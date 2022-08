Bệnh viện sai sót khi xét nghiệm nồng độ cồn nữ sinh bị tai nạn

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận nhận sai sót trong quy trình xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh lớp 12 bị ôtô quân nhân tông chết hơn một tháng trước.

Chiều 2/8, tại buổi họp báo cung cấp thông tin vụ tai nạn giao thông khiến em Hồ Hoàng Anh, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (TP Phan Rang - Tháp Chàm), tử vong hồi cuối tháng 6, bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, nhận sai sót trong quy trình xét nghiệm nồng độ cồn của nạn nhân.

Bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận xin lỗi gia đình nữ sinh tại cuộc họp báo, chiều 2/8. Ảnh: Phan Quang

Trước đó, sáng 28/6 sau khi nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT trở về nhà, em Hoàng Anh, chạy xe trên đường 16 Tháng 4, bị ôtô 7 chỗ do ông Hoàng Văn Minh (cán bộ Trung đoàn Không quân 937 đóng tại Phan Rang) cầm lái, đi cùng chiều, chuyển làn đường va vào xe máy.

Sau cú va chạm, Hoàng Anh bị hất văng về trước, đầu đập xuống nền đường, va vào trụ điện, tử vong. Mới đây, gia đình nạn nhân nhận thông báo "kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu". Gia đình bức xúc, cho rằng kết quả này không đúng, nghi ngờ khuất tất trong điều tra sự việc.

Theo Giám đốc Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, kỹ thuật viên xét nghiệm thực hiện không đúng và đầy đủ, thiếu bước kiểm chuẩn nhưng đã ký trả kết quả. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm không có chữ ký của bác sĩ, ngay cả kết quả sai sót cũng không trình trưởng khoa, lãnh đạo. Sau khi công an có văn bản kiểm tra lại quy trình, ban lãnh đạo bệnh viện mới biết.

"Thay mặt bệnh viện, tôi xin nhận trách nhiệm và công khai xin lỗi gia đình vì sai sót đã ảnh hưởng uy tín, danh dự của cháu, gây thêm nỗi đau xót", ông Phiên nói.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, tháng 7. Ảnh: Phan Quang

Liên quan xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nạn nhân là 0,79g/l, Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Thuận cho biết kỹ thuật viên không thực hiện đúng quy định, nên kết quả không đủ độ tin cậy.

Về tài xế gây tai nạn, Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Thuận cho biết, ông Minh là quân nhân, nên sau vụ tai nạn Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm thông báo cho Trung đoàn 937 đề nghị trao đổi với Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 của Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền.

Đại diện Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm cho biết thời điểm tai nạn, trên ôtô ông Minh tài xế sử dụng điện thoại. Điều này đã được ông Minh nhận và trùng khớp hình ảnh camera an ninh ghi lại sự việc tài xế nghe điện thoại khi bước xuống xe sau va chạm.

Thượng tá Hà Công Sơn, Phó công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết sau khi xác định người gây tai nạn là quân nhân, đơn vị báo cho cơ quan điều tra quân đội. Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 (Quân chủng Phòng không – Không quân) đã đề nghị Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm hỗ trợ điều tra vụ việc, trong đó dựng lại hiện trường vụ án.

Theo thượng tá Sơn, ngay từ đầu cơ quan điều tra Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã xác định hành vi của tài xế Minh là chuyển hướng không an toàn. Đây là lỗi vi phạm quy tắc an toàn giao thông đường bộ, dẫn đến vụ tai nạn, sẽ phải khởi tố vụ án. "Chúng tôi đã trao đổi với cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 về quan điểm này", ông Sơn nói.

Việt Quốc