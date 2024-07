Bentley Bentayga China - SUV siêu sang mở bán ở Việt Nam

Hãng siêu sang Bentley mở đặt cọc Bentayga China EWB, một trong 5 phiên bản giới hạn thuộc bộ sưu tập Extraordinary Journeys, giá không dưới 19 tỷ đồng.

Hai năm gần đây tại Việt Nam, so với thương hiệu Rolls-Royce, nhà phân phối Bentley tích cực hơn trong việc đưa về các phiên bản sản xuất giới hạn, tập trung vào khía cạnh cá nhân hóa cho khách Việt. Mới đây, bộ sưu tập 5 mẫu Bentayga đặc biệt thuộc bản trục cơ sở dài EWB, lấy cảm hứng từ 5 hành trình gồm: New Mexico, Scandinavia, China (Trung Quốc), New Zealand và UK (Anh) được Bentley mở đặt cọc từ tháng 7.

Những mẫu Bentley Bentayga thuộc bộ sưu tập Extraordinary Journeys dự kiến về Việt Nam (nếu có khách đặt) vào đầu 2025. Xe nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy của Bentley tại Anh.

Mỗi mẫu Bentayga đặc biệt có thiết kế lấy cảm hứng từ khí hậu, địa hình, văn hóa... của hành trình trong tên gọi. Ví dụ phiên bản Trung Quốc sử dụng hầu hết các tông màu trầm, dựa theo màu chủ đạo của địa hình đồi núi, đá, cát với những địa danh nổi tiếng như núi Helan, cao nguyên Alashan, sa mạc Gobi, sông Hoàng Hà...

Nội thất có tông màu tương tự như ngoại thất. Bề mặt ghế làm bằng da màu vải lanh, nhiều chi tiết ốp gỗ sồi. Bảng táp-lô bên ghế phụ bọc da với màu tựa như phiến đá cổ.

Hay như bản Bentayga Scandinavia có ngoại thất màu xanh kết hợp với la-zăng màu bạc. Chiếc SUV siêu sang sử dụng các tông màu sáng hoặc trung tính được xem là gam màu chủ đạo trong thiết kế của cư dân vùng Bắc Âu.

Ở nội thất bản Scandinavia, da bọc màu trắng kết hợp với các đường viền màu xanh. Táp-lô bọc da xanh dương đậm cùng hiệu ứng ốp đá.

Những mẫu Bentley Bentayga bản đặc biệt Extraordinary Journeys trang bị động cơ tương tự bản tiêu chuẩn, loại V8 4.0 với bộ tăng áp kép. Động cơ này cho công suất 542 mã lực và sức kéo 770 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây, tốc độ tối đa 290 km/h.

Nhà phân phối Bentley tại Việt Nam chưa công bố giá cụ thể của các bản Bentayga thuộc bộ sưu tập Extraordinary Journeys, bởi tùy thuộc vào các chi tiết cá nhân hóa của khách. Giá của Bentayga bản trục cơ sở dài EWB tiêu chuẩn từ 19,767 tỷ đồng.

Bentayga tại Việt Nam nằm trong số những mẫu SUV đắt nhất thị trường. Xe là lựa chọn của giới nhà giàu, bên cạnh những Range Rover 11,2-23,9 tỷ đồng. Đối thủ đồng hạng của Bentayga là chiếc Roll-Royce Cullinan nhưng giá bán cao hơn nhiều, từ hơn 41 tỷ đồng.

