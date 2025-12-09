Benin truy tìm nhóm lính bỏ trốn sau vụ đảo chính bất thành

Benin đang truy tìm những binh sĩ bỏ trốn sau âm mưu đảo chính bất thành, nhiều người được cho là đã trốn về nông thôn.

Hơn 10 người đã bị bắt sau cuộc đảo chính ở quốc gia Tây Phi Benin cuối tuần trước, song người cầm đầu, trung tá Pascal Tigri, đang lẩn trốn. Toàn bộ con tin đã được thả, trong đó có Tham mưu trưởng lục quân Abou Issa và đại tá Faizou Gomina, Tham mưu trưởng Vệ binh Quốc gia.

"Chưa thể xác định có bao nhiêu người liên quan âm mưu đảo chính cũng như bao nhiêu người đã bỏ trốn. Nhiều người trong số này được cho là đã trốn về vùng nông thôn. Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục", AFP ngày 8/12 dẫn nguồn tin quân sự ở Benin cho hay.

Theo chính phủ, các cuộc đụng độ bạo lực đã xảy ra giữa nhóm âm mưu đảo chính và Lực lượng Vệ binh Cộng hòa tại dinh thự của Tổng thống Patrice Talon ở thành phố Cotonou, dẫn đến thương vong ở cả hai bên. Vợ của tướng Bertin Bada, Chánh văn phòng quân sự của Tổng thống, là một trong số những người thiệt mạng.

Xe thiết giáp được bố trí tại lối vào một con đường đã bị phong tỏa bên cạnh đài truyền hình quốc gia Benin ở thành phố Cotonou ngày 8/12. Ảnh: AFP

Nhóm binh sĩ tự xưng là Ủy ban Tái thiết Quân sự Benin (CMR) ngày 7/12 phát biểu trên truyền hình rằng lực lượng này đã họp và ra quyết định "phế truất ông Talon khỏi chức vụ tổng thống".

Tổng thư ký chính phủ Edouard Ouin-Ouro cho biết nhóm nhỏ binh sĩ này muốn vô hiệu hóa hoặc bắt cóc một số tướng, sĩ quan quân đội cấp cao. Họ dàn dựng cuộc binh biến tại căn cứ Togbin, bắt cóc ông Gomina và ông Issa. Hai chỉ huy này sau đó được thả ở Tchaourou, một thành phố cách Cotonou hơn 350 km.

Cuộc đảo chính bị dập tắt trong ngày 7/12. Quân đội bao vây căn cứ Togbin, tiến hành các cuộc không kích chính xác và không gây nguy hiểm cho khu vực lân cận. Chính phủ Benin nhận được sự hỗ trợ quân sự từ quân đội Nigeria và Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS).

Tính đến chiều 8/12, tình hình đã yên ổn và giao thông trở lại bình thường tại Cotonou, thủ phủ kinh tế của đất nước. Thủ đô của Benin là Porto Novo, nhưng chính phủ đặt trụ sở tại Cotonou. Con đường dẫn đến phủ Tổng thống vẫn bị phong tỏa và xe tăng xuất hiện ở những nơi khác trong thành phố.

Khu vực Tây Phi và Trung Phi những năm gần đây xảy ra nhiều cuộc đảo chính, trong đó gần nhất là cuộc đảo chính hồi tháng trước ở Guinea-Bissau. ECOWAS cho biết quân đội từ Ghana, Bờ Biển Ngà, Nigeria và Sierra Leone đang được triển khai tới Benin để hỗ trợ chính phủ "duy trì trật tự hiến pháp".

Huyền Lê (Theo AFP)