'Bệnh viện phải báo động đỏ khi có ca sốt xuất huyết nặng'

Sở Y tế TP HCM yêu cầu các cơ sở y tế phải kích hoạt báo động đỏ nội viện hoặc liên viện kịp thời khi bệnh nhân sốt xuất huyết nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Ngày 19/10, Sở Y tế đưa ra động thái này nhằm giảm tỷ lệ tử vong do bệnh sốt xuất huyết đến mức thấp nhất, sau 13 buổi họp rút kinh nghiệm quá trình tiếp nhận, chăm sóc, điều trị trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Sở xem xét, phân tích các dữ liệu trên hồ sơ bệnh án của bệnh nhân sốt xuất huyết và tổng hợp ý kiến các chuyên gia, nhận thấy việc phối hợp hội chẩn liên viện hiệu quả và chuyển viện an toàn là một trong những giải pháp quan trọng để giảm tử vong.

Quy trình báo động đỏ được kích hoạt khi có một trong các điều kiện, gồm: Người bệnh sốt xuất huyết ngưng thở đột ngột, tim ngưng; người bệnh nặng có suy hô hấp, suy tuần hoàn nhưng không thể tiếp cận đường thở, mạch máu; người bệnh nặng (sốc, suy tạng nặng) không đáp ứng điều trị hồi sức tích cực hoặc vượt khả năng điều trị nhưng không thể chuyển viện an toàn.

Người bệnh xuất huyết nặng (thường gặp xuất huyết tiêu hóa ồ ạt) trong tình trạng nguy kịch không đáp ứng điều trị nội khoa, cần phải can thiệp cầm máu khẩn cấp nhưng ngoài khả năng của bệnh viện và có nguy cơ tử vong nếu chuyển viện, cũng cần báo động đỏ.

Trong đó, bệnh viện tùy tình huống và năng lực điều trị để kích hoạt báo động đỏ nội viện, liên viện hoặc cả hai nhằm đảm bảo kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Lãnh đạo ngành y tế đề nghị các bệnh viện tuân thủ phân tầng quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết, theo nguyên tắc phối hợp giữa các tầng, đảm bảo chuyển viện an toàn, người bệnh tiếp tục được cấp cứu kịp thời ở tầng sau.

Bệnh nhân sốt xuất huyết nặng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Cùng ngày, Sở Y tế quyết định thành lập tổ chuyên gia về điều trị sốt xuất huyết của thành phố. Tổ có 33 người, gồm các chuyên gia điều trị sốt xuất huyết cho trẻ em, người lớn, chuyên gia nội soi tiêu hóa và ngoại tiêu hóa, truyền máu huyết học. Nhiệm vụ của tổ là cập nhật, bổ sung hướng dẫn điều trị sốt xuất huyết, tham gia hội đồng chuyên môn, tập huấn, tư vấn từ xa, hội chẩn, xử trí ca bệnh nặng; tham gia quy trình báo động đỏ trong trường hợp cấp cứu bệnh nhân sốt xuất huyết nặng...

Đầu năm đến nay, TP HCM ghi nhận 26 người tử vong do sốt xuất huyết, cao nhất trong 10 năm qua. Số ca nặng do sốt xuất huyết năm nay tăng gấp nhiều lần cùng kỳ. Ca mắc đang giảm dần, song vẫn ở mức cao, với hơn 64.000 ca, kể từ đầu năm.

Lê Phương