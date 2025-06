Bệnh viện Xanh Pôn miễn phí khám cho trẻ trong tháng 6

Trong tháng 6, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn miễn phí khám theo yêu cầu cho tất cả bệnh nhi dưới 16 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sáng 1/6, TS.BS Lương Thu Hương, Trưởng Đơn nguyên khám Nhi theo yêu cầu, cho hay đây là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 với chủ đề "Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em". Theo đó, từ ngày 1 đến 30/6, trẻ đến khám yêu cầu tại bệnh viện sẽ được miễn phí.

Đơn nguyên khám Nhi theo yêu cầu được thiết kế với quy trình khép kín trong cùng khuôn viên, giúp tiết kiệm thời gian đi lại, giảm thiểu sai sót y khoa và tạo thuận lợi cho bệnh nhi. Trẻ em khám theo yêu cầu vẫn được hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định, chỉ phụ thu một phần chi phí phát sinh như xét nghiệm.

Hiện, mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận 300-400 lượt bệnh nhi đến khám. Trong bối cảnh dịch bệnh truyền nhiễm như Covid-19, sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng có xu hướng gia tăng, nhu cầu khám bệnh sẽ tăng lên. Ngoài ra, các bệnh mùa hè như virus hợp bào hô hấp, tiêu hóa, viêm não Nhật Bản và các bệnh ngoài da, thường gia tăng vào mùa hè.

Một bệnh nhi đến khám sáng 1/6. Ảnh: Trần Hằng

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn là đơn vị đầu tiên tại Hà Nội triển khai Đề án 06 của Chính phủ, mang lại nhiều lợi ích thiết thực nhờ chuyển đổi số. Bệnh viện đã áp dụng đăng ký khám bệnh qua nhận diện khuôn mặt và triển khai chữ ký số cho bệnh nhân, giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục khám bệnh mạn tính từ 8 phút xuống còn 5 phút.

Bệnh viện cũng ngừng in hồ sơ bệnh án từ một năm trước, chuyển sang lưu trữ điện tử độc lập. Sau hơn 9 tháng, hơn 31.000 hồ sơ bệnh án điện tử đã được lưu trữ, tiết kiệm hơn một tỷ đồng chi phí in ấn, đồng thời tối ưu hóa quản lý nhân lực và hồ sơ. Từ ngày 15/3, bệnh viện dừng in phim chụp X-quang, kết quả cắt lớp vi tính và MRI, ước tính tiết kiệm gần 20 tỷ đồng mỗi năm.

Cuối tháng 5, bệnh viện cũng ứng dụng chữ ký số, theo đó bệnh nhân đến khám và điều trị dùng ứng dụng VNeID trên điện thoại để ký xác nhận bảng kê chi phí điều trị, thay vì ký tay trên giấy tờ như trước đây.

Theo Bộ Y tế, tính đến tháng 5, chỉ 174 trên tổng số 1.700 bệnh viện trên toàn quốc công bố triển khai bệnh án điện tử, loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng bệnh án giấy. Chính phủ và Bộ Y tế đang nỗ lực thúc đẩychuyển đổi số,với mục tiêu đến ngày 30/9, 100% bệnh viện trên cả nước sẽ triển khai bệnh án điện tử.

Lê Nga