Bentley Bentayga bản đặc biệt 'cô dâu về nhà chồng'

Nhật BảnMẫu SUV sản xuất giới hạn chỉ 10 xe lấy cảm hứng từ truyền thống cưới hỏi, giá 219.000 USD.

Hãng xe Anh Bentley giới thiệu Bentayga đặc biệt dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Đây là mẫu SUV do xưởng độ Mulliner phát triển riêng cho phái nữ và sản xuất giới hạn 10 chiếc.

Xe có tên gọi Bentley Bentayga Something Blue Collection, lấy cảm hứng từ bài đồng dao "Something Four" thời Victoria, một truyền thống cưới hỏi phương tây phổ biến ở Nhật Bản. Để cầu may mắn, cô dâu mặc 4 thứ gồm: một đồ cũ, một đồ mới, một đồ đi mượn và một đồ màu xanh.

Với ý tưởng đó, chiếc Bentayga bản đặc biệt sơn ngoại thất màu trắng ánh kim, và trang trí thêm những sắc xanh lam. Chiếc SUV lắp bộ vành 22 inch màu bạc với bộ kẹp phanh sơn cùng màu ngoại thất.

Nội thất Bentayga Something Blue Collection trang trí với các chi tiết màu xanh lam, như logo Bentley thêu trên tựa lưng, hay trên bảng điều khiển. Xe sử dụng da kết hợp Linen và Graphite Grey. Các bề mặt màu xám trải dài trên vô-lăng, ốp cửa, bảng điều khiển và màn hình giải trí. Xưởng độ cũng trang bị các tấm chắn chống trầy xước thiết kế riêng với dòng chữ "Something Blue Collection".

Xe sử dụng động cơ 4.0 V8 tăng áp kép, sản sinh công suất 542 mã lực, mô-men xoắn cực đại 770 Nm từ 2.000-4.500 vòng/phút. Theo kết quả thử nghiệm, xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,5 giây. Tốc độ tối đa 290 km/h.

Bentley Bentayga Something Blue Collection có giá 219.000 USD tại Nhật Bản.

Minh Vũ