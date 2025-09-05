BenThanh Tourist giảm giá tour đến 5 triệu đồng tại ITE HCMC 2025

Gian hàng BenThanh Tourist ưu đãi đến 5 triệu đồng cho khách mua tour trong và ngoài nước tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM trong ba ngày 4-6/9.

Hội chợ ITE HCMC 2025 diễn ra đến hết ngày 6/9, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan với sự góp mặt của hàng trăm gian hàng trong ngành du lịch. Trong số đó, BenThanh Tourist mang đến chương trình "Đón thu vàng, ngàn ưu đãi", cung cấp hơn 200 sản phẩm tour trong và ngoài nước với ưu đãi hấp dẫn.

Hơn 200 tour thu đông giảm giá ưu đãi được mở bán tại gian hàng. Ảnh: BenThanh Tourist

Cụ thể, các tour châu Âu có mức giảm giá mạnh nhất tới 5 triệu đồng mỗi khách, chỉ còn từ 69,99 triệu đồng. Nhóm tour Australia và Mỹ đồng giảm 3 triệu đồng, còn từ 51,99 triệu đồng; Singapore và Đông Bắc Á gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc cũng đồng loạt giảm 2 triệu đồng.

Du khách giờ đây có thể trải nghiệm hành trình tới Singapore từ 10,99 triệu đồng, Đài Loan từ 12,59 triệu đồng, Hàn Quốc từ 13,99 triệu đồng, Hong Kong, Trung Quốc từ 14,99 triệu đồng và Nhật Bản từ 26,99 triệu đồng. Các tour Thái Lan và tour miền Bắc trong nước cũng giảm 1 triệu đồng mỗi khách.

Ngoài các ưu đãi trên, tất cả tour du lịch mở bán tại hội chợ đều có mức giá tiết kiệm, giảm tối đa 200.000 đồng cho các tour nội địa và lên tới 5 triệu đồng cho các tour quốc tế. Cụ thể, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ giảm 3 triệu đồng; Đông Phi, Nam Phi giảm 2 triệu đồng; Hàn Quốc giảm từ 500.000 đến 2 triệu đồng; Đông Nam Á (Thái Lan, Singapore, Bali, Philippines, Lào) giảm từ 500.000 đến một triệu đồng; Trung Quốc giảm 500.000 đồng, riêng hành trình Cáp Nhĩ Tân - Ái Bố Lực - Tuyết Hương - Nhị Lãng Hà giảm một triệu đồng.

Khách mua tour nhận thêm quà tặng chất lượng của BenThanh Tourist và Tổng cục Du lịch các nước. Ảnh: BenThanh Tourist

Khách hàng mua bất kỳ tour nào và thanh toán ngay sẽ nhận thêm quà tặng giá trị từ BenThanh Tourist như vali, balo, túi cói thủ công mỹ nghệ... Ngoài ra, khi mua tour đi Singapore, Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, khách hàng nhận thêm quà tặng từ Tổng cục Du lịch Singapore (STB), Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) và Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO).

Bên cạnh ưu đãi, gian hàng còn có nhiều hoạt động tương tác như tặng chân dung tò he do nghệ nhân Lê Xuân Tùng thực hiện và đố vui trúng thưởng.

Khách sạn ba sao Viễn Đông (275A Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành) - đơn vị thuộc BenThanh Tourist, cũng cung cấp nhiều ưu đãi đặc biệt cho khách hàng tại hội chợ. Khách đặt dịch vụ phòng họp trong thời gian 1/9-31/12 sẽ được hưởng ưu đãi hội họp trọn gói kèm set menu chỉ từ 299.000 đồng mỗi khách.

Dịch vụ lưu trú phòng Superior cho khách đoàn (MICE) có giá 990.000 đồng một đêm mỗi phòng. Đồng thời, khách sạn triển khai chương trình "Mua càng nhiều ưu đãi càng lớn" với buffet hơn 50 món thuần chay, giá 189.000 đồng một vé. Theo đó, khách sạn áp dụng ưu đãi "mua 10 tặng 1", tặng kèm hai hộp trà tứ vị, một voucher giảm giá 15% cho lần sau; "mua 20 tặng 2", kèm 4 hộp trà tứ vị và một voucher giảm 20%.

Buffet thuần chay tại khách sạn ba sao Viễn Đông. Ảnh: BenThanh Tourist

Hội chợ ITE HCMC 2025 mở cửa tự do từ 9h-18h trong ngày 6/9. Các ưu đãi và quà tặng chỉ áp dụng trực tiếp tại gian hàng BenThanh Tourist với số lượng có hạn.

Đan Minh