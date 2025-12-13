Benzema: 'Alonso không định hướng cho Mbappe, Vinicius hay Bellingham được đâu'

Phỏng vấn với báo Pháp L’Équipe, tiền đạo Karim Benzema đưa ra góc nhìn về tình hình rối ren ở Real Madrid, và không đóng hoàn toàn cánh cửa dự World Cup 2026 dù mối quan hệ với HLV Didier Deschamps chưa được hàn gắn.

Benzema trên sân King Abdullah trước trận Al Ittihad gặp Auckland City tại FIFA Club World Cup 2023 ngày 12/12/2023. Ảnh: AP

- Dù sắp 38 tuổi, anh dường như không suy giảm thể lực. Anh giải thích thế nào?

- Tôi chỉ có thể nói là nhờ làm việc chăm chỉ, nhưng quan trọng nhất là đam mê, chính đam mê buộc tôi phải tập luyện. Dĩ nhiên tôi không còn là Benzema của 6-7 năm trước. Nhưng trong đầu, tôi biết mình vẫn còn khả năng. Tôi tập nhiều ở sân cũng như ở nhà. Vừa rồi có 5 ngày nghỉ, tôi về lại Lyon, Pháp và vẫn tập tiếp. Tôi buộc phải thế, vì tôi quá yêu bóng đá nên tự tạo áp lực cho chính mình.

- Áp lực lên cơ thể?

- Tôi không chấp nhận việc vào sân và cảm thấy đuối. Không bao giờ. Kỹ thuật là nền tảng của tôi, nên vẫn ổn, nhưng tôi tập luyện mọi bài liên quan đến thể lực. Càng chăm chỉ hàng ngày, ra sân càng được đền đáp.

- Với tuổi tác, anh có bao giờ tự nhủ phải thay đổi cách chơi, giảm những lần lùi sâu nhận bóng và ít gọi đồng đội chuyền bóng cho mình chưa?

- Có chứ, đã có lúc tôi thử thay đổi một chút, cố gắng ở lại trong vùng cấm địa nhiều hơn. Nhưng tôi cảm thấy không thoải mái. Nếu cứ đứng yên trong vùng 16m50, nhận được ba đường chuyền ngon ăn và ghi ba bàn thì đúng là vui thật. Nhưng tôi cần được di chuyển, cần tự do, tôi chỉ cảm thấy là chính mình khi được như vậy. Tôi luôn nghĩ rằng những gì mình cho thấy trên sân là sự phản chiếu của bản thân, là điều tôi muốn tiếp tục phô diễn trước khán giả.

- Ở tuổi này, anh còn cải thiện được gì nữa?

- Có lẽ là khả năng đọc tình huống trước một nhịp. Việc có được khoảng thời gian dư đó trong các pha bóng là điều khó nhất, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng tạo ra sự khác biệt. Các hậu vệ ngày nay to khỏe và nhanh hơn rất nhiều. Trong phạm vi 5 mét tôi phải ra quyết định thật nhanh, vì thế tôi cần phải tiếp tục rèn luyện. Tôi cũng cần hoàn thiện quỹ đạo chạy chỗ, thay vì lao thẳng về phía cột khung thành, chỉ cần đánh một cái lắc nhẹ sang phải rồi chuyển hướng sang bên kia. Tôi đang tập trung nhiều hơn vào những chi tiết như thế.

- World Cup 2026 đang đến gần. Xét cho cùng, anh mới chỉ được chơi một kỳ World Cup duy nhất năm 2014. Năm 2018 bị "cấm", 2022 thì chấn thương... Với sự nghiệp lẫy lừng của mình, anh có cảm thấy còn thiếu một chiếc cup vàng thế giới cùng tuyển Pháp không?

- Không, tôi không thấy thiếu gì cả. Tất cả cầu thủ khoác áo tuyển Pháp đều ước vô địch World Cup, vô địch Euro. Nhưng tại sao lại gọi là thiếu? Tôi đã làm những gì phải làm. Tôi đã cố gắng, tôi đã có mặt. Không thành thì thôi, cuộc sống là vậy. Tôi từng vắng mặt ở ĐTQG suốt 6 năm (từ tháng 10/2015 đến tháng 6/2021 vì vụ tống tiền clip sex). Tôi trở lại, vô địch Nations League 2021. Chúng tôi vào Euro, tôi tỏa sáng với 4 bàn, nhưng bị loại ở vòng 1/8 trước Thụy Sĩ. Đời là thế. Nên tôi không đồng ý với từ "thiếu". Tôi không nhìn sự nghiệp ĐTQG của mình theo cách đó.

- Nhưng anh đã giành mọi danh hiệu ở cấp CLB, đặc biệt là 5 Champions League, cộng thêm Quả Bóng Vàng, nên người ta nghĩ rằng anh chỉ còn thiếu World Cup...

- (Anh cắt lời) Nhưng không vì thế mà nói là "thiếu" được. Nếu bạn giải nghệ mà chưa từng có cơ hội giành World Cup thì có thể sẽ tiếc nuối, tôi đồng ý. Nhưng thiếu cái gì cơ chứ? Tôi đã có Quả Bóng Vàng, đã có Champions League. Tôi đã sống trọn đam mê với bóng đá và vẫn đang tiếp tục cùng nó.

- Vậy đặt câu hỏi theo cách khác: Đây sẽ là kỳ World Cup cuối của Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Luka Modric – những người từng nhận Quả Bóng Vàng trước anh. Anh không nghĩ mình cũng thuộc về thế hệ đó sao?

- Ai mà không muốn chơi World Cup chứ? Cả thế giới đều muốn. Có người còn tự hỏi liệu mình có được gọi lên tuyển không. Tôi là người yêu bóng đá và thích ganh đua, nên nếu tôi được lên tuyển Pháp để chơi World Cup mà lại nói "không" thì là tôi đang nói dối đấy.

Benzema bên những danh hiệu dành được sau hai năm chơi bóng cho Al Ittihad.

- Vậy cửa trở lại tuyển Pháp vẫn để ngỏ?

- Tôi là cầu thủ bóng đá. Tôi chơi bóng đá. Khi được gọi, tôi đến, tôi chơi. Tôi có những mục tiêu trong đầu. Tôi yêu bóng đá và yêu chiến thắng. Tôi yêu những chiếc cúp. Đó là điều quan trọng nhất với tôi. Nếu ĐTQG gọi, tôi sẽ đến để chơi bóng. Chỉ thế thôi.

- Nhưng trong mắt công chúng, Benzema không còn muốn trở lại tuyển Pháp nữa...

- Không phải là không còn muốn trở lại. Vấn đề là tôi lên tuyển Pháp để làm gì? Khi nói về một kỳ World Cup thì không thể trả lời "Không, tôi không muốn". Vì nói thế là nói dối.

- Vẫn còn "vùng xám" giữa anh và HLV Didier Deschamps sau vụ rời Qatar 2022 vì chấn thương đầy tranh cãi. Vài ngày sau khi về nước, người ta đã thấy anh tập gym ở Lyon, rồi tập luyện ở Madrid. Anh nói sao về chuyện cũ đó?

- Tôi không ở đây để nói về chuyện đó. Tôi cũng không muốn hồi lại chuyện cũ. Chuyện đó đã xong, kết thúc rồi. Không lẽ chúng ta sẽ còn nói về chuyện này trong 30 năm nữa à? Tôi không muốn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Với tôi đó là quá khứ. Chúng ta chuyển sang chuyện khác đi.

- Zinedine Zidane được đồn đoán sẽ là HLV tiếp theo của tuyển Pháp. Điều đó có rộng đường cho sự trở lại của anh không?

- (Cười) Không, hiện tại chẳng ai biết trước gì cả. Nếu một ngày nào đó Zizou làm HLV tuyển Pháp, tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp nhất. Dù sao thì Zizou cũng sẽ vô địch thôi. Bất kể CLB nào, ĐTQG nào... ở đâu ông ấy cũng sẽ vô địch. Thế thôi (cười).

- Anh còn giữ liên lạc với Zidane chứ?

- Tất nhiên rồi. Chúng tôi vẫn luôn nói chuyện. Chúng tôi có một mối quan hệ đặc biệt. Với những gì Zizou đã làm ở Real Madrid, ông ấy là HLV số một. Có những người không cần phải nói nhiều. Ở bên Zizou, bạn đi siêu thị cũng thấy vui, ra sân cũng thấy muốn chơi. Mọi thứ rất tự nhiên. Nếu ông ấy dẫn dắt tuyển Pháp, tôi không nghi ngờ gì về việc Zizou sẽ thành công.

- Anh có theo dõi tuyển Pháp và thế hệ mới hiện tại không?

- Có chứ, khi có thời gian thì tôi xem. Gần đây tôi cũng xem vài trận. Đội tuyển hiện có rất nhiều tài năng, rất nhiều cầu thủ giỏi.

- Chẳng hạn?

- Ousmane Dembele này, chúng ta đang nói về một người vừa giành Quả Bóng Vàng đấy. Mà tôi thấy người ta chưa nói đủ về cậu ấy. Những gì cậu ấy làm ở PSG là chưa từng có tiền lệ. Tôi thấy truyền thông chưa tôn vinh cậu ấy đúng mức. Vì cậu ấy chính là cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại. Mùa vừa qua của cậu ấy quá phi thường. Ousmane đã đi một chặng đường rất dài: nhiều chấn thương, thời ở Barca không suôn sẻ... Trước đây chẳng ai nghĩ cậu ấy sẽ giành Quả Bóng Vàng. Nhưng cuối cùng cậu ấy đã chứng minh điều ngược lại. Tôi rất thích cầu thủ này.

- Còn ai nữa không?

- Michael Olise cũng rất hay. Rayan Cherki thì tuyệt vời. Tôi thích Cherki vì đó là kiểu cầu thủ mà đôi khi tuyển Pháp rất cần. Cậu ấy dám thử những thứ điên rồ. Tất nhiên sau này cần định hướng thêm về vị trí, nhưng cậu ấy đang được Pep Guardiola huấn luyện, chắc chắn sẽ thành công thôi.

- Ngoài tuyển Pháp, anh còn theo dõi bóng đá châu Âu không?

- Có chứ, tôi xem rất thường xuyên. Bóng đá giờ nhanh kinh khủng, quá nhiều thể lực. Cầu thủ nào cũng to khỏe, được chuẩn bị rất tốt.

Benzema và những danh hiệu giành được khi còn khoác áo Real, trong đó có 5 Champions League.

- Góc nhìn của anh về Real Madrid, hiện tại họ đang trong giai đoạn khó khăn?

- Điều họ thiếu chỉ là sự kết nối mà thôi. Giữa Mbappe, Vinicius, Bellingham và Rodrygo. Mỗi người cần phải biết rõ mình phải làm gì trên sân. Bellingham phải hiểu rằng cậu ấy là nhạc trưởng, không phải là tay săn bàn chính. Mbappe mới là sát thủ, không phải nhạc trưởng. Vinicius không phải tiền vệ phòng ngự số 6, cậu ấy là chân chạy cánh trái thuần túy. Chỉ cần mỗi người rõ vai trò của mình, mọi chuyện sẽ xong. Bởi chúng ta đang nói về những cầu thủ nằm trong top 10 thế giới, và tất cả đều đang chơi cùng một đội.

- Làm thế nào để giải quyết vấn đề này?

- Khó à, vì mỗi người đều có cá tính và phẩm chất riêng. Ai cũng muốn là người xuất sắc nhất, nên hơi phức tạp. Họ cần tự giác rằng trong vai trò của mình, họ có thể cống hiến, nhưng tất cả là vì tập thể.

- Đó chẳng phải là nhiệm vụ của Xabi Alonso sao?

- Không, HLV chẳng làm được gì đâu. Ông ấy có những cái tên, ông ấy xếp đội hình mạnh nhất có thể. Sau đó là chuyện giữa các cầu thủ với nhau. Nếu đồng đội mạnh hơn mình, mình phải chấp nhận. Vấn đề nằm ở chỗ không chấp nhận việc người bên cạnh ghi nhiều bàn hơn mình. Đó là lý do khi gom 5-6 ngôi sao lớn vào một đội lại hay xảy ra rắc rối. Mọi người đều sẽ đóng góp, nhưng cuối cùng tiền đạo ghi bàn vẫn luôn được tôn vinh hơn một chút. Thế nhưng anh ta không thể tự làm tất cả một mình được!

- Vậy là vấn đề cái tôi? Ở Real ngày xưa, anh từng rất nghiêm khắc với Vinicius và đã thay đổi được cậu ấy...

- Nhưng giờ Real không còn kiểu cầu thủ ấy nữa. Không có một người dày dạn kinh nghiệm nào để nói thẳng với Bellingham, Mbappe hay Vinicius rằng họ đang làm sai ở đâu. Nên rất khó... HLV chắc cũng nói, nhưng theo cách khác. Thành thật mà nói, bóng đá ngày nay... phức tạp lắm.

- Phức tạp như thế nào?

- Các cầu thủ không còn nói chuyện với nhau nữa. Và điều đó thể hiện rõ trên sân. Bây giờ chỉ còn: "Tôi đã làm việc của mình, tôi đã ghi bàn của mình". Đó chính là bóng đá hiện đại.

- Ý anh là ngày càng khó để góp ý, phê bình đồng đội?

- Phê bình thì lúc nào cũng khó nghe. Nhưng nếu biết tiếp thu, bạn sẽ tiến bộ. Điều đó tốt cho bản thân và cho cả đội. Nhưng với Real, thật sự rất khó, vì có quá nhiều cầu thủ giỏi.

- Có cần thay đổi đội hình không?

- Không, chỉ cần nói chuyện thẳng thắn với nhau thôi. Có những cầu thủ thích nói. Cứ để họ nói chuyện với nhau, đơn giản vậy thôi. Nói chuyện nghĩa là: "Nghe này, chúng ta cùng xem lại trận đấu và góp ý cho nhau".

- Anh đánh giá thế nào về phong độ hiện tại của Mbappe?

ơ Cậu ấy ghi rất nhiều bàn và sẽ còn tiếp tục ghi bàn, như khi còn ở PSG. Nhưng điều quan trọng nhất với Mbappe là Real chiêu mộ cậu ấy để ở những thời điểm quyết định, cậu ấy phải giúp đội bóng chiến thắng. Và cậu ấy hoàn toàn có khả năng đó. Đó là áp lực mà Mbappe phải đón nhận, phải bước thêm một bước nữa để trở thành thủ lĩnh hàng công. Chính cậu ấy phải dẫn dắt Real đến các danh hiệu. Nhưng không phải một mình, mà cùng các đồng đội. Đó là lý do tôi nói đến sự kết nối.

- Những "thời điểm quyết định" mà anh nói không phải là ghi 2–3 bàn vào lưới Elche, mà là giúp Real vượt qua các vòng knock-out Champions League...

- (Anh ngắt lời) Cẩn thận! Ghi cú đúp hay hat-trick vào lưới Elche cũng khó chứ không dễ đâu. Đừng nghĩ nhắc đến Elche là coi thường. Giống như ở Arab Saudi ấy: ghi 3 bàn người ta liền nói "Ừ thì chỉ là Arab Saudi thôi mà". Không phải! Làm như ở đó không có hậu vệ, không có thủ môn vậy. Tôi đang nói đến những trận đấu mà đội bắt buộc phải thắng, áp lực cực độ. Đó mới là những khoảnh khắc Real mua Mbappe về. Cậu ấy có khả năng làm được, tôi chúc cậu ấy thành công.

Benzema khi còn cùng thi đấu với Vinicius ở Real.

- Việc để lại dấu ấn có quan trọng với anh không?

- Tôi xem đó là điều quan trọng nhất. Tôi không muốn chỉ là một cầu thủ bóng đá bình thường. Bạn có thể là cầu thủ chỉ đơn giản băng qua một CLB, có sự nghiệp đáng kính, hoặc bạn có thể để lại di sản thực sự. Tôi muốn vế thứ hai. Tôi nghĩ mình đã làm được phần nào, nhưng phải tiếp tục. Chừng nào còn có thể ra sân, còn ghi bàn, tôi sẽ còn chơi bóng.

- Từ bên ngoài, nhiều người có thể nghĩ rằng anh chẳng quan tâm người ta nói gì về mình.

- Không, không. Cẩn thận đấy! Tôi chơi bóng đá, nên tôi đã tạo ra một lượng fan. Nhiều người yêu quý tôi và tôi cũng yêu quý họ. Còn lại những người khác, chúng tôi chẳng có gì để nói với nhau cả. Họ đi ngang qua tòa nhà ở Olympique Lyon và nghĩ gì thì nghĩ. Tôi hoàn toàn không quan tâm, điều đó rõ như ban ngày. Nhưng ở nhà, với gia đình, nếu tôi nói rằng tôi bỏ bóng đá, họ sẽ không vui đâu. Vì thế tôi tiếp tục cũng vì họ. Tôi tiếp tục vì các fan, vì những người yêu thích thứ bóng đá của tôi. Và cả vì thế hệ trẻ nữa. Tôi buộc phải tiếp tục. Tôi hoàn toàn có thể tự nhủ: "Mình đang ở Arab Saudi, cứ thư giãn đi". Nhưng tôi không muốn thế. Tôi chưa hề mệt mỏi.

- Khi giải nghệ, anh dự định làm gì để vẫn tìm thấy niềm vui?

- Tôi có rất nhiều ý tưởng trong đầu, nhưng có một thứ tôi rất thích: xây dựng các học viện bóng đá cho trẻ em. Tôi muốn truyền lại tầm nhìn của mình về bóng đá, thứ bóng đá mà tôi yêu thích. Tôi không nói rằng thứ bóng đá ấy đang mất đi, nhưng tôi muốn thấy nó xuất hiện trong bóng đá của thế hệ trẻ, vì mọi thứ bắt đầu từ khâu đào tạo. Tôi muốn làm những việc như vậy. Truyền lại tầm nhìn về một thứ bóng đá kỹ thuật, chơi đồng đội, những pha một-hai với đồng đội... cho các em nhỏ. Điều đó rất hấp dẫn với tôi.

- Làm Giám đốc Thể thao hay Chủ tịch một CLB thì sao?

- Để xem đã. Tôi chưa biết. Dù sao thì tôi cũng có rất nhiều mục tiêu. Có thể là những vị trí ấy, hoặc có thể làm HLV, hoặc những việc khác. Tôi thích tất cả những gì gần sân cỏ nhất.

