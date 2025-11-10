Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 hoạt động ở Cần Giờ

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2, quy mô 300 giường, chính thức hoạt động từ ngày 10/11 tại Cần Giờ, giúp người dân vùng biển và du khách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Cơ sở mới đặt tại hạ tầng của Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ (cũ), hoạt động theo mô hình bệnh viện đa khoa liên kết. Bệnh viện Từ Dũ, với vai trò đầu ngành sản phụ khoa, sẽ là đơn vị nòng cốt. Bên cạnh đó, các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa hạng một của thành phố như Lê Văn Thịnh, Nhi đồng Thành phố, Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền... luân phiên cử bác sĩ đến làm việc, đảm bảo chất lượng chuyên môn tương đương tuyến trên.

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết sự ra đời của cơ sở này giúp giảm đáng kể tình trạng chuyển tuyến không cần thiết, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người bệnh, đặc biệt là thai phụ và trẻ em. Mô hình liên kết cũng tăng cường năng lực cấp cứu tại chỗ cho các ca sản khoa nguy cơ cao, sơ sinh và tai nạn thường gặp.

Theo ông Thượng, sau Côn Đảo, Cần Giờ là địa bàn tiếp theo được nâng cao năng lực y tế với mô hình mới là bệnh viện liên kết. Đây là minh chứng cho nỗ lực của ngành y tế thành phố trong mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau", bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe toàn diện, công bằng và kịp thời.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại xã Cần Giờ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Cần Giờ là khu vực ven biển, người dân còn gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, đồng thời đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh về kinh tế biển, du lịch và cảng biển. Song song phục vụ người dân, bệnh viện còn hướng đến đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người lao động, chuyên gia và khách du lịch khi Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và khu đô thị du lịch sinh thái biển được triển khai trong thời gian tới.

