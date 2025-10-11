Bệnh viện Tâm Anh và Nhân dân 115 hợp tác nâng cao điều trị đột quỵ

TP HCM – Bệnh viện Nhân dân 115 và BVĐK Tâm Anh TP HCM hợp tác toàn diện, trọng điểm là cấp cứu, điều trị đột quỵ nội khoa và phẫu thuật robot, nhằm tăng tỷ lệ cứu sống người bệnh.

Ngày 10/10, hai bệnh viện ra mắt "Mạng lưới chăm sóc sức khỏe nhân dân Tâm Anh - 115 TP HCM", hiện thực hóa chủ trương đổi mới hệ thống y tế theo Nghị quyết 72-NQ/TW, Nghị định 180/2024/NĐ-CP và Nghị quyết 282/NQ-CP về hợp tác công - tư trong phát triển y tế.

Theo hợp tác, người bệnh đột quỵ sẽ được tiếp nhận ở mỗi bên và được hội chẩn liên viện nếu cần và quyết định điều trị tại chỗ hay chuyển viện để can thiệp hoặc phẫu thuật robot tùy tình trạng với quy trình thông suốt giữa hai bệnh viện công lập và tư nhân. Mục tiêu là rút ngắn thời gian "giờ vàng" - yếu tố sống còn với bệnh nhân đột quỵ - đồng thời hỗ trợ bệnh nhân được điều trị với các chuyên gia, bác sĩ giỏi nhất của mỗi bên và được sử dụng các thiết bị máy móc hiện đại như robot phẫu thuật khi cần thiết, từ đó nâng cao tỷ lệ sống và tăng cao khả năng hồi phục sau điều trị.

Ngoài quy trình phối hợp khám, chữa bệnh, hai bên phối hợp đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật mới, thử nghiệm lâm sàng các thuốc và vaccine phòng, chữa bệnh. Giai đoạn tiếp theo sẽ đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh nhân đột quỵ,để hình thành "Mạng lưới chăm sóc sức khỏe nhân dân Tâm Anh - 115 Thành phố Hồ Chí Minh".

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP HCM - đánh giá cao mô hình liên kết giữa hai đơn vị dẫn đầu khối công và tư. "Sự kết hợp này thể hiện tinh thần đồng hành vì người bệnh. Nhân dân 115 có nguồn bệnh lớn, Tâm Anh mạnh về công nghệ và nghiên cứu. Đây là tiền đề để hình thành các sản phẩm khoa học có giá trị khu vực, góp phần xây dựng TP HCM thành trung tâm y tế chuyên sâu của ASEAN", ông nói.

Lãnh đạo Sở Y tế TP HCM cùng đại diện hai bệnh viện tham quan phòng phẫu thuật robot thần kinh - sọ não - cột sống, đặc biệt cấp cứu đột quỵ tại Bệnh viện Tâm Anh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Lãnh đạo hai bệnh viện cho biết, phối hợp liên kết toàn diện sẽ giúp giảm tải cho hệ thống công lập, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao cho người bệnh, hỗ trợ thanh toán bảo hiểm y tế theo quy định, đồng thời phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên, tạo sức mạnh tổng lực để phát triển ngành y tế Thành phố, từ đó tạo tiền đề cho phát triển du lịch y tế, kinh tế y tế như chỉ đạo của Đảng, Chính phủ trong các Nghị quyết 72, Nghị quyết 282.

Bệnh viện Nhân dân 115 hiện là trung tâm điều trị đột quỵ hàng đầu cả nước, tiếp nhận khoảng 50 ca mỗi ngày, 17.000 ca mỗi năm, và là nơi hỗ trợ thành lập hơn 100 đơn vị đột quỵ trên toàn quốc. Bệnh viện cũng tiên phong trong kỹ thuật can thiệp mạch máu não và đặt stent chuyển dòng điều trị xuất huyết não.

Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại như robot Modus V Synaptive, CT, MRI, DSA tích hợp AI... có thể giúp bác sĩ xác định, đánh giá, chẩn đoán các tổn thương, bệnh lý nhanh chóng, ví dụ phân loại đột quỵ để lựa chọn kỹ thuật cấp cứu đột quỵ phù hợp, tận dụng thời gian vàng cứu sống người bệnh. Đây là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào đạt đồng thời hai chuẩn ISO 15189:2012 và CAP. Bệnh viện còn tham gia mạng lưới Trạm cấp cứu vệ tinh 115, hỗ trợ sơ cấp cứu ngoại viện các ca đột quỵ, nhồi máu cơ tim và ngừng tim.

Đột quỵ não là nguyên nhân tử vong thứ hai toàn cầu sau tim mạch và là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế ở người trưởng thành. Theo thống kê, mỗi năm thế giới ghi nhận hơn 12,2 triệu ca mới - tương đương một ca mỗi ba giây.

Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc mới ước tính khoảng 222 ca trên 100.000 dân mỗi năm, với tỷ lệ chung là 1.541/100.000 dân - thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á. Đáng chú ý, độ tuổi trung bình mắc đột quỵ tại Việt Nam là 62 - trẻ hơn khoảng 10 tuổi so với thế giới. Nhiều người đang trong độ tuổi lao động mất khả năng làm việc sau đột quỵ, gây gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội.

Khoảng 90% bệnh nhân đột quỵ có yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, béo phì, hút thuốc lá, uống rượu bia... Tuy nhiên, tỷ lệ tuân thủ điều trị tại Việt Nam còn thấp. Nhiều người bỏ thuốc vì cảm thấy khỏe, dẫn đến nguy cơ tái phát cao và hậu quả nặng nề.

Đông Vệ