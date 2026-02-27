Bệnh viện TP HCM xin lỗi vì để bệnh nhân chờ đơn thuốc hàng giờ

Đại diện một bệnh viện lớn tại TP HCM gọi điện xin lỗi nam bệnh nhân vì để ông chờ đơn thuốc hàng giờ do thư ký y khoa tắc trách.

Sáng 27/2, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng nêu sự việc này nhằm minh chứng cho tính hiệu quả của hệ thống tiếp nhận ý kiến người dân. Trước đó ba ngày, nam bệnh nhân trên đến khoa Tai Mũi Họng của một bệnh viện lớn, chỉ mất 5 phút khám nhưng phải đợi rất lâu mới có đơn thuốc. Quá mệt mỏi và bức xúc, ông gọi điện báo cáo đường dây nóng của Sở Y tế.

Ngay khi tiếp nhận, cán bộ trực nhập thông tin lên Dashboard "Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân" - nền tảng do Sở Y tế xây dựng và vận hành chính thức từ cuối năm 2025. Hệ thống lập tức kích hoạt cơ chế cảnh báo, yêu cầu bệnh viện liên quan khẩn trương rà soát. Kết quả xác minh cho thấy phản ánh của người bệnh là đúng thực tế. Nguyên nhân là thư ký y khoa bỏ sót danh sách bệnh nhân đã hoàn tất khám, dẫn đến chậm in đơn thuốc. Chỉ khi người bệnh thắc mắc, sự việc mới được xử lý.

Người đứng đầu Sở Y tế không tiết lộ tên "bệnh viện lớn" trên.

Bệnh nhân chờ khám bệnh tại bệnh viện ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Sau khi phát hiện lỗi, bác sĩ trực tiếp khám bệnh đã chủ động liên hệ xin lỗi bệnh nhân. Đồng thời, lãnh đạo khoa nhắc nhở, chấn chỉnh nhân viên liên quan và rà soát lại quy trình cấp phát thuốc để không tái diễn tình trạng tương tự. Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận thông tin, xác minh đến phản hồi cho người bệnh được hoàn tất trong chưa đầy 24 giờ. Nam bệnh nhân bày tỏ sự hài lòng với cách xử lý thẳng thắn, kịp thời của bệnh viện, cho biết việc phản ánh chỉ nhằm mục đích góp ý xây dựng.

Bác sĩ Thượng chia sẻ ban giám đốc Sở cùng Tổ công tác đặc biệt luôn ưu tiên theo dõi hệ thống phản ánh vào mỗi buổi sáng nhằm giám sát chặt chẽ các cơ sở y tế. Ngành y tế thành phố không coi các cuộc gọi là lời phàn nàn, mà xem đây như một "tín hiệu cải tiến". Điều này buộc các bệnh viện chủ động nhận trách nhiệm và khắc phục ngay từ những khâu nhỏ nhất để phục vụ cộng đồng tốt hơn.

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, người đứng đầu ngành y tế thành phố nhấn mạnh y đức hiện nay không chỉ nằm ở trình độ chuyên môn hay kỹ thuật. Phẩm chất này còn bộc lộ rõ qua thái độ lắng nghe, tinh thần cầu thị và hành động sửa sai quyết liệt.

"TP HCM đang dồn sức xây dựng một môi trường y tế minh bạch, dùng chính sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động", ông Thượng chia sẻ.

Lê Phương