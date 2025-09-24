Bệnh viện Phương Nam ra mắt gói sinh cao cấp

Gói sinh cao cấp Shōka do bệnh viện Phương Nam khởi xướng cung cấp cho các sản phụ phòng sau sinh riêng tư, đầy đủ tiện nghi; điều dưỡng chăm sóc 1:1; dịch vụ kích sữa sau sinh...

Thông tin được đại diện bệnh viện chia sẻ trong sự kiện Ngày hội mẹ bầu với chủ đề "Sữa mẹ là chân ái - Dưỡng chất tình yêu dài", có sự tham gia của 200 mẹ bầu và gia đình, tại bệnh viện ngày 21/9 vừa qua. Shōka mang ý nghĩa "thăng hoa" trong tiếng Nhật, tượng trưng cho sự chuyển hóa và nâng tầm.

Đại diện bệnh viện chia sẻ, việc ra mắt dịch vụ sinh cao cấp này là cách bệnh viện khẳng định, mỗi hành trình sinh tại Phương Nam bên cạnh chào đón của một sự sống mới, còn mở ra một trang đặc biệt trong đời của một người phụ nữ. Đó là khoảnh khắc người phụ nữ khoác lên mình một vai trò thiêng liêng là "làm mẹ", trở thành điểm tựa và dẫn dắt hành trình khôn lớn của con.

Một ca sinh tại Bệnh viện Phương Nam. Ảnh: Bệnh viện Phương Nam

Gói sinh Shōka được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu của bệnh viện khi đồng hành và lắng nghe những nhu cầu, mong mỏi của mẹ khi đi sinh. Cụ thể, gói sinh bao gồm không gian phòng sinh và nghỉ dưỡng sang trọng cao cấp, được thiết kế riêng tư và tiện nghi, mang lại cảm giác an toàn và thư thái. Gói sinh cũng cung cấp dịch vụ Special Nurse - chăm sóc 1:1 với điều dưỡng chuyên biệt, để chăm sóc hậu sản khoa học cho mẹ an tâm nghỉ dưỡng. Đăng ký gói sinh này, gia đình còn được bệnh viện tổ chức tiệc mừng mẹ tròn con vuông, để người thân và bạn bè cùng sẻ chia hạnh phúc; được quay video, chụp hình để lưu giữ kỷ niệm. Bên cạnh đó, Shōka còn bao gồm gói kích sữa sau sinh ba ngày, giúp mẹ có nguồn sữa dồi dào, bé bú mẹ trọn vẹn từ những ngày đầu.

"Shōka được thiết kế dành cho những mẹ mong muốn một hành trình chào đón thiên thần nhỏ cao cấp, riêng tư, trong không gian sang trọng nhưng vẫn ấm cúng cho cả gia đình", đại diện bệnh viện chia sẻ.

Phòng sinh riêng tư trong gói Shōka. Ảnh: Bệnh viện Phương Nam

Bên cạnh Shōka, Phương Nam hiện cũng cung cấp thêm các gói sinh, phù hợp với đa dạng nhu cầu gồm Standard; Single; Deluxe; VIP; SAMA, ELITE. Giá các gói dao động từ 60 triệu đến 300 triệu đồng, mang đến cho mẹ nhiều sự lựa chọn linh hoạt và phù hợp.

Bệnh viện Phương Nam là thành viên của Tập đoàn Y tế Phương Châu, đã đạt chứng nhận JCI Enterprise từ tổ chức Joint Commission International, Mỹ. Tiêu chuẩn này với hơn 1200 tiêu chí đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng y tế, đảm bảo rằng, mỗi ca sinh tại Phương Nam đều được giám sát và thực hiện với độ chính xác cao nhất, đem lại sự an tâm cho mẹ và bé.

Vượt lên trên những chỉ số y khoa, Phương Nam luôn hướng đến việc mang lại một hành trình đi sinh nhẹ nhàng, ấm áp - nơi người mẹ có thể "thư giãn trong sự yêu thương, thay vì chỉ đối diện với áp lực.

"Đến với Phương Nam, hành trình sinh không chỉ an toàn - chuẩn xác - khoa học mà còn trở thành một trải nghiệm đáng nhớ, giàu cảm xúc và đong đầy tình yêu thương. Bởi lẽ, mỗi người mẹ dù ở bất kỳ đâu, thuộc bất kỳ hoàn cảnh nào đều xứng đáng được đón nhận sự chăm sóc tận tâm, trân trọng khi vượt cạn và chăm sóc thiên thần nhỏ của mình", đại diện bệnh viện khẳng định.

Kim Anh