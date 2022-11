Bệnh viện Quốc tế Mỹ đồng hành 'Tiếp sức trẻ sinh non Việt Nam'

“Tiếp sức trẻ sinh non Việt Nam” là dự án cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về trẻ sinh non, giúp giảm tử vong và hỗ trợ chăm sóc trẻ tốt hơn.

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) vừa ký kết hợp tác cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, vào ngày 24/10. Với dự án này, 2 đơn vị sẽ đồng hành trong chương trình "Tiếp sức trẻ sinh non Việt Nam", nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng đối với trẻ sinh non, hỗ trợ các bé được chăm sóc tốt hơn. Đồng thời, chương trình hướng đến mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh xuống còn 8/1000 vào năm 2030 của Bộ Y tế.

Đại diện Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Bệnh viện Quốc tế Mỹ tại lễ ký kết. Ảnh: AIH

Theo đó, từ 24/10/2022 - 28/2/2023, Bệnh viện Quốc tế Mỹ sẽ trích một triệu đồng từ doanh thu mỗi ca sinh tại bệnh viện để đóng góp vào Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam. Số tiền đóng góp được sử dụng cho các hoạt động tập huấn, giáo dục sức khỏe và hỗ trợ những em bé sinh non có điều kiện chăm sóc tốt hơn.

Sinh non là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong sơ sinh. Tại Việt Nam, ước tính hàng năm có khoảng 103.500 trẻ sinh non và 17.000 trẻ tử vong trong vòng 28 ngày sau khi sinh. Mỗi năm có hơn 100.000 trẻ sinh non phải chạy đua với sự sống. Những em bé sinh non phải đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng và những biến chứng ảnh hưởng quá trình phát triển sau này của trẻ.

Nếu được chăm sóc tốt, cơ hội sống trẻ sinh non sẽ cao hơn. Tuy nhiên, việc nuôi dưỡng trẻ sinh non tháng là cuộc chiến dài hơi, đầy cam go, cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng và xã hội.

Sự sống của những đứa trẻ sinh non có thể khó bắt đầu nếu không có sự chung tay góp sức của cộng đồng. Mỗi một đứa trẻ khỏe mạnh được sinh ra tại AIH là một sự sẻ chia, một tia hi vọng trao sự sống cho những đứa trẻ sinh non kém may mắn.

Hưởng ứng Ngày thế giới vì trẻ sinh non 17/11, Bệnh viện Quốc tế Mỹ và Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam mong muốn lan tỏa chương trình ý nghĩa này để cùng nhau tiếp sức cho cuộc đua đến "vạch xuất phát" của các em bé sinh non.

Anh Chi