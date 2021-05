Benny và tư duy bán hàng cho những khách khó tính nhất

Chú trọng trải nghiệm khách hàng, xây dựng chính sách lắp đặt, bảo dưỡng, bảo hành định kỳ… giúp thương hiệu Benny chinh phục được cả người tiêu dùng khó tính nhất.

Trên hành trình 12 năm phát triển, thương hiệu Benny đã chứng kiến sự đổi thay của nền kinh tế - xã hội, sự biến chuyển thu nhập, tâm lý, thị hiếu của khách hàng Việt với ngành điện gia dụng. Bên cạnh thay đổi để thích ứng, Benny giữ vững giá trị theo đuổi ban đầu: chú trọng trải nghiệm khách hàng.

Nhập khẩu tư duy dịch vụ của người Italy

Benny cung cấp ra thị trường đa dạng các món đồ gia dụng, từ lò nướng, máy lọc nước đến máy lọc không khí... Trong đó, sản phẩm nổi bật và được biết tới nhiều nhất là quạt gió phân khúc cao cấp. Đây cũng là dòng sản phẩm đầu tiên đánh dấu tên tuổi của Benny chính thức gia nhập ngành hàng điện gia dụng tại Việt Nam năm 2009.

Benny cung cấp các mặt hàng gia dụng cho ngôi nhà tiện nghi.

Thời điểm Benny giới thiệu sản phẩm ra thị trường, nền kinh tế Việt Nam đang chịu ảnh hưởng của "bóng đen" suy thoái kinh tế toàn cầu, tốc độ tăng trưởng kinh tế cả nước thấp nhất trong 10 năm trở lại, tiêu dùng của người dân thắt chặt tối đa. Một chiếc quạt Benny được thiết kế ở Italy và khẩu trực tiếp từ Thái Lan mang lại tính thẩm mỹ cao, ứng dụng công nghệ tạo gió hiện đại nhưng có giá thành cao so với phổ thông, chỉ là sự lựa chọn của số ít người Việt dư dả tài chính.

Ông Trần Trung Kiên, giám đốc Benny Eletrocnis chia sẻ: "Khi đó, chúng tôi có niềm tin vào sự hồi phục của nền kinh tế Việt Nam. Chỉ trong vài năm nữa, chất lượng sống của gần 100 triệu dân sẽ ngày càng nâng cao. Vì vậy, Benny phải đi trước cả nhu cầu của khách hàng".

Theo ông, khi mua một sản phẩm cao cấp, khách hàng không chỉ nhận về giá trị của sản phẩm mà cả những giá trị xuyên suốt hành trình mua sắm, từ khi bước chân vào cửa hàng cho tới chế độ hậu mãi, bảo hành. Đó chính là trải nghiệm mua sắm của tương lai. Vì thế, Benny nhập khẩu không chỉ quạt máy thiết kế từ Italy mà nhập cả tư duy chăm sóc khách hàng của một trong những thị trường khó tính nhất thế giới.

Ngay từ những năm đầu thành lập, Benny đã chú trọng trải nghiệm khách hàng, xây dựng chính sách từ lắp đặt, bảo dưỡng, bảo hành định kỳ đến tăng cường đào tạo, hỗ trợ các trạm bảo hành, trạm ủy quyền dịch vụ trên cả nước... Thậm chí, mỗi nhân viên kinh doanh còn nhớ rõ từng khách hàng yêu thích phong cách gì, không gian sống thiết kế ra sao để tư vấn phù hợp...

Sau 10 năm, kết quả hoạt động kinh doanh của Benny tăng trưởng tốt với số điểm bán được mở rộng. Tính đến năm 2019, Benny có trung tâm bảo hành tại 30 tỉnh trên cả nước. Benny có tập khách hàng có độ gắn kết cao với thương hiệu. Nhiều khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm Benny trong những không gian sống mới.

Nhìn lại cả quá trình thuyết phục khách hàng mua quạt cao cấp, từ thời điểm họ chưa có nhiều ý niệm về việc chi trả cho dịch vụ và trải nghiệm mua sắm, ông Kiên nhớ tới một câu nói của "ông vua" bán lẻ Mỹ, Sam Walton - người xây dựng nên "đế chế" Wal-mart: "Chúng ta chỉ có một ông chủ duy nhất. Đó chính là khách hàng. Ông chủ có thể sa thải tất cả mọi người, kể cả chủ tịch hội đồng quản trị, đơn giản bằng cách tiêu tiền ở nơi khác".

3 phương châm xuyên suốt hoạt động phát triển

Áp dụng dịch vụ cả trước và sau bán hàng theo chuẩn 5 sao của Italy là một trong ba phương châm hoạt động mà Benny đã và đang theo đuổi trong suốt 12 năm qua.

Phương châm thứ hai được doanh nghiệp tập trung áp dụng là cung cấp giải pháp toàn diện cho các sản phẩm điện gia dụng trong gia đình.

Sau khi tạo dựng được tên tuổi của quạt trần cao cấp Benny ra thị trường Việt, thương hiệu tiếp tục đầu tư nhập khẩu cũng như tự nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm khác như: máy lọc nước, bàn ủi, nồi cơm,... Bước vào cửa hàng Benny, khách hàng sẽ có trải nghiệm mua sắm đang là xu hướng của thế giới: "all in one" (tất cả trong một).

Phân phối dòng quạt thiết kế từ Italy, Benny cũng cung cấp những dịch vụ đạt tiêu chuẩn Italy.

Từ nhập khẩu nguyên chiếc các sản phẩm điện gia dụng từ châu Âu hoặc với công nghệ và thiết kế từ châu Âu về Việt Nam, Benny tiến dần tới việc sản xuất để tạo ra giá trị kinh tế cho chính thị trường nội địa. "Phải sở hữu công nghệ cốt lõi trong tay, nghiên cứu để cập nhập công nghệ tiên tiến nhất thế giới về phục vụ đời sống của người Việt chính là phương châm thứ ba của thương hiệu", ông Kiên cho biết.

Năm 2020, Benny gây ấn tượng với thị trường điện gia dụng khi giới thiệu các dòng quạt trần, quạt cây... ứng dụng motor DC (motor điện một chiều) giúp tiết kiệm điện lên tới 40% so với motor thông thường mà vẫn đảm bảo sức gió mạnh. Năm 2020, Benny tiếp tục ra mắt dòng quạt trần không cánh, tạo nên xu hướng trang trí nội thất mới cho không gian sống hiện đại.

Chia sẻ về hướng phát triển của những năm tiếp theo, ông Kiên bày tỏ Benny vẫn lấy công nghệ tiên tiến làm mũi nhọn, hướng tới sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường. Với sự phát triển của cách mạng công nghệ 4.0, Benny sẽ phát triển thêm ứng dụng trên điện thoại để quản lý nhân viên cũng như giám sát và đánh giá chất lượng phục vụ của từng trạm chăm sóc khách hàng. "Tất cả nỗ lực nhằm phục vụ cho phương châm đầu tiên: chăm sóc trải nghiệm khách hàng, trước, trong và sau sử dụng sản phẩm của Benny", ông Kiên cho biết.

