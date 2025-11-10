Bệnh viện Việt Nam sẽ trữ đông mô buồng trứng cho bệnh nhân ung thư

Thay vì cắt bỏ hoàn toàn cơ quan sinh sản khi bị mắc bệnh, các bác sĩ Việt Nam hướng đến điều trị bảo tồn, giúp phụ nữ vẫn duy trì được chức năng sinh sản và nội tiết.

"Khi phụ nữ mắc bệnh, nhất là ung thư tại các cơ quan sinh sản, bác sĩ thường chỉ định cắt bỏ. Thực tế này không còn đáp ứng nhu cầu của người bệnh hiện nay", GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết tại Hội nghị Sản phụ khoa Việt – Pháp 2025 hôm 10/11, tại Hà Nội.

Xu hướng điều trị hiện nay là bảo tồn tối đa, thay vì cắt bỏ hoàn toàn cơ quan sinh sản của phụ nữ khi mắc bệnh, nhất là ung thư, bởi cách làm cũ không còn đáp ứng nhu cầu của người bệnh hiện tại, ông Ánh phân tích thêm.

Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được thực hiện ở Việt Nam. Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã cử cán bộ đi đào tạo, đang đề xuất Bộ Y tế các giải pháp đột phá để sớm áp dụng rộng rãi.

Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích cho các bệnh nhân ung thư vùng tiểu khung phải xạ trị - phương pháp có nguy cơ cao phá hủy buồng trứng lành. Mô buồng trứng khỏe mạnh sẽ được lấy ra, trữ đông trước khi điều trị. Sau khi bệnh nhân khỏi bệnh và có nhu cầu sinh con, mô buồng trứng sẽ được rã đông và ghép lại.

Trên thế giới, phương pháp này đã mang lại kết quả tích cực. Giáo sư Ánh dẫn chứng trường hợp một bé gái 11 tuổi bị ung thư buồng trứng. Bác sĩ đã trữ lại mô buồng trứng lành trước khi phẫu thuật. 13 năm sau, cô gái được ghép lại mô, đã sinh con khỏe mạnh. Hàng trăm trẻ em khác cũng đã chào đời nhờ phương pháp tương tự từ những người mẹ từng điều trị ung thư.

Tuy nhiên, ông Ánh nhấn mạnh không khuyến khích phụ nữ lạm dụng kỹ thuật này để chủ động sinh con muộn. Mục tiêu chính của phương pháp là đáp ứng nhu cầu thực tế của những bệnh nhân mong muốn có con sau khi điều trị bệnh.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cao ngành sản phụ khoa đã tiên phong ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) trong sàng lọc, di truyền học trong chẩn đoán trước sinh và các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại. Ông yêu cầu ngành tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI, dữ liệu lớn và thuật toán học máy để quản lý thai kỳ nguy cơ cao hiệu quả hơn.

Sự kiện cũng đánh dấu chặng đường hơn 25 năm hợp tác chuyên môn giữa hai chính phủ Việt Nam và Pháp. Nhân dịp này, Bộ Y tế đã trao Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe Nhân dân" cho 4 chuyên gia quốc tế vì những đóng góp bền bỉ cho ngành sản phụ khoa Việt Nam.

Lê Nga