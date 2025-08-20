Bệnh viện Quốc tế City tổ chức thiện nguyện tại Phan Thiết

Lâm ĐồngBệnh viện Quốc tế City (CIH) cùng Hội Khoa học Sức khỏe TP HCM tổ chức chuyến thiện nguyện đến thăm và tặng quà các em nhỏ tại Mái ấm Phước Thiện, Phan Thiết, ngày 16/8.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện "Hạnh phúc của sự sẻ chia" được bệnh viện tổ chức trong năm 2025, nhằm mang đến niềm vui và tiếp thêm động lực để các em nhỏ kém may mắn vững bước trong cuộc sống. Chuyến đi có sự tham gia của PGS.TS Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TP HCM, Phó chủ tịch hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP HCM, Trưởng đơn vị Tế bào mô ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch; ThS.BS Trần Quốc Thành - Giám đốc điều hành Bệnh viện Quốc tế City và tập thể ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện.

ThS. BS Trần Quốc Thành (thứ ba từ phải sang, hàng đứng), PGS. TS Nguyễn Thanh Bình (thứ 6 từ phải sang, hàng đứng) cùng Ban giám đốc Bệnh viện CIH trao quà cho các cháu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

ThS. BS Trần Quốc Thành chia sẻ, mỗi người sinh ra đều có bố mẹ, lớn lên mỗi ngày trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, đó là điều hiển nhiên mà một đứa trẻ có quyền hưởng khi đến với thế giới này. "Ở đây các cháu kém may mắn, chưa một lần được gọi hai tiếng bố mẹ thân thương, chưa một lần được bố mẹ vuốt ve âu yếm trong vòng tay ấm áp. Cầu mong cho tất cả trẻ em sinh ra đều hạnh phúc như nhau", ông không giấu được xúc động.

Chuyến thăm các em nhỏ đã để lại những khoảnh khắc khó quên trong tim mỗi thành viên của đoàn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chuẩn bị cho chuyến đi, ban tổ chức đã quyên góp, huy động các mạnh thường quân là cán bộ, hội viên, nhân viên y tế hỗ trợ nhiều hiện vật, hiện kim để mang lại niềm vui cho các bé. Các thành viên đoàn thiện nguyện đều xúc động khi nghe các bé tâm sự. Có em ríu rít nắm tay, có em rụt rè, có em vui mừng, hân hoan khi được nhận quà.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với các bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện là khi ôm từng em bé vào lòng, trò chuyện và thăm hỏi. Hơn ai hết, các bác y bác sĩ hiểu rằng sức khỏe không chỉ đến từ y học, mà còn đến từ sự chở che và tình thương yêu.

Với các cán bộ nhân viên Bệnh viện Quốc tế City, hoạt động thiện nguyện không chỉ là nghĩa cử nhân ái, mà còn là dịp để nhìn lại sứ mệnh của nghề y. Đó là trách nhiệm chăm sóc sức khỏe song hành cùng tình thương dành cho cộng đồng.

Đoàn thiện nguyện chụp ảnh lưu niệm cùng các em tại mái ấm. Bệnh viện Quốc tế City sẵn sàng là điểm tựa sẻ chia yêu thương với cộng đồng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trong chặng đường sắp tới, Bệnh viện Quốc tế City xác định mục tiêu không dừng lại ở việc nâng cao chất lượng chuyên môn và dịch vụ y tế, mà còn tiếp tục theo đuổi những giá trị dành cho cộng đồng. Bệnh viện sẽ tiếp tục lan tỏa yêu thương, khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội bằng những chương trình và hoạt động cụ thể.

Kim Anh