Bệnh viện Việt Đức quá tải do mưa lũ, bệnh nhân nằm cáng kín hành lang

Hà NộiBệnh nhân khoa Chấn thương Chỉnh hình 1, Bệnh viện Việt Đức, những ngày qua tăng 150% so với số giường, phải nằm trên cáng kín lối hành lang.

Ngày 10/9, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình 1, cho biết khoa điều trị gần 130 bệnh nhân vào sáng hôm qua, tăng 150% so với số giường có thể tiếp nhận được. Nguyên nhân là hai ngày cuối tuần mưa bão, các bệnh nhân cũ không thể ra viện trong khi nhiều bệnh nhân mới nhập viện khiến số lượng tăng vọt.

"Trong thời tiết mưa bão lũ, bệnh nhân ra viện rất nguy hiểm, chưa kể tìm xe rất khó khăn, vì vậy chúng tôi quyết định giữ người bệnh ở lại dù công tác điều trị vất vả hơn", bác sĩ Khánh nói.

Khoa bố trí giường cáng ở hành lang bệnh viện cho bệnh nhân nằm, đảm bảo chăm sóc y tế, dinh dưỡng đầy đủ, không có tình trạng nằm ghép. Hệ thống điện, nước cùng cơ sở vật chất được kiểm tra nghiêm ngặt, không gián đoạn quá trình điều trị và chăm sóc bệnh nhân, theo bác sĩ.

Bệnh nhân nằm trên cáng kín hành lang Bệnh viện Việt Đức, ngày 10/9. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Do ảnh hưởng của mưa lũ và bão Yagi, nhiều bệnh nhân từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Sơn La... được chuyển đến Việt Đức cấp cứu do chấn thương, đa chấn thương. Ngày 8/9, bệnh viện tiếp nhận 180 ca cấp cứu, trong đó 74 ca liên quan mưa bão do người dân sửa nhà bị tốc mái, chặt dọn cây đổ sau bão, trơn trợt bị ngã... Nhiều ca chấn thương sọ não, vỡ đại tràng, nguy kịch.

"Số ca do sự cố hậu bão tăng gấp 5 lần so với ngày xảy ra bão Yagi", bác sĩ Khánh cho hay, thêm rằng trong hai ngày bão quét, bệnh viện tiếp nhận 14 ca cấp cứu. Trong đó, một ca bị cây ngã đè chấn thương sọ não, hai trường hợp chấn thương chi và sọ não do tường và kính vỡ đổ vào người, gần 10 ca bị tai nạn giao thông khi "vượt bão về nhà".

Như bệnh nhân khoảng 40 tuổi ở Sơn La, chuyển đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng gãy xương gần khớp gối do sạt lở đường xã Hang Đồng, huyện Bắc Yên. Còn người đàn ông 67 tuổi ở Bắc Giang trong lúc sửa mái nhà bị tốc sau bão đã ngã từ trên cao xuống đất. Bác sĩ xác định bệnh nhân vỡ đại tràng gây nhiễm khuẩn, nguy kịch, phải thở máy, phẫu thuật.

Việt Đức là bệnh viện tuyến cuối ở miền Bắc, chuyên về ngoại khoa, điều trị chủ yếu bệnh nhân nặng từ các cơ sở y tế tỉnh thành khác chuyển đến.

Thúy Quỳnh