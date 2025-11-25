Bệnh viện Thái Lan cầu cứu vì sắp cạn oxy giữa lũ lụt

Bệnh viện Hat Yai tại tỉnh miền nam Thái Lan đề nghị điều trực thăng sơ tán khẩn 90 bệnh nhân vì sắp cạn oxy dự trữ giữa lũ lụt.

Bộ Y tế Thái Lan hôm nay triệu tập cuộc họp khẩn trực tuyến để đánh giá tác động ngày càng nghiêm trọng của lũ lụt, bão và sạt lở tại các tỉnh miền nam, trong đó bệnh viện Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla được cảnh báo đang rơi vào tình trạng nguy cấp khi nguồn oxy dự trữ cho bệnh nhân chỉ đủ dùng đến ngày mai.

Thư ký thường trực Bộ Y tế Somrerk Jungsaman cho biết bệnh viện Hat Yai, cơ sở y tế lớn nhất tỉnh Songkhla, cần lên kế hoạch di chuyển khoảng 90 bệnh nhân nặng tới các bệnh viện lân cận ngay trong hôm nay để tránh tình huống xấu nhất.

Nước lũ tràn vào khuôn viện bệnh viện Hat Yai tại tỉnh Songkhla ngày 24/11. Ảnh: Nation

Nỗ lực sơ tán bệnh nhân bằng đường không đang được triển khai đồng loạt, với trực thăng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quân đội, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai (DDPM) cùng trực thăng cấp cứu của bệnh viện khác.

Các đội y tế khẩn cấp và nhân viên vận chuyển cấp cứu đường không cũng đã được huy động. Trong hôm nay, bệnh viện Hat Yai sẽ sơ tán trước 50 người bệnh nặng đến 4 bệnh viện lân cận.

Khoảng 20 bác sĩ nội khoa, 20 bác sĩ nhi và 40-50 điều dưỡng sẽ được điều động hỗ trợ. Nhóm chi viện đầu tiên gồm 4 bác sĩ và 10 điều dưỡng đã lên đường vào sáng nay.

Chiều cùng ngày, thêm 20 kỹ thuật viên sẽ có mặt tại bệnh viện Hat Yai để ổn định các hệ thống sinh tồn thiết yếu cho bệnh nhân. Bộ Y tế Thái Lan cũng chuyển khẩn cấp các bình oxy tới bệnh viện trong 24 giờ tới nhằm duy trì năng lực điều trị.

Nhân viên bệnh viện Hat Yai chăm sóc bệnh nhi sơ sinh ngày 24/11, hạn chế mở đèn để tiết kiệm điện cho các thiết bị quan trọng. Ảnh: Nation

Tình hình lũ lụt ở huyện Hat Yai được đánh giá là đáng lo ngại nhất tỉnh Songkhla. Bệnh viện Hat Yai hôm 24/11 thông báo khẩn trên Facebook rằng nước lũ đã tràn vào khuôn viên, khuyến cáo người dân chuyển sang khám từ xa để giảm tải và đảm bảo an toàn.

Lượng mưa lớn từ ngày 21/11 khiến các sông Bang Nara và Saiburi ở miền nam Thái Lan tràn bờ, nhiều khu dân cư ngập sâu tới 2 m, cản trở khả năng ứng phó của cảnh sát, quân đội và chính quyền địa phương.

Tỉnh trưởng Songkhla Ratthasart Chidchoo đã ban bố tình trạng thảm họa ở toàn bộ 16 huyện. Lũ lụt cũng tàn phá diện rộng tại tỉnh Narathiwat, với 9 huyện thị và gần 154.000 người bị ảnh hưởng.

Thanh Danh (Theo Nation, Reuters)