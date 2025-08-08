Bệnh viện Phương Đông đầu tư máy CT thế hệ mới

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (Hà Nội) công bố đưa vào sử dụng máy CT đếm photon thế hệ mới nhằm nâng cao hiệu quả chẩn đoán đột quỵ - tim mạch - ung thư, ngày 7/8.

Máy CT đếm photon thế hệ mới này chính là hệ thống chụp cắt lớp vi tính công nghệ đếm photon Naeotom Alpha do Đức sản xuất. Đây là chiếc máy đầu tiên được đưa vào sử dụng tại một bệnh viện ở miền Bắc nước ta. Bệnh viện cho biết đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho thiết bị này bởi hiểu rõ ý nghĩa của chụp CT trong tầm soát sức khỏe.

Chụp CT (computerized tomography - cắt lớp vi tính) là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh sử dụng tia X và máy tính để tạo ra hình ảnh lát cắt ngang các vị trí trong cơ thể, cho phép bác sĩ "nhìn xuyên" vào bên trong cơ thể theo lát cắt 3D, điều mà siêu âm hay X-quang thông thường không thể làm được. Phương pháp này giúp phát hiện tổn thương siêu nhỏ, từ khối u (u lành và u ác), dị dạng mạch máu, xơ vữa, viêm nhiễm... ngay cả khi bệnh chưa có triệu chứng nào.

CT cũng được xem là tiêu chuẩn "vàng" trong tầm soát các bệnh lý tiến triển âm thầm và nguy hiểm hàng đầu hiện nay như: ung thư phổi, gan, thận, tuyến thượng thận; bệnh lý tim mạch, mạch vành; đột quỵ; u xương, thoái hóa khớp... Tại nhiều quốc gia phát triển, chụp CT tầm soát định kỳ được khuyến nghị cho người trung tuổi trở lên, để giảm thiểu tỷ lệ tử vong do phát hiện bệnh muộn.

Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của Naeotom Alpha - hệ thống cắt lớp lượng tử toàn thân được Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) công nhận lâm sàng - đã bứt phá các giới hạn trong chẩn đoán hình ảnh mà các thế hệ CT thông thường vẫn bị hạn chế. Đồng thời, thiết bị mang đến độ an toàn hơn cho người chụp.

Với tốc độ chụp toàn thân nhanh, hệ thống Naeotom Alpha giúp giảm nhiễu, nhòe ảnh do cử động, hạn chế gây mê. Điều này hữu ích trong các ca cấp cứu, đột quỵ, tai nạn... Bên cạnh đó, việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) toàn diện cũng cho hình ảnh độ phân giải cao giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác mầm mống bệnh lý hơn.

Naeotom Alpha sử dụng liều tia X và thuốc cản quang thấp hàng đầu thế giới, giảm gần như hoàn toàn nguy cơ phơi nhiễm bức xạ (liều tia X chỉ tương đương bức xạ của môi trường tự nhiên); an toàn hơn với trẻ em, phụ nữ mang thai (nếu có chỉ định).

Bệnh nhân mắc bệnh tim mạch (có đặt van tim nhân tạo, đặt stent...) có thể chụp CT với hệ thống Naeotom Alpha để đánh giá tái hẹp, phát hiện rò rỉ nội mạch; mà không cần chụp mạch số hóa nền (DSA) - kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh xâm lấn.

Việc Bệnh viện Đa khoa Phương Đông ra mắt hệ thống Naeotom Alpha mở ra cơ hội cho người dân Việt Nam, nhất là phía Bắc, tiếp cận công nghệ tầm soát sức khỏe hiện đại thế giới ngay trong nước, với chi phí tiết kiệm hơn nhiều khi phải ra nước ngoài như trước kia.

Đại diện bệnh viện chia sẻ, trong cuộc chiến với những căn bệnh nguy hiểm, yếu tố sống còn chính là chẩn đoán sớm, điều trị chính xác. Vì thế, những đầu tư công nghệ thực sự có ý nghĩa và đáng được khuyến khích hơn nữa.

