Bệnh viện TP HCM lập khoa ung thư

Bệnh viện Nhân dân Gia Định lập Khoa Ung bướu khi số bệnh nhân ung thư điều trị tăng dần từng năm, riêng năm 2024 tăng gần 3.700 so với năm trước và hơn 6.800 lượt so với năm 2022.

"Nhu cầu điều trị ung thư ngày càng lớn, đòi hỏi phải có khoa chuyên sâu để xây dựng mô hình điều trị toàn diện, phối hợp liên chuyên khoa, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang lại niềm tin và hy vọng cho người bệnh", TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nói tại lễ thành lập khoa ngày 10/10.

Tiền thân của khoa là Đơn vị Ung bướu, thành lập năm 2014. Trước đây, bệnh nhân ung thư được điều trị rải rác tại các khoa theo mô hình đa mô thức gồm phẫu thuật, hóa trị, chăm sóc nội khoa, hồi sức và theo dõi lâu dài. Mô hình này hiệu quả nhờ sự phối hợp liên chuyên khoa, giúp người bệnh được điều trị toàn diện và an toàn. Tuy nhiên, khi tập trung điều trị tại một khoa chuyên biệt, công tác chăm sóc sẽ bài bản, liên tục và đồng bộ hơn, phát huy thế mạnh phối hợp đa chuyên khoa của bệnh viện.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM, phần lớn bệnh nhân ung thư từ các tỉnh, thành khác có xu hướng đến TP HCM để điều trị chuyên sâu. Việc Bệnh viện Nhân dân Gia Định thành lập Khoa Ung bướu là bước đi phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới ung thư của ngành y tế thành phố.

Ông đánh giá mô hình điều trị đa mô thức tại đây là bước tiến quan trọng, hỗ trợ người bệnh và góp phần thực hiện đề án phát triển mạng lưới ung thư TP HCM, hướng đến mục tiêu đưa bệnh viện trở thành bệnh viện đa khoa tuyến cuối, trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực châu Á giai đoạn 2030-2045.

Bệnh nhân chụp CT Scan tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

TS.BS Lê Bá Thảo được bổ nhiệm làm trưởng khoa. Khoa được đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, đảm nhiệm toàn diện các hoạt động từ khám, chẩn đoán, tầm soát, hóa trị nội trú và ngoại trú, chăm sóc giảm nhẹ, dinh dưỡng, can thiệp thủ thuật và phối hợp điều trị đa mô thức.

Nơi này còn trang bị tủ thuốc phân lập ESCO, thiết bị pha chế thuốc hóa trị trong môi trường vô khuẩn do Khoa Dược đảm trách, giúp đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh và môi trường, đồng thời giảm chi phí điều trị. Khoa cũng tổ chức hội chẩn định kỳ hàng tuần để xây dựng phác đồ điều trị tối ưu cho từng bệnh nhân.

Lê Phương