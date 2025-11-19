Benzema: 'Real là nơi lý tưởng để đoạt Quả Bóng Vàng'

Trả lời báo Tây Ban Nha AS ngày 17/11, Karim Benzema kể lại thời chủ tịch Florentino Perez đích thân đến nhà chiêu mộ anh, nói về vận hội để đoạt Quả Bóng Vàng và những nhân tố cũ, mới tại Real Madrid.

- Arab Saudi có ý nghĩa gì với anh? Cùng Cristiano Ronaldo, anh là người đã mở đường cho xu hướng các cầu thủ lớn đến với giải Saudi Pro League.

- Giải đấu cần những cầu thủ như Cristiano, như tôi, như nhiều người khác đã đến để mang đến một phần những gì chúng tôi có ở châu Âu. Khi tôi ký hợp đồng với Al-Ittihad, tôi vừa giành Quả Bóng Vàng. Tôi không xem đấy là đoạn kết sự nghiệp, tôi muốn tiếp tục chơi bóng.

Arab Saudi là đất nước đang mở cửa. Người dân rất tôn trọng nhau trong cuộc sống hàng ngày. Với tôi, đây là một nơi rất tuyệt, CĐV luôn nhiệt thành, các cầu thủ thì hăng say lao động. Tôi không chỉ đến để ghi bàn mà còn để cho lời khuyên cả trên sân lẫn ngoài đời, giúp các cầu thủ khác tiến bộ và biết đâu một ngày nào đó họ sẽ nhận được cơ hội ở những CLB tầm cỡ khác.

Benzema trên sân King Abdullah trước trận Al Ittihad gặp Auckland City tại FIFA Club World Cup 2023 ngày 12/12/2023. Ảnh: AP

- Sau ngần ấy năm ở đỉnh cao, anh còn mục tiêu nào?

- Tiếp tục ghi bàn, tiếp tục chơi bóng, kiến tạo, mang lại cảm xúc cho người xem. Không chỉ ở Arab Saudi mà toàn thế giới bóng đá. Mỗi lần bước ra sân, tôi muốn mọi người cảm nhận được điều đó. Tôi thích làm những điều đặc biệt, ngay cả trong các buổi tập.

- Zidane đang được đồn đoán sẽ là HLV tiếp theo của tuyển Pháp. Anh thấy sao?

- Tôi nghĩ Zizou có đủ mọi điều kiện để làm công việc đó. Ông ấy đã chứng minh năng lực ở Real Madrid. Pháp đang có một HLV khác, nhưng theo tôi, Zizou là số một.

- Vậy đến lúc đó, liệu Benzema có trở lại tuyển Pháp?

- Mục tiêu ĐTQG lúc này hơi xa vời, nhưng không bao giờ nói trước được. Tôi tập trung vào những gì mình đang có.

- Sắp tròn ba năm từ ngày anh rời Real. Anh thấy sao về đội bóng này?

- Real mãi mãi là đội bóng trong tim tôi. Tôi vẫn xem các trận của đội khi có thể. Đó là CLB xuất sắc nhất thế giới. Luôn luôn là vậy và sẽ mãi như vậy. Real luôn có tiềm năng khổng lồ và tôi nghĩ đội còn có thể tiến xa hơn so với hiện tại.

- Tiến xa hơn, ý anh là sao?

- Tôi thích tập thể Real hiện tại. Luôn có những lời bàn tán, nhưng đó là chuyện bình thường. Real chỉ cần hòa hoặc thua là lập tức bị coi là khủng hoảng. Từ đội bóng hay nhất thế giới bỗng chốc chuyển sang đặt câu hỏi với HLV, cầu thủ nọ, cầu thủ kia... Nhưng đấy là điều bình thường vì như đã nói, Real là CLB tầm cỡ nhất thế giới.

- Anh từng chung phòng thay đồ với Xabi Alonso. Lúc đó anh đã nhìn ra những tố chất nào của một Alonso-HLV-trong-tương-lai?

- Tôi nhớ Xabi ngày đó cũng như bây giờ, khi đã là HLV vậy. Thích gây áp lực, những đường chuyền theo trục dọc... một phong cách mà tôi rất thích. Mới dẫn dắt Real được 6 tháng, nhưng Xabi đã làm rất tốt đấy chứ. Hãy cho anh ấy thêm thời gian.

Benzema (trái) chia vui với Xabi Alonso (giữa) thời cả hai còn là đồng đội ở Real Madrid. Ảnh: AFP

- Anh nghĩ sao về viễn cảnh bản thân làm HLV?

- Tôi không biết. Tôi có những người bạn đã đi học bằng HLV và luôn nói với tôi về chuyện đó, nhưng nó khó lắm. Làm cầu thủ hay làm HLV nhìn thì khác nhau, nhưng áp lực thì như nhau. Phức tạp lắm!

- Real giờ không còn Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Sergio Ramos, Benzema... một tập thể từng tưởng như bất tử. Anh thấy sao?

- Đúng là tập thể đó từng trông như bất tử, với rất nhiều tên tuổi lớn. Nhưng bóng đá giờ khác rồi, so sánh cũng vô ích. Real hiện tại có thể thừa một số thứ, nhưng đang thiếu đi một thủ lĩnh, dù đôi khi trong bóng đá không nhất thiết phải có thủ lĩnh. Họ là một tập thể trẻ, rất nhiều người là trụ cột và chỉ huy ở ĐTQG của họ. Họ cũng đã có những danh hiệu Champions League, nhưng cần tìm ra thứ mà một thủ lĩnh thực sự biết mang lại.

- Thủ lĩnh ấy có khi lại không cần ra sân, ông ấy chính là Florentio Perez.

- Đúng, Florentino chính là thủ lĩnh. Những gì ông ấy đã và đang làm thật không thể tin nổi, mang về những cầu thủ mà bạn không nghĩ họ sẽ đến. Với những hy sinh và thành quả mang đến cho Real, ông ấy là số một.

- Giả sử Real gọi anh, anh có trở lại không?

- Để làm gì cơ? (cười). Nhưng Florentino là người mà tôi không bao giờ có thể nói không. Ông ấy rất đặc biệt.

- Năm 2009 khi ông ấy xuất hiện ở nhà anh, anh nhớ nhất điều gì ngày hôm đó?

- Người đại diện gọi bảo tôi phải gặp một người. Tôi trả lời: "Không, giờ em bận rồi". Anh ấy nài nỉ và tôi hỏi lại: "Ai vậy?", rồi anh ấy bảo Florentino Perez đang ở nhà tôi, chờ gặp tôi, và tôi không tin nổi. Người đã mang Cristiano Ronaldo về, giờ đang ở nhà tôi! Tất nhiên, nghe xong, tôi phải về ngay. Từ giây phút đó, trong đầu tôi chỉ có mỗi Real, Ronaldo, Zidane... Sau này, bất kể những lúc sướng vui hay khó khăn, khi tôi giành Quả Bóng Vàng..., ông ấy đều đối đãi tôi rất tốt. Nói chung, bạn không thể từ chối Florentino.

Benzema bên chủ tịch Florentino Perez và Quả Bóng Vàng cùng những chiếc Cup C1 anh từng giành trong màu áo Real Madrid. Ảnh: AFP

- Lúc anh về đến nhà, Florentino đang làm gì?

- Chỉ ngồi bình thường thôi, thăm hỏi, trò chuyện với bố mẹ tôi. Tôi thì sốc, còn ông ấy rất thoải mái, còn nói cả tiếng Pháp với bố mẹ tôi.

- Ngày hôm đó định đoạt việc anh đến Real. Cũng may là điện thoại anh vẫn bật nhỉ.

- Đúng vậy. Đời là thế. Florentino nói với tôi rất nhiều thứ, kể về Real, đều bằng tiếng Pháp. Rồi tôi gật đầu, và rồi chúng tôi bắt tay nhau. Real đạt được mọi khía cạnh như bây giờ là đều do một tay ông ấy. Florentino là vĩ đại nhất!

- Vài tuần trước, Al-Nassr đối đầu Al-Ittihad: Ronaldo đụng độ Benzema. Cái bắt tay trên sân giữa hai anh trông có vẻ lạnh lùng... Mà qua mô tả của truyền thông thì các anh đều biết rồi đấy.

- Không, đừng hiểu lầm. Chúng tôi đã nói chuyện trong phòng thay đồ từ trước rồi. Chúng tôi còn ôm nhau, trò chuyện bình thường. Ra sân thì không cần phải làm lại lần nữa, đúng không? Thể hiện vậy để làm gì chứ? Chúng tôi rất tôn trọng nhau, mọi thứ đều ổn. Không cần phải chứng minh hay thể hiện gì cả. Chúng tôi đã học được rất nhiều từ nhau. Người ta cứ làm như thể Ronaldo và tôi phải diễn để khán giả truyền hình được xem ấy. Nhưng không phải vậy đâu. Chỉ đơn giản là có sự tôn trọng. Trên sân, mỗi người tập trung vào công việc của mình thôi.

- Anh thấy Vinicius là người thế nào?

- Một đứa trẻ ngoan, tấm lòng bao dung, luôn khao khát học hỏi... một hiện tượng bóng đá thực thụ. Người ta đặt lên cậu ấy áp lực quá lớn. Có những cầu thủ không nên chịu áp lực kiểu đó. Cậu ấy còn rất trẻ nhưng đã thi đấu rất nhiều trận cho Real. Không được phép quên những gì cậu ấy đã làm. Không thể nói bây giờ cậu ấy dở được. Như vậy là không công bằng.

Vini rất giỏi, nhưng tiềm năng vẫn còn rất lớn. Tính cách của Vini là vậy, cứ bị thay ra là cậu ấy cáu. Đúng là không nên làm thế, nhưng cậu ấy là vậy. Vini hay có những cử chỉ kiểu vậy trên sân lẫn ngoài đời. Song, chúng chẳng phải vì mục đích xấu gì cả đâu. Chỉ là cậu ấy cảm thấy thoải mái trên sân, nghĩ mình có thể làm được nhiều việc hơn, muốn được chạm bóng nhiều hơn, rồi bất ngờ bị thay ra nên mới phản ứng. Chẳng có gì nghiêm trọng cả.

- Anh nghĩ sao về khả năng Vinicius đoạt Quả Bóng Vàng?

- Với tôi thì có thể, một ngày nào đó cậu ấy sẽ giành được giải thưởng ấy. Tuy là khó, nhưng cậu ấy sẽ làm được. Ngày nào Vini thực sự tập trung 100% rằng mình ra sân chỉ để chơi bóng và gạt bỏ mọi thứ khác sang một bên, cậu ấy sẽ giành được. Vini có đủ tố chất và đang ở nơi tốt nhất để đạt được mục tiêu ấy. Không nơi nào tốt hơn Real để giành Quả Bóng Vàng.

Benzema chia vui với Vinicius sau khi ghi bàn trong một trận đấu ở La Liga. Ảnh: AFP

- Quả Bóng Vàng gần nhất thuộc về Ousmane Dembele, một cầu thủ cũng từng vượt qua rất nhiều thử thách. Anh thấy sao?

- Ousmane đã bỏ lại phía sau những giai đoạn vô cùng khó khăn. Cậu ấy là một người tốt, một hiện tượng, một cầu thủ giỏi. Những gì Ousmane làm được ở PSG là rất đáng ghi nhận. Cậu ấy giành Quả Bóng Vàng vì ghi nhiều bàn thắng, đặc biệt ở các trận cầu lớn, những trận quyết định. Thế nên, Ousmane xứng đáng.

- Anh thấy sao về Kylian Mbappe mùa này? Liệu cậu ấy đã trở thành phiên bản đáng sợ thật sự chưa?

- Kylian đang tốt lên ở nhiều khía cạnh. Ghi bàn thì chẳng có gì mới với cậu ấy cả. Ở PSG, Kylian đã làm được, sang Real còn ghi nhiều hơn nữa. Sẽ có những trận cậu ấy hầu như không được chạm bóng. Nhưng với Kylian, thứ mà tất cả kỳ vọng là khi chỉ có một cơ hội duy nhất, cậu ấy phải ghi bàn. Real cần Kylian ở những trận đấu với Atletico Madrid, với Liverpool... những đội có thể chơi phòng ngự lùi sâu. Bấy giờ, cậu ấy phải xuất hiện, phải biết xử lý tình huống, phải phối hợp với Vini. Real kỳ vọng Kylian sẽ tỏa sáng ở những khoảnh khắc ấy, mang về chức vô địch Champions League. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ làm được, cùng với các đồng đội khác. Chỉ là không thể một mình, mà cần có Vini và những người khác. Tập thể là phải như vậy.

Vini, Kylian, Rodrygo, Jude Bellingham..., họ phải nói chuyện với nhau. Người này lo ghi bàn, người kia lo kiến tạo. Chúng ta không thể yêu cầu Bellingham ghi bàn vì đó là việc của Kylian, cũng không thể yêu cầu Kylian chơi số 10 vì đó là việc của Bellingham. Họ cần giao tiếp. Kylian đang ngày càng tốt hơn, nhưng cần phải tập trung hơn nữa ở những thời điểm Real cần cậu ấy nhất.

Mbappe đi bóng trước sự truy cản của Pedri trong trận Real thua Barca 3-4 ở vòng 35 La Liga ngày 11/5/2025. Ảnh: AFP

- Anh thấy sao khi giờ đây cầu thủ bị đánh giá bởi việc họ chạy bao nhiêu kilomet?

- Còn tùy. Chạy khi cần chạy, khi đội bóng đang thiếu một thứ gì đó, vì khi bạn ghi bàn rồi thì chẳng ai còn buồn nhắc đến chuyện chạy nữa. Quan trọng là chạy đúng lúc đúng chỗ. Tôi cũng từng ghi bàn từ việc pressing, đó là một phần công việc. Tôi không chạy nhiều, nhưng tôi chạy vì tôi biết đây là Real. Tôi biết lúc nào cần phải làm, đặc biệt ở những trận Champions League. Nhiệm vụ của một tiền đạo không chỉ là ghi bàn. Những bàn tôi ghi vào lưới PSG sau khi pressing chẳng hạn, chúng là những chi tiết nhỏ có ích cho đội bóng. Tôi nghĩ Mbappe rồi cũng sẽ làm được.

- Nếu anh quay lại Real ngay bây giờ thì sao?

- Nếu Florentino vẫn còn ở đó thì mọi thứ đều có thể. Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau, nên là có thể. Tôi còn là một fan trung thành của Real. Madrid vẫn là thành phố của tôi. Tôi cảm thấy mình là người Madrid chính gốc. Cứ xem sao đã. Nếu Florentino vẫn còn đó...

Hoàng Thông (theo AS)