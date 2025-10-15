Bệnh viện tuyến tỉnh cứu sống nhiều ca rối loạn nhịp tim nguy hiểm

Cần ThơBệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long với hệ thống cấp cứu và can thiệp tim mạch vận hành 24/7, cứu sống nhiều bệnh nhân rối loạn tim nguy hiểm ngay tại địa phương, không cần chuyển tuyến.

Đơn cử, ông Hùng (59 tuổi, ngụ tại Cần Thơ) đột ngột ngất xỉu tại nhà tháng 8 vừa qua. Khi ông nhập viện Hoàn Mỹ Cửu Long, thiết bị Holter ECG ghi nhận nhịp tim có lúc xuống dưới 40 lần/phút, có thời điểm ngưng tim tới 15 giây. Kết quả thăm dò điện sinh lý xác định ông bị suy nút xoang kèm block nhĩ thất cao độ - tình trạng có thể dẫn đến đột tử nếu không xử trí kịp thời. Êkíp bác sĩ đã tiến hành cấy máy tạo nhịp bó nhánh trái (CSP) nhằm tái lập dẫn truyền sinh lý cho tim. Sau can thiệp, bệnh nhân hồi phục nhanh, không còn choáng váng và trở lại sinh hoạt bình thường.

Một trường hợp khác là bà Mai (44 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau thượng vị, khó thở, nôn ói, huyết áp tụt còn 86/49 mmHg, vã mồ hôi lạnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy men tim Troponin tăng gấp 251 lần bình thường. Bác sĩ chẩn đoán bà bị nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc tim. Quy trình cấp cứu Code STEMI được kích hoạt, bệnh nhân được đưa thẳng vào phòng can thiệp. Sau chưa đầy 60 phút, mạch vành được tái thông, tình trạng ổn định và xuất viện sau vài ngày.

Êkíp bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long xử trí ca bệnh rối loạn nhịp trong Cathlab. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đây, nhiều bệnh nhân tại địa phương bị tình trạng này phải chuyển lên TP HCM, làm mất thời gian vàng trong điều trị. Tuy nhiên, nhờ bệnh viện chủ động về quy trình cấp cứu và kỹ thuật hiện đại can thiệp tại chỗ, ngày càng nhiều bệnh nhân nặng được xử trí ngay tại địa phương, hạn chế nguy cơ trên đường chuyển viện và rút ngắn thời gian điều trị.

TS.BS Nguyễn Phi Hùng - Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, bệnh viện tổ chức tua trực 24/7 với đầy đủ êkíp tim mạch, gây mê, hồi sức, cấp cứu và kỹ thuật viên điện sinh lý. Quy trình báo động đỏ nội viện như Code STEMI (nhồi máu cơ tim cấp), Code Stroke (đột quỵ), Code Blue (ngưng tim) được tích hợp cùng hạ tầng hiện đại như DSA hai bình diện, MRI 3.0 Tesla, MSCT 256 lát cắt và siêu âm trong lòng mạch (IVUS). Nhờ đó, thời gian từ cửa bệnh viện đến can thiệp được rút ngắn tối đa.

BSCKII Nguyễn Hữu Thái - Trưởng khoa Nội Tim mạch - Can thiệp nội mạch bổ sung, nhiều kỹ thuật can thiệp hiện đại đã được bệnh viện ứng dụng thành công trong điều trị thực tiễn, điển hình là hai ca bệnh vừa được truyền hình trực tiếp tại hội nghị tim mạch quốc tế gần đây. Một là bệnh nhân nam 57 tuổi bị block nhĩ thất cao độ, được cấy máy tạo nhịp bó nhánh trái để phòng ngừa đột tử. Trường hợp còn lại là bệnh nhân nữ 70 tuổi bị tắc mạch chi dưới, nguy cơ cắt cụt chi, đã được can thiệp bằng bóng phủ thuốc (DCB) dưới hướng dẫn của siêu âm trong lòng mạch (IVUS). Cả hai đều hồi phục ổn định.

Bệnh nhân được bác sĩ thăm khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Từ năm 2022, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã thực hiện gần 200 ca thăm dò và can thiệp điện sinh lý; riêng giai đoạn 2023-2024, phân tích 112 ca cấp cứu rối loạn nhịp tim. Trong đó, tỷ lệ thành công kỹ thuật đạt 95,1% ở nhóm nhịp nhanh trên thất và 92,2% ở nhóm rối loạn nhịp thất. Sau 6 tháng, hơn 94% bệnh nhân hết triệu chứng hồi hộp, đau ngực, chóng mặt; tỷ lệ tái phát và biến chứng thấp, không ghi nhận ca tử vong.

Hiện bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như: can thiệp động mạch vành, đặt stent graft động mạch chủ, can thiệp mạch máu ngoại biên, triệt đốt điện sinh lý, cấy máy phá rung (ICD), máy tái đồng bộ tim (CRT) và tạo nhịp bó nhánh trái (CSP). Song song với cấp cứu, bệnh nhân còn được theo dõi và quản lý bệnh mạn tính để kiểm soát các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu... giúp hạn chế tái phát và nhập viện lại.

"Với mô hình chăm sóc tim mạch toàn diện, từ tầm soát - cấp cứu - can thiệp - hồi sức đến quản lý bệnh mạn tính, chúng tôi giúp người bệnh được điều trị trọn vẹn ngay tại địa phương, không cần chuyển tuyến", TS.BS Nguyễn Phi Hùng chia sẻ.

Hệ thống MRI 3.0 Tesla giúp đánh giá tổn thương tim mạch toàn diện tại Hoàn Mỹ Cửu Long. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng như hồi hộp, đau ngực, khó thở, choáng váng. Điều trị kịp thời trong giờ vàng giúp tăng cơ hội sống sót, hạn chế biến chứng và giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh và gia đình.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính, năm 2022 có khoảng 19,8 triệu người tử vong vì bệnh tim mạch - chiếm hơn 30% tổng số ca tử vong toàn cầu. Trong số này, 85% là do đau tim và đột quỵ. Các nghiên cứu cho thấy bệnh tim mạch vẫn là gánh nặng hàng đầu và nhấn mạnh vai trò của việc xử trí kịp thời trong "giờ vàng" để tăng cơ hội sống.

Kim Anh