Bệnh viện từng trả về, bé trai sống thực vật đi lại được sau 3 tháng

Hà NộiTừng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Ngày 28/2, bác sĩ Đinh Văn Hào, Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc, cho biết sự bình phục của bệnh nhân như phép màu, "mở ra cánh cửa hy vọng cho rất nhiều bệnh nhi bại não hoặc tổn thương não do tai nạn, ngạt khí...được trở lại đời sống hàng ngày".

Tháng 10/2025, tai họa ập đến với gia đình bé Trần Quang Minh (3 tuổi, Thái Nguyên). Trong một phút sơ sẩy, cậu bé không may ngã xuống ao. Khi được tìm thấy, Minh tím tái, ngừng thở khoảng 20 phút. Dù được sơ cứu và chuyển tuyến liên tục từ địa phương đến các bệnh viện trung ương, hy vọng cứu sống trẻ là vô cùng ngặt nghèo.

"Tiên lượng tử vong", "ngừng máy thở", "về lo hậu sự" – những cụm từ ấy như bản án tử hình đối với gia đình. Sau 6 ngày nằm viện, bố mẹ đưa em về nhà trong tuyệt vọng. "Song bản năng sinh tồn của đứa trẻ lên ba trỗi dậy khi em bắt đầu có cử động nhẹ nhưng vẫn liệt tứ chi, mất nhận thức, không thể nói, không thể khóc, đặt đâu nằm đó", mẹ em chia sẻ.

Tháng 11/2025, gia đình đưa Minh đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (Hà Nội) trong tình trạng tay chân co quắp, không phản ứng với thế giới xung quanh.

Em bé thực vật 'hồi sinh' sau ba tháng Hiện tại, Minh có thể tự đi lại, nói chuyện bình thường song vẫn cần tiếp tục tập phục hồi chức năng để hồi phục hoàn toàn. Video: Bệnh viện cung cấp

Sau khi thăm khám, bác sĩ Hào cho biết các tế bào não của trẻ chưa hoại tử hoàn toàn mà đang ở vùng "tranh tối tranh sáng" - tức là bị ức chế chức năng nhưng chưa chết hẳn. Bên cạnh đó, bệnh nhi còn nhỏ tuổi, não bộ tính mềm dẻo thần kinh (neuroplasticity) cao hơn người trưởng thành. Nhờ đó, khả năng tái tổ chức và phục hồi chức năng có thể tốt hơn nếu được can thiệp đúng thời điểm và đúng phác đồ.

Các bác sĩ đã hội chẩn đa chuyên khoa, theo dõi sát các chỉ số an toàn trước khi quyết định triển khai điều trị phương pháp oxy cao áp tinh khiết 100%. Cụ thể, oxy cao áp có cơ chế làm tăng lượng oxy hòa tan trong huyết tương, cải thiện tưới máu mô não, hỗ trợ giảm phù nề và tạo điều kiện cho các tế bào thần kinh còn khả năng hồi phục được "kích hoạt" trở lại.

"Thời điểm vàng" để can thiệp cho trẻ bị tổn thương não do thiếu oxy là từ khi qua cơn nguy kịch đến khoảng 3-6 tháng sau đó. Nhờ tính "mềm dẻo" của não bộ trẻ em, việc cung cấp đủ oxy đúng lúc đã giúp tái tạo các liên kết thần kinh mới, đưa trẻ từ trạng thái sống thực vật trở lại cuộc sống bình thường.

Các y bác sĩ đã can thiệp đúng "thời điểm vàng", tạo ra hành trình hồi phục ngoạn mục. Mười ngày sau đợt điều trị đầu tiên, Minh bắt đầu phản xạ với âm thanh. Chạm mốc 14 ngày, em tự nâng đầu, giữ thẳng thân mình. Một tháng rưỡi sau, bệnh nhi ngồi vững, bập bẹ gọi tên người thân, biểu đạt nhu cầu ăn uống. Sang tháng thứ hai, em vịn đứng vững vàng, giao tiếp tương đương thời điểm trước tai nạn.

Sự hồi phục của Minh được mọi người ví như "từ cửa tử trở về", "sống lại lần hai". Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Qua trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo trẻ đuối nước dễ đối mặt di chứng não nặng nề nếu người lớn sơ cứu sai cách. Khi vớt nạn nhân lên bờ, người cứu hộ cần đặt trẻ nằm ngửa, lau khô người, ủ ấm, dọn sạch đờm dãi hay dị vật vùng mũi miệng.

Nếu trẻ ngừng thở, người dân phải ép tim, thổi ngạt ngay tại chỗ. Nếu trẻ còn tỉnh, người lớn đặt em nằm nghiêng đầu sang một bên để đường thở thông thoáng. Phụ huynh tuyệt đối tránh dốc ngược trẻ chạy quanh, vì hành động này ép dịch dạ dày trào ngược vào đường hô hấp. Cùng với đó, gia đình và nhà trường cần chủ động dạy học sinh kỹ năng bơi lội, đồng thời giám sát chặt chẽ mỗi khi các em vui chơi vùng sông nước.

Thùy An