
Rối loạn
nhịp tim
Rối loạn nhịp tim
Tổn thương hệ thống điện của tim
Rối loạn nhịp tim,
rung nhĩ
Điều gì xảy ra khi BMI tăng?
Tăng 4%
nguy cơ thiếu máu cơ tim
Tăng 6%
nguy cơ đột quỵ xuất huyết
Tăng nguy cơ suy tim lên
5% (ở nam giới) và
7% (ở nữ giới)
Tăng 4%
nguy cơ rung nhĩ
Lợi ích khi giảm cân
Giảm 5-10% trọng lượng cơ thể
Huyết áp tâm thu và
tâm trương trung bình
giảm 5 mmHg
Cải thiện
HDL cholesterol
Giảm triglyceride
trung bình 40 mg/dl
Ngăn ngừa tiến triển
đái tháo đường type 2
Giảm >10% trọng lượng cơ thể
Nguy cơ tái phát
rung nhĩ
thấp hơn 6%
Giảm 21% nguy cơ
tử vong
do bệnh tim mạch
Cải thiện suy tim
Phòng tránh béo phì
Tránh
Thức ăn chiên rán,
thức ăn nhanh
Rượu bia,
thức uống có cồn
Tăng cường
Ăn ngũ cốc nguyên hạt,
rau xanh, trái cây, chất béo tốt
Vận động đều đặn
150-300 phút/tuần
Ngủ trước 23h, tránh
stress, không ăn khuya
Giảm cân bằng thuốc
theo toa bác sĩ