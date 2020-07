Bệnh viện Việt Đức tầm soát miễn phí ung thư gan

Ngày 25/7, Bệnh viện Việt Đức sẽ tổ chức khám, tư vấn miễn phí bệnh u gan, siêu âm ổ bụng.

Gan là tạng lớn nhất cơ thể, có chức năng thải độc, bài tiết mật, tạo yếu tố đông máu và chuyển hóa.

Tiến sĩ Đỗ Tuấn Anh, Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Việt Đức, cho biết bệnh u gan có hai dạng. Khối u lành tính là u xơ cơ mỡ mạch, u máu, nang gan, u tuyến tế bào gan (adenoma), cần được theo dõi và kiểm soát bởi các thầy thuốc chuyên khoa.

Khối u gan ác tính là ung thư biểu mô tế bào gan (Hcc), u gan đường mật, u gan thứ phát... cần được phát hiện sớm và có hướng xử lý kịp thời từng giai đoạn của bệnh.

Trong đó, ung thư biểu mô tế bào gan hay gặp nhất, đứng hàng đầu về tỷ lệ tử vong của các bệnh lý ung thư. Hàng năm, trên thế giới phát hiện 62.000 - 1.000.000 người tử vong, phân bố châu Á 70%, châu Phi 12%, châu Âu 9%, Bắc Mỹ 2%. Bệnh thường gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới, phần lớn trên nền viêm gan mãn tính (80-85%).

Hiện nay, tại Việt Nam, ung thư gan đứng đầu về tỷ lệ tử vong, sau đó là ung thư phổi, ung thư dạ dày. Tuy nhiên, người bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tùy từng giai đoạn của bệnh, các bác sĩ sẽ có phương án điều trị thích hợp.

Có rất nhiều yếu tố dẫn đến ung thư gan nguyên phát. Các bệnh lý xơ gan do các nguyên nhân như viêm gan B, C; bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.... đều có thể là nguy cơ dẫn đến xơ gan, ung thư gan. Ngoài ra còn do các yếu tố khác như di truyền, ký sinh trùng trong gan như sán lá gan.

Dấu hiệu của u gan thường rất âm thầm, không rõ triệu chứng. Thường khi xuất hiện các dấu hiệu chán ăn, đau tức hạ sườn phải, trướng bụng, vàng da, củng mạc, có biểu hiện sút cân, suy kiệt, tắc mật nhiều là thời điểm đã bước vào dấu hiệu muộn bệnh ung thư gan nguyên phát.

"75% bệnh nhân u gan đến Bệnh viện Việt Đức không còn khả năng phẫu thuật, chỉ điều trị giảm nhẹ, bởi bệnh đã ở giai đoạn muộn", bác sĩ Tuấn Anh nói.

Hiện, phẫu thuật cắt khối u gan là lựa chọn đầu tiên khi còn chỉ định. Nút mạch chọn lọc có hóa chất, tiêm cồn, đốt điện khối u bằng sóng cao tần, tắc mạch xạ trị, ghép gan... là những lựa chọn tùy thuộc vào giai đoạn của bệnh

Các bác sĩ khuyến cáo những người bệnh có nguy cơ mắc ung thư gan, cần được làm test sàng lọc qua siêu âm và xét nghiệm chất chỉ điểm ung thư để phòng ngừa khả năng mắc bệnh. Người dân cũng cần tiêm ngừa vaccine viêm gan B, hạn chế rượu bia, kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần, ăn uống khoa học, hoạt động thể lực thường xuyên để ngăn ngừa nguy cơ ung thư gan.

Để người dân hiểu rõ hơn về cách phòng, chăm sóc, theo dõi và điều trị các bệnh lý về u gan, khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Việt Đức sẽ tổ chức chương trình khám, tư vấn miễn phí bệnh lý u gan vào ngày 25/7. Liên hệ tổng đài 19001902 để đăng ký khám.

Lê Nga