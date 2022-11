Bệnh viện Quốc tế Mỹ tổ chức hoạt động hỗ trợ trẻ sinh non

Bệnh viện Quốc tế Mỹ cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai chương trình "Tiếp sức trẻ sinh non Việt Nam" từ nay đến hết ngày 28/2/2023.

Đây là chương trình của Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (NFVC) hướng đến Ngày thế giới vì trẻ sinh non 17/11. Theo đó, AIH sẽ trích một triệu đồng từ mỗi ca sinh đóng góp vào Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam để tiếp sức cho trẻ sinh non.

Chương trình sẽ tập trung vào công tác đào tạo, tập huấn, giáo dục sức khỏe, hỗ trợ những em bé sinh non có điều kiện chăm sóc tốt hơn. Nâng cao nhận thức của cộng đồng và kêu gọi cùng chung tay giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sinh sớm tại Việt Nam cũng là mục tiêu mà hoạt động hướng đến.

Đại diện Bệnh viện Quốc tế Mỹ (bên phải) ký kết thỏa thuận hợp tác cùng đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (bên trái) vào ngày 24/10.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ sinh non là những trẻ chào đời dưới 37 tuần tuổi và được chia thành 4 nhóm gồm cực non (dưới 28 tuần); rất non (28-32 tuần); non trung bình đến muộn (32-37 tuần).

Dù không phải tất cả trường hợp sinh non đều gặp biến chứng nhưng đa số trẻ sinh càng non, nhẹ cân càng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển sau này. Các vấn đề sức khỏe thường gặp như suy hô hấp, hạ thân nhiệt, nhiễm trùng huyết, bất thường về dạ dày - ruột... Nguyên nhân là do cơ thể chưa hoàn thiện cấu trúc giải phẫu, các cơ quan chức năng quan trọng và hệ miễn dịch.

Trẻ sinh non còn dễ mắc những di chứng về mắt gây mù lòa, di chứng về thính giác, vận động, tâm thần kinh, ảnh hưởng đến sức khỏe khi trưởng thành. Do đó, sinh non là một trong những vấn đề được các bác sĩ, ngành y tế và xã hội quan tâm.

Theo thông tin từ UNICEF, tại Việt Nam, ước tính hàng năm có khoảng 103.500 trẻ sinh non và 17.000 trẻ tử vong trong vòng 28 ngày sau khi sinh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tỷ lệ tử vong ở trẻ.

Tuy nhiên, nếu được hỗ trợ can thiệp y tế sớm, trẻ sinh non có thể tiếp tục sự sống. Khi 1% tỷ lệ tử vong trẻ sinh non giảm đi có nghĩa là có hơn 1.000 trẻ em được cứu sống mỗi năm.

Ngọc An