Bệnh viện Quốc tế Mỹ chuyên sâu điều trị ngoại thần kinh, cột sống

Đơn vị Ngoại thần kinh và Cột sống tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) phát triển chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thần kinh - cột sống phức tạp bằng loạt kỹ thuật tiên tiến.

Nhiều thống kê cho thấy, tỷ lệ mắc các bệnh thần kinh và cột sống ngày càng gia tăng theo độ tuổi, đặc biệt ở nhóm 30-60 tuổi. Các bệnh như thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, thoái hóa cột sống cổ... có xu hướng trẻ hóa, phổ biến ở nhân viên văn phòng, người ít vận động. Đồng thời các bệnh lý phức tạp như hẹp ống sống, trượt đốt sống, u não, đột quỵ và các bệnh thần kinh ngoại biên cũng ghi nhận sự gia tăng trong những năm gần đây.

Những bệnh lý này ảnh hưởng đến khả năng vận động và chất lượng sống của người bệnh, có thể dẫn đến các biến chứng như đau mạn tính, suy giảm chức năng vận động, giảm khả năng tự lập, thậm chí tàn phế suốt đời nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Chị Helen (quốc tịch Australia), 53 tuổi đã phải sống chung với những cơn đau hành hạ lan từ lưng xuống chân trong suốt nhiều năm, đi lại khó khăn, phải di chuyển bằng nạng và từng trải qua nhiều đợt điều trị trong và ngoài nước nhưng chưa tìm được nguyên nhân gốc rễ bệnh. Đầu năm nay, bệnh nhân thăm khám tại Đơn vị Ngoại thần kinh và Cột sống, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) được chẩn đoán bị hẹp ống sống - lỗ liên hợp ở các đốt sống L3-4 và L4-5, gây chèn ép rễ thần kinh.

BS.CKI Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng đơn vị Ngoại thần kinh và Cột sống tại AIH chỉ định can thiệp bằng phương pháp nội soi hai cổng (UBE - Unilateral Biportal Endoscopy) - một trong những tiến bộ nổi bật của phẫu thuật cột sống xâm lấn tối thiểu hiện nay. Phương pháp này không chỉ cho phép bác sĩ can thiệp chính xác mà còn giảm đáng kể mức độ tổn thương, ít đau sau mổ, thời gian hồi phục nhanh so với phẫu thuật truyền thống.

BS.CKI Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng đơn vị Ngoại thần kinh và Cột sống đang thực hiện phương pháp nội soi hai cổng (UBE) điều trị bệnh lý hẹp - thoái hóa cột sống. Ảnh: AIH

Đầu tư các công nghệ tiên tiến cho Khoa Ngoại thần kinh và Cột sống là một trong những hoạt động được AIH đặc biệt chú trọng, hướng đến mục tiêu biến đơn vị trở thành chuyên khoa mũi nhọn, đầu ngành.

Bệnh viện Quốc tế Mỹ hiện là một trong những đơn vị y tế tiên phong áp dụng các kỹ thuật hiện đại như vi phẫu - xâm lấn tối thiểu, kỹ thuật cột sống xâm lấn tối thiểu (MISS) và kỹ thuật nội soi... cùng trang thiết bị hàng đầu như kính vi phẫu, hệ thống nội soi, công nghệ hình ảnh 3D, hệ thống định vị Navigation... Những công nghệ này giúp mang lại độ chính xác cho các ca phẫu thuật, giảm thiểu xâm lấn, bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu, ít đau, rút ngắn thời gian nằm viện và phục hồi nhanh cho người bệnh. BS.CKI Nguyễn Mạnh Hùng nhận xét, sự tiến bộ của công nghệ và kỹ thuật can thiệp đã mang lại bước đột phá trong việc điều trị các bệnh lý cột sống - thần kinh phức tạp. Bên cạnh đó, điều trị về não bộ - thần kinh trung ương như chấn thương sọ não, xuất huyết não, tai biến mạch máu não, u não, u tủy... cũng là những thế mạnh của bệnh viện AIH.

Ekip đơn vị Ngoại thần kinh - Cột sống AIH áp dụng phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu (MISS) điều trị cho bệnh nhân thoát vị đĩa đệm lâu năm đã bị hạn chế vận động nghiêm trọng. Ảnh: AIH

Song song đầu tư công nghệ tiên tiến, bệnh viện AIH không ngừng chiêu mộ đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Đơn cử BS.CKI Nguyễn Mạnh Hùng là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh và cột sống tại Việt Nam, với khả năng chuyên sâu trong lĩnh vực ngoại thần kinh - cột sống và được đào tạo tại Việt Nam, Pháp, Đức, Mỹ và Hàn Quốc. Với kinh nghiệm hơn hai thập kỷ làm nghề, bác sĩ đã thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật quan trọng, điều trị thành công nhiều ca bệnh nặng, giúp bệnh nhân vượt qua lằn ranh sinh tử và hồi phục chất lượng sống.

"Có những bệnh nhân đến với tôi với tâm trạng tuyệt vọng, nhưng sau hành trình điều trị, tinh thần họ phấn chấn và sức khỏe dần hồi phục. Nụ cười của những bệnh nhân ấy trở thành niềm hạnh phúc của người bác sĩ, khiến mọi nỗ lực trong công việc trở nên đáng giá và ý nghĩa", bác sĩ Hùng chia sẻ.

BS.CKI Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng đơn vị Ngoại thần kinh và Cột sống, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH). Ảnh: AIH

Tập trung phát triển điều trị chuyên sâu trong lĩnh vực ngoại thần kinh và cột sống cũng là một bước để AIH hoàn thiện mô hình bệnh viện đa chuyên khoa chuẩn quốc tế. Sự phát triển của Đơn vị Ngoại thần kinh và Cột sống đáp ứng hiệu quả nhu cầu điều trị ngày càng gia tăng đối với các bệnh lý phức tạp liên quan đến não, tủy sống và cột sống, đồng thời đóng vai trò chiến lược để AIH hoàn thiện mô hình bệnh viện đa chuyên khoa theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, bệnh viện AIH đẩy mạnh hợp tác với các bệnh viện và tổ chức y tế hàng đầu như Johns Hopkins Medicine và Bệnh viện Raffles Singapore. Vừa qua, AIH phối hợp Đại học Y dược TP HCM và Johns Hopkins Medicine tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Cập nhật kiến thức về chấn thương chỉnh hình và cột sống: Những tiến bộ và giải pháp điều trị tối ưu". Sự kiện thu hút gần 100 bác sĩ từ các bệnh viện lớn tại TP HCM và khu vực phía nam tham dự, trao đổi và cập nhật các xu hướng điều trị hiện đại trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình và cột sống.

Các diễn giả đến từ Đại học Y Dược TP HCM, Johns Hopkins Medine (Mỹ), Bệnh viện Raffles Singapore và Bệnh viện Quốc tế Mỹ tham gia hội thảo khoa học "Cập nhật kiến thức về chấn thương chỉnh hình và cột sống: Những tiến bộ và giải pháp điều trị tối ưu" do bệnh viện Quốc tế Mỹ phối hợp Đại học Y Dược TP HCM tổ chức ngày 10/5 vừa qua. Ảnh: AIH

Đại diện bệnh viện cho biết, thời gian tới, AIH tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng ứng dụng các kỹ thuật điều trị tiên tiến trong chẩn đoán, can thiệp các bệnh lý thần kinh và cột sống phức tạp. Song song đó, bệnh viện chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên ngành phẫu thuật thần kinh, cột sống và sọ não. Với định hướng này, bệnh viện AIH cam kết mang đến những giải pháp điều trị tối ưu, chăm sóc toàn diện và nâng tầm chất lượng sống cho bệnh nhân và gia đình.

Kim Anh