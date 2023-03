Benzema tiễn Liverpool rời Champions League

Karim Benzema ghi bàn, giúp Real hạ Liverpool 1-0 ở lượt về vòng 1/8 tối 15/3, qua đó thắng 6-2 sau hai lượt.

Không có phép màu xảy đến với Liverpool trong chuyến làm khách tại Bernabeu. Thầy trò Jurgen Klopp không thể rút ngắn tỷ số 2-5 ở lượt đi dù nỗ lực. Trái lại, Liverpool có thể đã thua thêm nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Alisson Becker. Với kết quả thua 2-6 sau hai lượt, Liverpool nhận thất bại đậm nhất trong lịch sử tham dự Cup châu Âu, tái hiện tỷ số 3-7 trước Ajax ở European Cup 1966-1967 và 2-6 trước Spartak Moscow ở Cup C2 1992-1993.

Benzema tận dụng sai lầm của hàng thủ Liverpool để ghi bàn định đoạt kết quả. Ảnh: Reuters

Khán giả phải đợi đến phút 78 để chứng kiến bàn thắng. Benzema nhận đường chuyền xuyên trung lộ của Eduardo Camavinga. Tuy bị Virgil Van Dijk truy cản và bị đau, tiền đạo người Pháp thể hiện sự thính nhạy khi có mặt đúng chỗ để nhận đường chuyền ngang từ Vinicius Junior trước khi đệm vào lưới trống.

Bàn thắng như bổ sung gia vị cho bữa tiệc của CĐV chủ nhà, những người ca hát suốt trận đấu, đồng thời chấm dứt hy vọng mong manh của số ít CĐV theo chân Liverpool. Real thể hiện sự cảm thông với đối thủ khi phát ca khúc truyền thống "You never walk alone" để động viên Liverpool sau tiếng còi mãn cuộc. Năm thứ hai liên tiếp, họ trở thành khắc tinh của thầy trò Klopp tại Champions League.

Alisson cản pha đệm bóng cận thành của Vinicius. Ảnh: EPA

Trận đấu bắt đầu theo cách khả quan với đội khách. Xuất phát từ pha phối hợp không tốt giữa Dani Carvajal và Antonio Rudiger, Mohamed Salah đoạt bóng, mở ra cơ hội để Darwin Nunez dứt điểm nhưng bị Thibaut Courtois cản phá bằng chân. Tuy nhiên, đó chỉ là điểm sáng hiếm hoi của Liverpool trước khi họ phải chống đỡ.

Alisson bắt gọn cú vô-lê trái phá từ Toni Kroos trước khi cản phá pha đệm bóng ở cự ly gần của Vinicius. Đội khách đáp trả với tình huống phối hợp trong vòng cấm giữa Salah và Diogo Jota. Phút 20, cú sút xa của Camavinga đánh bại Alisson, nhưng đưa bóng chạm xà.

Hai đội tiếp tục ăn miếng trả miếng. Luka Modric thử vận may với cú đá vọt xà từ ngoài vòng cấm. Khung thành bên kia, hai pha đánh đầu liên tiếp của Nunez và Cody Gakpo không làm khó Courtois. Cơ hội tốt nhất đội khách tạo ra đến từ pha đi bóng dũng mãnh từ cánh trái vào vòng cấm của Nunez, nhưng cú sút của tiền đạo Uruguay bị Courtois bay người cản phá.

Klopp an ủi học trò sau khi trận đấu kết thúc. Ảnh: Reuters

Hai thủ môn tiếp tục làm việc vất vả ở cuối hiệp một. Alisson chặn đứng cú đá góc hẹp từ Vinicius. Tương tự, Courtois phải đấm bóng chịu phạt góc trước pha vô-lê rất căng của Gakpo. Hai đội có số lần dứt điểm khá cân băng khi kết thúc hiệp một, Real chín lần còn Liverpool tám lần. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng, với 55%.

Real duy trì sự chủ động sau giờ nghỉ, trong khi tinh thần Liverpool sa sút theo thời gian. Federico Valverde liên tiếp có hai cơ hội ngon ăn, trong đó có tình huống đối mặt nhưng không thể đánh bại Alisson sau đường chọc khe từ Benzema. Không lâu sau, đến lượt Benzema có khoảng trống dứt điểm trong vòng cấm từ đường chuyền của Vinicius nhưng sút vọt xà.

Những điều chỉnh nhân sự sớm của Klopp, khi đưa Harvey Elliott và Roberto Firmino vào thay Jota, Nunez, không giúp Liverpool giành lại thế trận. HLV người Đức liên tục đốc thúc học trò ngoài đường biên, và gây sức ép với trọng tài đến mức nhận thẻ vàng. Nhưng thay vì ghi bàn, Liverpool thủng lưới sau một sai lầm ở hàng phòng ngự.

Trận đấu kết thúc với tình huống trọng tài Felix Zwayer xem lại VAR để cân nhắc cho Real hưởng phạt đền và pha đánh nguội khiến Kostas Tsimikas nhận thẻ vàng. Sự bất lực thể hiện trên khuôn mặt của các cầu thủ khách. Liverpool sẽ làm khách trên sân Man City ở trận tiếp theo vào ngày 1/4 còn Real đá trận El Clasico mang ý nghĩa quyết định cuộc đua La Liga với Barca vào tối 19/3.

Quang Huy