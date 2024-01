Benzema làm loạn ở Al Ittihad

Arab SaudiViệc Karim Benzema không tập và rời Arab Saudi gây ra nhiều đồn đoán về tương lai tại CLB Al Ittihad.

Theo tờ AS, Benzema không tập từ hôm 28/12. Tiền đạo 36 tuổi cũng không có tên trong danh sách chuẩn bị thi đấu trận gặp Al Tai hôm 30/12, trận đấu về sau bị hoãn do mưa lớn. Sau một vài ngày Benzema vắng mặt không rõ lý do, một quản lý giấu tên của Al Ittihad cho biết, cầu thủ này đã trở lại Madrid, Tây Ban Nha.

"Benzema trở lại Madrid vì hoàn cảnh đặc biệt", người quản lý nói thêm. "Cậu ấy muốn nghỉ vài ngày và được CLB đồng ý. Cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp và gắn bó với CLB".

Karim Benzema trong lúc khởi động trước trận Al Ittihad - Auckland City ở vòng đầu FIFA Club World Cup 2023. Ảnh: Reuters

Truyền thông Arab Saudi đang phản ứng gay gắt với hành vi nổi loạn của Benzema. Một số tờ báo đặt câu hỏi về "hoàn cảnh đặc biệt" giúp Benzema rời CLB. Một số khác cho rằng chủ nhân Quả Bóng Vàng 2022 không hài lòng về Al Ittihad và muốn rời bóng đá Arab Saudi.

"Benzema không nỗ lực gì cả", tờ AS dẫn một nguồn tin từ Saudi Arabia. "Anh ta lãng phí những cơ hội rất dễ và dường như mất ham muốn chơi bóng". Một nguồn tin khác cho biết, Benzema không hài lòng với Al Ittihad. Anh dọa sẽ không trở lại, nếu CLB không mua thêm những cầu thủ chất lượng để nâng cấp đội hình.

Al Ittihad là đương kim vô địch Saudi Pro League. Hồi hè, họ ký hợp đồng với Benzema với mức lương khoảng 200 triệu USD mỗi năm. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó không thật sự suôn sẻ. Benzema ghi được 15 bàn trong 24 trận, nhưng bị cho là mâu thuẫn với cựu HLV Nuno Santo. Al Ittihad sa thải Santo hôm 7/11, rồi mời cựu HLV của River Plate, Marcelo Gallardo về thay. Tuy nhiên, Santo chỉ phải nghỉ hơn một tháng, trước khi được mời về Ngoại hạng Anh dẫn dắt Nottingham Forest.

Sau khi thay HLV, Al Ittihad thậm chí chơi tệ hơn. Họ thua cả ba trận Saudi Pro League gần nhất, trong đó có thất bại 2-5 trước Al Nassr ngay trên sân nhà. Đội bóng của Benzema hiện xếp thứ bảy với 28 điểm sau 18 vòng, kém đội dẫn đầu Al Hilal 25 điểm. Al Ittihad cũng thua Al Ahly 1-3 ở vòng hai FIFA Club World Cup, nơi Benzema đá hỏng phạt đền.

Benzema đã phải chịu nhiều chỉ trích sau các thất bại. Cầu thủ 36 tuổi phải đóng tài khoản mạng xã hội Instagram để tránh áp lực dư luận. Trong khi đó, trợ lý của Benzema cho rằng thân chủ không phải là người chơi không tốt duy nhất, đồng thời yêu cầu sự tôn trọng.

"Bạn không thể đổ lỗi cho một cầu thủ", trợ lý của Benzema nói. "Bóng đá có 11 người chơi. Đây không phải là một trận quần vợt, mà là bóng đá. Chúng ta đang nói về một trong những cầu thủ hay nhất thế giới, với rất nhiều danh hiệu nhất, và đã làm nên lịch sử với CLB hay nhất thế giới Real Madrid".

Benzema từng giành năm Champions League và bốn La Liga với Real Madrid. Năm 2022, sau khi giành Champions League thứ năm, tiền đạo 36 tuổi được trao Quả Bóng Vàng. Giải Saudi Pro League sẽ nghỉ đến tháng 2, do nhiều cầu thủ phải trở về chơi giải vô địch châu Phi và châu Á trong tháng 1.

Thanh Quý (theo AS)